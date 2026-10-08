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Франция: Великобритания винаги е добре дошла обратно в ЕС

Франция: Великобритания винаги е добре дошла обратно в ЕС

8 Октомври, 2026 11:38 669 14

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  • европейски съюз

Ролан Лескюр приветства дебата за бъдещите отношения с Брюксел, след като Анди Бърнам допусна въпросът за повторно членство да влезе в следваща предизборна програма на Лейбъристката партия

Франция: Великобритания винаги е добре дошла обратно в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр заяви, че Великобритания винаги е добре дошла да се върне в Европейския съюз. Изказването му дойде, след като британският премиер Анди Бърнам допусна възможността Лейбъристката партия да поеме ангажимент по въпроса за повторното присъединяване към блока в следващата си предизборна програма, предадоха Пи Ей мидия и ДПА, цитирани от БТА.

В интервю за Би Би Си Лескюр подчерта, че решението за евентуално възстановяване на членството зависи от британското общество. В същото време той заяви, че Обединеното кралство ще бъде прието обратно в ЕС, ако британците изберат този път.

„Британският народ взе решението за Брекзит и това, разбира се, е изцяло негово право“, каза френският министър. „Мога да им кажа обаче само едно: върнете се, когато пожелаете“, допълни той.

Коментарът на Лескюр последва изказване на Бърнам по време на конгреса на Лейбъристката партия. Това беше първият конгрес, в който той участва, откакто пое премиерския пост.

Британският премиер подчерта, че не става дума за „прибързано произвеждане на референдум“ за членството в ЕС. Според него първо трябва да бъде постигнат политически консенсус за бъдещите отношения между Великобритания и Брюксел. Бърнам обаче заяви, че ако британското общество покаже желание страната отново да стане част от ЕС, той би могъл да се ангажира с въпроса за референдума в следващата предизборна програма на Лейбъристката партия.

В речта си пред конгреса Бърнам заяви още, че Брекзит е нанесъл „повече вреда, отколкото полза“. Той обеща да представи конкретни възможности за Великобритания на срещата на върха между Обединеното кралство и ЕС, която по думите му ще се състои през ноември.

По-късно в ефира на „Ай Ти Ви нюз“ британският лидер заяви: „Не мога да избегна въпроса за Европа, ако трябва да представя надежден 10-годишен план за Великобритания“.

„Трябва да преценим къде сме ние, къде са те и да видим какъв е реалистичният и жизнеспособен подход във всички области, които споменахме, а след това да започнем диалог по този въпрос“, добави Бърнам.

Той посочи и че „инстинктът“ му подсказва, че за Обединеното кралство „е по-добре да е по-близо“ до ЕС, „предвид всички заплахи“, които се наблюдават по света.

Изказването на британския премиер беше приветствано от френския президент Еманюел Макрон и испанския премиер Педро Санчес. Санчес заяви, че би посрещнал Обединеното кралство обратно в ЕС с „отворени обятия“.

Междувременно Бърнам днес ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц. Очаква се основните теми на разговорите между двамата да бъдат отбраната и сигурността.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ели Стоянова

    10 1 Отговор
    и дойче веле са едно и също..!

    11:40 08.10.2026

  • 2 Хи хи хи

    11 1 Отговор
    Ще ,си играем на иди си, ела си. Колко неудобства създадоха като излизаха от ЕС.

    11:42 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    10 2 Отговор
    Айде нема нужда. Да си гледат там Британската империя и да се месат.

    11:44 08.10.2026

  • 5 ние пък не ги щем

    9 3 Отговор
    айде сеа - иди ми дойде ми...

    11:45 08.10.2026

  • 6 Баце ЕООД

    5 3 Отговор
    Абе не е... Тия боклуци не ни трябват

    11:46 08.10.2026

  • 7 😀😀😀😀

    6 1 Отговор
    Мислите си, че като се върне Британия ще вземе дял в изплащането на вашия дълг😀😀

    11:50 08.10.2026

  • 8 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Франция вече е на колене пред Кралството,което се наслаждава на гърчовете на своя отколешен враг.

    11:50 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 да бе

    5 1 Отговор
    днес излизат, утре като го закъсат влизат.
    ЕС се превърна в един фарс.

    11:55 08.10.2026

  • 11 Разбира се,

    4 0 Отговор
    че са добре дошли...в клуба на фалиралите бивши богаташи, които се опитват да завлекат колкото може повече държави с тях към дъното...

    11:57 08.10.2026

  • 12 Фалиралата

    5 1 Отговор
    Франция иска да вземе в съюза фалиралият остров? Айде стига бе? И фалиралата Покрайнина искат да вземат... А кой ще плаща всичкото това? Вече Германия НЕ може. Така че, ще си останете всичките при вашия банкрут! "Влизайте" и "излизайте" колкото си искате. Паре нема :)...

    11:58 08.10.2026

  • 13 Чочо

    2 1 Отговор
    Иди ми, доди ми.
    Англия е най заблудената откъм политици страна тези десетилетия
    Да чакат 10-на години ред, сега.

    12:46 08.10.2026

  • 14 Трътлю

    0 0 Отговор
    Интересно с кого ще си говори Чарли дето бил крал, когато дойде на власт Фронт Насионал?

    13:31 08.10.2026

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