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Южна Корея и Египет издигат отношенията си до стратегическо партньорство

Южна Корея и Египет издигат отношенията си до стратегическо партньорство

8 Октомври, 2026 08:11, обновена 8 Октомври, 2026 08:12 535 0

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И Дже-мьон и Абдел Фатах ас Сиси подписаха меморандуми за сътрудничество в корабостроенето, енергетиката, технологиите и отбраната

Южна Корея и Египет издигат отношенията си до стратегическо партньорство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентите на Южна Корея И Дже-мьон и на Египет Абдел Фатах ас Сиси подписаха днес в Сеул редица меморандуми за разбирателство, насочени към сътрудничество в корабостроенето, енергийната инфраструктура, информационните технологии и чистата енергия. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейския държавен глава, предава БТА.

Двете страни са се договорили да издигнат двустранните си отношения до равнището на стратегическо партньорство, съобщи И Дже-мьон.

Предвижда се и разширяване на сътрудничеството в областта на отбраната. Двамата лидери определиха като „успех“ съвместното производство на самоходни гаубици К9.

По време на срещата И Дже-мьон е изтъкнал пред Ас Сиси принципа, който Южна Корея следва по отношение на Корейския полуостров - мирно съвместно съществуване. Двамата президенти са се срещали и в Кайро през миналата година, припомня Ройтерс.

Южнокорейският президент е изразил надежда, че заедно с египетския си колега ще започнат преговори за прилагането на споразумение за всеобхватно икономическо партньорство.

В рамките на държавното си посещение в Южна Корея Ас Сиси организира вчера в Сеул кръгла маса с ръководители на големи южнокорейски компании и представители на бизнеса, съобщи египетската новинарска агенция МЕНА.


Южна Корея
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