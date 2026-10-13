Под тежък обстрел! Атаките на хусите свиха въздушния трафик над Саудитска Арабия

Поредицата от атаки на хусите срещу саудитски летища доведе до почти пълно спиране на въздушния трафик над Рияд, дистанционна работа във финансовия сектор и оттегляне на ръководители на водещи петролни компании от международен конгрес. Най-тежкият удар беше нанесен на 10 октомври по терминали 3 и 4 на международното летище „Крал Халид“, където загинаха 13 души, а 309 бяха ранени.

На следващия ден нов снаряд удари терминал 4 и предизвика пожар. Загина пакистански гражданин, а други 11 души бяха ранени. Властите оставиха летището затворено, като според данни, цитирани от Ройтерс, спирането на полетите беше удължено до 17 октомври.

99,7% от полетите бяха отменени

Последиците за авиацията се усетиха веднага. Данните на Cirium показаха, че в неделя са били отменени 99,7% от планираните полети в Рияд, а в понеделник - близо 60%. Lufthansa спря полетите си до саудитската столица до 16 октомври, докато Air France-KLM прекрати обслужването до края на месеца. Към ограниченията се присъединиха и други превозвачи от Европа, Азия и Персийския залив.

Хусите предупредиха международните авиокомпании да избягват саудитските летища, с изключение на тези в Мека и Медина. Съединените щати и Германия призоваха гражданите си да не използват летищата в кралството, а Великобритания препоръча ограничаване на пътуванията и обмисляне на напускане по суша.

Бизнесът премина към дистанционен режим

В Рияд финансовият квартал „Крал Абдула“ премина към работа от разстояние, а училищата започнаха онлайн обучение. Ударите засегнаха и 25-ия Световен петролен конгрес, който се провежда на няколко минути от летището. От събитието се оттеглиха ръководителите на BP, Shell, ExxonMobil и TotalEnergies.

Под въпрос остава и форумът Future Investment Initiative, насрочен за 26 октомври. Сред очакваните участници са главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон и председателят на BlackRock Лари Финк. Провеждането му е част от усилията на престолонаследника Мохамед бин Салман да привлече международен капитал и да намали зависимостта на Саудитска Арабия от петрола.

Според Ройтерс реалният брутен вътрешен продукт на кралството се очаква да се свие с 3,6% през 2026 г. Атаките допълнително засилиха опасенията около петролната инфраструктура, включително петролопровода „Изток - Запад“ и рафинериите.

Рияд търси помощ за противоракетната отбрана

Саудитска Арабия изпитва недостиг на ракети прехващачи и е поискала подкрепа от Франция, Великобритания, Пакистан и Египет, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на регионални представители. Според тях кралството трябва едновременно да защитава голямата си територия, военните обекти и петролната инфраструктура.

„Събитията от последните седмици са сериозни. Отговорът ни трябва да бъде също толкова сериозен“, заяви саудитският енергиен министър принц Абдулазиз бин Салман по време на конгреса в Рияд. Асошиейтед прес съобщи, че САЩ предоставят разузнавателна и планова подкрепа, но засега не извършват директни удари срещу хусите. Президентът Доналд Тръмп заяви, че обмисля американска военна намеса.

Източници: money.bg, apnews.com, marketscreener.com