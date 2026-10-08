"The New York Times: Руското настъпление в Донбас се забавя въпреки заявките на Путин"

Президентът на Русия Владимир Путин многократно е заявявал, че руските сили скоро ще установят пълен контрол над Донбас. Последните тенденции на бойното поле обаче показват различна картина, пише The New York Times, предава News.bg.
Украинската контраофанзива в северната част на Донбас продължава вече няколко месеца и е осуетила руските опити да обкръжат градовете в региона, които все още са под украински контрол. Според оценки на западни анализатори руските сили са загубили десетки квадратни километри територия по време на украинската операция „Вивалди“.
В южната част на Донбас Русия продължава с ожесточените атаки, опитвайки се да пробие украинските отбранителни линии. Украинските войски обаче са прегрупирали силите си в района и засега не позволяват на руските части да продължат напред в опитите си да обкръжат големите градове в Донбас.
Изданието отбелязва и значително забавяне на руското настъпление по цялата фронтова линия през 2026 г. в сравнение с и без това бавния темп от предходната година. Според финландската изследователска компания Black Bird Group септември 2026 г. е бил най-лошият месец за Русия по отношение на нетните териториални придобивки в Украйна от юни 2023 г. насам.
Западните анализатори посочват различни оценки за промените на фронта, но като цяло са съгласни, че през тази година Русия е придобила само малко повече територия, отколкото е загубила. Това рязко контрастира със заявлението на руското Министерство на отбраната, че руската армия е завзела над 5000 квадратни километра територия.
Съмнения относно способността на руските сили да обкръжат така наречените „градове-крепости“ в Донбас изразяват дори ултранационалистически настроените руски „военни кореспонденти“, допълва The New York Times.
Русия засилва ударите срещу Украйна
Изданието припомня по-ранно изявление на Путин, според което установяването на пълен контрол над Донбас - независимо дали чрез военна сила или чрез отстъпки от страна на Украйна - е едно от условията за прекратяване на войната.
Украйна обаче няма намерение да се отказва от териториите си.
На фона на неизпълнените руски цели в Донбас Москва е засилила въздушните удари срещу украински градове. Украински официални представители съобщиха, че само при атаките през нощта на 7 октомври в няколко града са загинали най-малко 20 души.
Украинските власти определиха руските бомбардировки като терористична кампания, чиято цел е да бъде пречупена волята на страната за съпротива.
Руската тактика на проникване среща все по-големи трудности
В началото на 2026 г. руските сили превзеха Покровск и през следващите месеци продължиха бавното си настъпление на север. Според украински военнослужещи и военни анализатори обаче Въоръжените сили на Украйна в крайна сметка са стабилизирали отбраната си и по този начин са попречили на Русия да постигне стратегическите си цели.
Украински командири заявиха пред журналисти, че Русия продължава да се стреми към възстановяване на настъпателния си импулс и ежедневно изпраща стотици войници в атаки.
Подполковник Кирил Дубровски, командир в 1-ви корпус „Азов“, посочи, че внедряването на „Делта“ - цифрова система за ситуационна осведоменост и управление на бойните действия - е изиграло ключова роля за спирането на руското настъпление.
Според изданието руските сили разчитат в значителна степен на тактика за проникване. При нея малки групи войници преминават през така наречената „зона на унищожение“, а след като се окажат зад украинските укрепления, се прегрупират, изчакват и след това предприемат атака.
Джордж Барос, старши анализатор в „Института за изследване на войната“ (ISW), коментира пред журналисти, че руските сили са почти изчерпали възможностите на тази тактика заради разширяването на „зоната на унищожение“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГОЛЕМ СМЕХ
11:24 08.10.2026
2 ПУТИН БЕЗАНАЛОГОВИЯ
Коментиран от #5
11:26 08.10.2026
3 Митко
11:27 08.10.2026
4 Руското настъпление
11:29 08.10.2026
5 МАНИ ГО ПУТИН
До коментар #2 от "ПУТИН БЕЗАНАЛОГОВИЯ":КАЖИ СЕГА ЗА ПЕРЕМОГАТА ОКОЛО ВОЛЧАНСК ИЛИ ОРЕХОВ ИЛИ ДОБРОПОЛЕ
12:00 08.10.2026
6 123
12:11 08.10.2026
7 Григор
Абсолютно! Само дето Славянск и Краматорск са обкръжени и е въпрос на време да паднат и с Донбас да се приключи. И двата града са силно укрепени, но и това няма да им помогне.
12:42 08.10.2026
8 ГЕРАСИМОВ
ВЕЛИКИ ПОБЕДИ .
ТРЯБВА ДА РАЗДАВА МЕДАЛИ НА
НАШИТЕ ДЖЕНЕРАЛИ.
ДАЖЕ И НА АХМАКА КАДИРОВ
ДАДЕ ЗЛАТНИ ПАГОНИ
И ГО НАПРАВИ ЧЕРВЕНА БАРЕТА.
ХАХАХА ХАХАХАХАХА
12:56 08.10.2026
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