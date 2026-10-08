Франция: Великобритания винаги е добре дошла обратно в ЕС

Френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр заяви, че Великобритания винаги е добре дошла да се върне в Европейския съюз. Изказването му дойде, след като британският премиер Анди Бърнам допусна възможността Лейбъристката партия да поеме ангажимент по въпроса за повторното присъединяване към блока в следващата си предизборна програма, предадоха Пи Ей мидия и ДПА, цитирани от БТА.

В интервю за Би Би Си Лескюр подчерта, че решението за евентуално възстановяване на членството зависи от британското общество. В същото време той заяви, че Обединеното кралство ще бъде прието обратно в ЕС, ако британците изберат този път.

„Британският народ взе решението за Брекзит и това, разбира се, е изцяло негово право“, каза френският министър. „Мога да им кажа обаче само едно: върнете се, когато пожелаете“, допълни той.

Коментарът на Лескюр последва изказване на Бърнам по време на конгреса на Лейбъристката партия. Това беше първият конгрес, в който той участва, откакто пое премиерския пост.

Британският премиер подчерта, че не става дума за „прибързано произвеждане на референдум“ за членството в ЕС. Според него първо трябва да бъде постигнат политически консенсус за бъдещите отношения между Великобритания и Брюксел. Бърнам обаче заяви, че ако британското общество покаже желание страната отново да стане част от ЕС, той би могъл да се ангажира с въпроса за референдума в следващата предизборна програма на Лейбъристката партия.

В речта си пред конгреса Бърнам заяви още, че Брекзит е нанесъл „повече вреда, отколкото полза“. Той обеща да представи конкретни възможности за Великобритания на срещата на върха между Обединеното кралство и ЕС, която по думите му ще се състои през ноември.

По-късно в ефира на „Ай Ти Ви нюз“ британският лидер заяви: „Не мога да избегна въпроса за Европа, ако трябва да представя надежден 10-годишен план за Великобритания“.

„Трябва да преценим къде сме ние, къде са те и да видим какъв е реалистичният и жизнеспособен подход във всички области, които споменахме, а след това да започнем диалог по този въпрос“, добави Бърнам.

Той посочи и че „инстинктът“ му подсказва, че за Обединеното кралство „е по-добре да е по-близо“ до ЕС, „предвид всички заплахи“, които се наблюдават по света.

Изказването на британския премиер беше приветствано от френския президент Еманюел Макрон и испанския премиер Педро Санчес. Санчес заяви, че би посрещнал Обединеното кралство обратно в ЕС с „отворени обятия“.

Междувременно Бърнам днес ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц. Очаква се основните теми на разговорите между двамата да бъдат отбраната и сигурността.