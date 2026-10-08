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The New York Times: Руското настъпление в Донбас се забавя въпреки заявките на Путин
  Тема: Украйна

The New York Times: Руското настъпление в Донбас се забавя въпреки заявките на Путин

8 Октомври, 2026 11:27, обновена 8 Октомври, 2026 11:21 933 9

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  • путин

Украинската армия е стабилизирала отбраната си, докато Русия засилва въздушните удари по украински градове

The New York Times: Руското настъпление в Донбас се забавя въпреки заявките на Путин - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин многократно е заявявал, че руските сили скоро ще установят пълен контрол над Донбас. Последните тенденции на бойното поле обаче показват различна картина, пише The New York Times, предава News.bg.

Украинската контраофанзива в северната част на Донбас продължава вече няколко месеца и е осуетила руските опити да обкръжат градовете в региона, които все още са под украински контрол. Според оценки на западни анализатори руските сили са загубили десетки квадратни километри територия по време на украинската операция „Вивалди“.

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В южната част на Донбас Русия продължава с ожесточените атаки, опитвайки се да пробие украинските отбранителни линии. Украинските войски обаче са прегрупирали силите си в района и засега не позволяват на руските части да продължат напред в опитите си да обкръжат големите градове в Донбас.

Изданието отбелязва и значително забавяне на руското настъпление по цялата фронтова линия през 2026 г. в сравнение с и без това бавния темп от предходната година. Според финландската изследователска компания Black Bird Group септември 2026 г. е бил най-лошият месец за Русия по отношение на нетните териториални придобивки в Украйна от юни 2023 г. насам.

Западните анализатори посочват различни оценки за промените на фронта, но като цяло са съгласни, че през тази година Русия е придобила само малко повече територия, отколкото е загубила. Това рязко контрастира със заявлението на руското Министерство на отбраната, че руската армия е завзела над 5000 квадратни километра територия.

Съмнения относно способността на руските сили да обкръжат така наречените „градове-крепости“ в Донбас изразяват дори ултранационалистически настроените руски „военни кореспонденти“, допълва The New York Times.

Русия засилва ударите срещу Украйна

Изданието припомня по-ранно изявление на Путин, според което установяването на пълен контрол над Донбас - независимо дали чрез военна сила или чрез отстъпки от страна на Украйна - е едно от условията за прекратяване на войната.

Украйна обаче няма намерение да се отказва от териториите си.

На фона на неизпълнените руски цели в Донбас Москва е засилила въздушните удари срещу украински градове. Украински официални представители съобщиха, че само при атаките през нощта на 7 октомври в няколко града са загинали най-малко 20 души.

Украинските власти определиха руските бомбардировки като терористична кампания, чиято цел е да бъде пречупена волята на страната за съпротива.

Руската тактика на проникване среща все по-големи трудности

В началото на 2026 г. руските сили превзеха Покровск и през следващите месеци продължиха бавното си настъпление на север. Според украински военнослужещи и военни анализатори обаче Въоръжените сили на Украйна в крайна сметка са стабилизирали отбраната си и по този начин са попречили на Русия да постигне стратегическите си цели.

Украински командири заявиха пред журналисти, че Русия продължава да се стреми към възстановяване на настъпателния си импулс и ежедневно изпраща стотици войници в атаки.

Подполковник Кирил Дубровски, командир в 1-ви корпус „Азов“, посочи, че внедряването на „Делта“ - цифрова система за ситуационна осведоменост и управление на бойните действия - е изиграло ключова роля за спирането на руското настъпление.

Според изданието руските сили разчитат в значителна степен на тактика за проникване. При нея малки групи войници преминават през така наречената „зона на унищожение“, а след като се окажат зад украинските укрепления, се прегрупират, изчакват и след това предприемат атака.

Джордж Барос, старши анализатор в „Института за изследване на войната“ (ISW), коментира пред журналисти, че руските сили са почти изчерпали възможностите на тази тактика заради разширяването на „зоната на унищожение“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 14 Отговор
    Пет годишните мъки на Путин в Донбас нямат край.

    11:24 08.10.2026

  • 2 ПУТИН БЕЗАНАЛОГОВИЯ

    5 16 Отговор
    Затъна яко в блатата на. Донбас.

    Коментиран от #5

    11:26 08.10.2026

  • 3 Митко

    10 3 Отговор
    Русия забавя но не забравя. Само България!

    11:27 08.10.2026

  • 4 Руското настъпление

    4 14 Отговор
    ....Скоро ще стане.Има-няма,за три дни и до Киев ще стигне

    11:29 08.10.2026

  • 5 МАНИ ГО ПУТИН

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "ПУТИН БЕЗАНАЛОГОВИЯ":

    КАЖИ СЕГА ЗА ПЕРЕМОГАТА ОКОЛО ВОЛЧАНСК ИЛИ ОРЕХОВ ИЛИ ДОБРОПОЛЕ

    12:00 08.10.2026

  • 6 123

    8 0 Отговор
    докато ви занимават с путин, ви обират стотинките до шушка. накрая ще бъде много щастливи голтаци.

    12:11 08.10.2026

  • 7 Григор

    2 1 Отговор
    "The New York Times: Руското настъпление в Донбас се забавя въпреки заявките на Путин"
    Абсолютно! Само дето Славянск и Краматорск са обкръжени и е въпрос на време да паднат и с Донбас да се приключи. И двата града са силно укрепени, но и това няма да им помогне.

    12:42 08.10.2026

  • 8 ГЕРАСИМОВ

    0 2 Отговор
    ПОДНАСЯМЕ НА ПУТИН

    ВЕЛИКИ ПОБЕДИ .

    ТРЯБВА ДА РАЗДАВА МЕДАЛИ НА
    НАШИТЕ ДЖЕНЕРАЛИ.

    ДАЖЕ И НА АХМАКА КАДИРОВ
    ДАДЕ ЗЛАТНИ ПАГОНИ
    И ГО НАПРАВИ ЧЕРВЕНА БАРЕТА.

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА

    12:56 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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