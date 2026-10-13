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Под тежък обстрел! Атаките на хусите свиха въздушния трафик над Саудитска Арабия
  Тема: Иранската криза

Под тежък обстрел! Атаките на хусите свиха въздушния трафик над Саудитска Арабия

13 Октомври, 2026 14:17 649 2

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Бизнесът премина към дистанционна работа, а водещи петролни ръководители напуснаха международен конгрес

Под тежък обстрел! Атаките на хусите свиха въздушния трафик над Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Поредицата от атаки на хусите срещу саудитски летища доведе до почти пълно спиране на въздушния трафик над Рияд, дистанционна работа във финансовия сектор и оттегляне на ръководители на водещи петролни компании от международен конгрес. Най-тежкият удар беше нанесен на 10 октомври по терминали 3 и 4 на международното летище „Крал Халид“, където загинаха 13 души, а 309 бяха ранени.

На следващия ден нов снаряд удари терминал 4 и предизвика пожар. Загина пакистански гражданин, а други 11 души бяха ранени. Властите оставиха летището затворено, като според данни, цитирани от Ройтерс, спирането на полетите беше удължено до 17 октомври.

99,7% от полетите бяха отменени

Последиците за авиацията се усетиха веднага. Данните на Cirium показаха, че в неделя са били отменени 99,7% от планираните полети в Рияд, а в понеделник - близо 60%. Lufthansa спря полетите си до саудитската столица до 16 октомври, докато Air France-KLM прекрати обслужването до края на месеца. Към ограниченията се присъединиха и други превозвачи от Европа, Азия и Персийския залив.

Хусите предупредиха международните авиокомпании да избягват саудитските летища, с изключение на тези в Мека и Медина. Съединените щати и Германия призоваха гражданите си да не използват летищата в кралството, а Великобритания препоръча ограничаване на пътуванията и обмисляне на напускане по суша.

Бизнесът премина към дистанционен режим

В Рияд финансовият квартал „Крал Абдула“ премина към работа от разстояние, а училищата започнаха онлайн обучение. Ударите засегнаха и 25-ия Световен петролен конгрес, който се провежда на няколко минути от летището. От събитието се оттеглиха ръководителите на BP, Shell, ExxonMobil и TotalEnergies.

Под въпрос остава и форумът Future Investment Initiative, насрочен за 26 октомври. Сред очакваните участници са главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон и председателят на BlackRock Лари Финк. Провеждането му е част от усилията на престолонаследника Мохамед бин Салман да привлече международен капитал и да намали зависимостта на Саудитска Арабия от петрола.

Според Ройтерс реалният брутен вътрешен продукт на кралството се очаква да се свие с 3,6% през 2026 г. Атаките допълнително засилиха опасенията около петролната инфраструктура, включително петролопровода „Изток - Запад“ и рафинериите.

Рияд търси помощ за противоракетната отбрана

Саудитска Арабия изпитва недостиг на ракети прехващачи и е поискала подкрепа от Франция, Великобритания, Пакистан и Египет, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на регионални представители. Според тях кралството трябва едновременно да защитава голямата си територия, военните обекти и петролната инфраструктура.

„Събитията от последните седмици са сериозни. Отговорът ни трябва да бъде също толкова сериозен“, заяви саудитският енергиен министър принц Абдулазиз бин Салман по време на конгреса в Рияд. Асошиейтед прес съобщи, че САЩ предоставят разузнавателна и планова подкрепа, но засега не извършват директни удари срещу хусите. Президентът Доналд Тръмп заяви, че обмисля американска военна намеса.

Източници: money.bg, apnews.com, marketscreener.com


Саудитска Арабия
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  • 1 Радвам се много, браво!

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    А някакви лоши новини има ли?

    14:27 13.10.2026

  • 2 Анонимен

    1 0 Отговор
    Намесата на Рижият перчем го утвърждава като международен жандарм .Скокът на горивата го стресна донякъде ,но това което предстои да стане надхвърля всякакво човешко въображение.Кутията на Пандора е широко отворена от шестопръстото същество и неговото котило.Има огромни уши подобни на пеленгатори на Гестапо.Лозунгът,,На всекиму своето,, се изпълнява навсякъде .

    15:28 13.10.2026