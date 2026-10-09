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Пентагонът ще излъчва на живо екзекуцията на Нидал Хасан

Пентагонът ще излъчва на живо екзекуцията на Нидал Хасан

9 Октомври, 2026 03:29, обновена 9 Октомври, 2026 03:31 715 4

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Осъденият за убийството на 13 души във „Форт Худ“ ще бъде разстрелян на 3 декември. Пентагонът все още не е обявил платформата за излъчването

Пентагонът ще излъчва на живо екзекуцията на Нидал Хасан - 1
Пийт Хегсет, Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът ще излъчва на живо екзекуцията чрез разстрел на Нидал Малик Хасан, осъден за убийството на 13 души при стрелбата във военната база „Форт Худ“ в Тексас през 2009 г. Изпълнението е насрочено за 3 декември във военния обект.

Решението беше съобщено, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че екзекуцията ще бъде публична. „Ще се погрижим хората да могат да я гледат, тя ще бъде публична“, каза Хегсет в интервю за консервативна медия.

По-късно представители на Пентагона уточниха, че става дума за излъчване на живо. Засега не е съобщено на коя платформа ще бъде достъпен сигналът и какви ще бъдат условията за гледане. Очаква се да бъдат обявени допълнителни подробности.

Екзекуцията е одобрена от Доналд Тръмп

Говорителят на Пентагона Шон Парнел съобщи, че президентът Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията на Хасан. Смъртната присъда е свързана с нападението във „Форт Худ“, при което освен 13-те жертви са били ранени още 32 души.

Хасан е бивш военен психиатър от американската армия. На въпрос дали е отправил последни искания или се е свързал с администрацията на Тръмп, Хегсет отговори: „Не ме интересува. Ще се видим с него на 3 декември.“

Първи разстрел на военнослужещ от десетилетия

Предстоящото изпълнение ще бъде първата екзекуция чрез разстрел на военнослужещ в САЩ от Втората световна война насам, според информацията на Асошиейтед прес. Хегсет посочи, че американската армия не е екзекутирала военнослужещ чрез разстрел от този период.

Последната военна екзекуция в САЩ е извършена на 13 април 1961 г. Тогава редникът от сухопътните войски Джон Бенет е бил обесен. Екзекуцията на Хасан ще се проведе в същата военна база, в която той откри огън през 2009 г.

Източници: bta.bg, apnews.com, cbsnews.com


САЩ
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бавно и полека

    3 3 Отговор
    щатите се върнаха с няколко века. Средновековна държава.

    03:37 09.10.2026

  • 3 георгиев

    3 2 Отговор
    започват Игрите на глада.

    03:43 09.10.2026

  • 4 Промяната

    0 1 Отговор
    Децата ще гледат ли? Важното е да има "16" на екрана, а децата ще се учат да убиват, нали?

    04:33 09.10.2026