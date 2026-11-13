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Ли Дже-мьонг: Няма сигурно убежище за бегълци

Ли Дже-мьонг: Няма сигурно убежище за бегълци

13 Ноември, 2026 17:41 260 5

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Президентът на Южна Корея коментира задържането на Гу Бон-хюн, издирван 8 години по обвинения за манипулация на борсови цени

Ли Дже-мьонг: Няма сигурно убежище за бегълци - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Отсега нататък в новата Южна Корея трябва да се спазват законът и редът. Господа, заподозрени в престъпления, чужбина вече няма да бъде сигурно убежище за бягство.“ Това заяви президентът на Южна Корея Ли Дже-мьонг след задържането на Гу Бон-хюн, издирван в продължение на осем години по подозрения за манипулация на цените на акции.

Гу Бон-хюн, на 57 години, е представител на третото поколение от фамилията, свързана с южнокорейския конгломерат LG. Той е бил задържан в Камбоджа и върнат в Южна Корея. Южнокорейската полиция го е арестувала на 9 ноември, за да го разследва по обвинения, свързани с капиталовия пазар.

Какви са подозренията срещу Гу Бон-хюн

Според разследването между февруари 2016 г. и декември 2017 г. Гу Бон-хюн е придобил без собствен капитал компания, листната на Корейската асоциация на дилърите на ценни книжа. След това той е заподозрян, че е публикувал неверни съобщения за благоприятни за дружеството развития, с което е повишил цената на акциите.

Полицията твърди още, че след покачването на цените са били продадени акции, държани на името на подставени лица. По този начин Гу Бон-хюн е заподозрян в получаването на неправомерна облага. Посочените действия се разследват като предполагаема измама чрез незаконни сделки на капиталовия пазар.

Посланието на президента

Ли Дже-мьонг сподели в X публикация за задържането на Гу Бон-хюн. Той направи коментара в деня, когато участва в среща, посветена на политиките за развитие на капиталовия пазар, в представителния център на Корейската борса в сеулския квартал Йоидо.

Случаят поставя акцент върху действията на южнокорейските власти срещу предполагаеми нарушения на капиталовия пазар и върху преследването на заподозрени, които са напуснали страната. След връщането на Гу Бон-хюн в Южна Корея разследването срещу него продължава.


Южна Корея
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