Франция: Великобритания винаги е добре дошла обратно в ЕС

Френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр заяви, че Великобритания винаги е добре дошла да се върне в Европейския съюз. Изказването му дойде, след като британският премиер Анди Бърнам допусна възможността Лейбъристката партия да поеме ангажимент по въпроса за повторното присъединяване към блока в следващата си предизборна програма, предадоха Пи Ей мидия и ДПА, цитирани от БТА.
В интервю за Би Би Си Лескюр подчерта, че решението за евентуално възстановяване на членството зависи от британското общество. В същото време той заяви, че Обединеното кралство ще бъде прието обратно в ЕС, ако британците изберат този път.
„Британският народ взе решението за Брекзит и това, разбира се, е изцяло негово право“, каза френският министър. „Мога да им кажа обаче само едно: върнете се, когато пожелаете“, допълни той.
Коментарът на Лескюр последва изказване на Бърнам по време на конгреса на Лейбъристката партия. Това беше първият конгрес, в който той участва, откакто пое премиерския пост.
Британският премиер подчерта, че не става дума за „прибързано произвеждане на референдум“ за членството в ЕС. Според него първо трябва да бъде постигнат политически консенсус за бъдещите отношения между Великобритания и Брюксел. Бърнам обаче заяви, че ако британското общество покаже желание страната отново да стане част от ЕС, той би могъл да се ангажира с въпроса за референдума в следващата предизборна програма на Лейбъристката партия.
В речта си пред конгреса Бърнам заяви още, че Брекзит е нанесъл „повече вреда, отколкото полза“. Той обеща да представи конкретни възможности за Великобритания на срещата на върха между Обединеното кралство и ЕС, която по думите му ще се състои през ноември.
По-късно в ефира на „Ай Ти Ви нюз“ британският лидер заяви: „Не мога да избегна въпроса за Европа, ако трябва да представя надежден 10-годишен план за Великобритания“.
„Трябва да преценим къде сме ние, къде са те и да видим какъв е реалистичният и жизнеспособен подход във всички области, които споменахме, а след това да започнем диалог по този въпрос“, добави Бърнам.
Той посочи и че „инстинктът“ му подсказва, че за Обединеното кралство „е по-добре да е по-близо“ до ЕС, „предвид всички заплахи“, които се наблюдават по света.
Изказването на британския премиер беше приветствано от френския президент Еманюел Макрон и испанския премиер Педро Санчес. Санчес заяви, че би посрещнал Обединеното кралство обратно в ЕС с „отворени обятия“.
Междувременно Бърнам днес ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц. Очаква се основните теми на разговорите между двамата да бъдат отбраната и сигурността.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ели Стоянова
11:40 08.10.2026
2 Хи хи хи
11:42 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абе
11:44 08.10.2026
5 ние пък не ги щем
11:45 08.10.2026
6 Баце ЕООД
11:46 08.10.2026
7 😀😀😀😀
11:50 08.10.2026
8 Сатана Z
11:50 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 да бе
ЕС се превърна в един фарс.
11:55 08.10.2026
11 Разбира се,
11:57 08.10.2026
12 Фалиралата
11:58 08.10.2026
13 Чочо
Англия е най заблудената откъм политици страна тези десетилетия
Да чакат 10-на години ред, сега.
12:46 08.10.2026
14 Трътлю
13:31 08.10.2026