Войната в Украйна: Кремъл призна застой, САЩ търсят пробив

Дипломатическото уреждане на войната в Украйна е в патова ситуация, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, като се съгласи с оценката на държавния секретар на САЩ Марко Рубио. В същото време Вашингтон продължава опитите да подготви общо предложение за прекратяване на конфликта.

„Да, съгласни сме с него“, каза Песков, коментирайки думите на Рубио в кулоарите на среща на лидерите на бившите съветски републики в Туркменистан. Американският държавен секретар заяви, че войната се е оказала в „опасна патова ситуация“, но посочи, че САЩ ще продължат да съдействат за постигане на споразумение.

Москва настоява за цялостно споразумение

Песков заяви, че Москва не подкрепя поетапно или частично решение. „Подкрепяме цялостно решение, което ще проправи пътя към устойчиво уреждане, траещо много, много години – десетилетия наред“, каза говорителят на Кремъл.

Той обвини украинския президент Володимир Зеленски, че с враждебните си изявления показва нежелание Украйна да поеме по пътя към мира. Зеленски отхвърли тази оценка. „Не сме в дипломатическа задънена улица“, заяви той на пресконференция с британския външен министър Ед Милибанд.

Украинският президент призова за по-строги санкции, които да отслабят руската икономика и да ограничат производството на оръжие. По думите му засилването на натиска върху Москва може да създаде условия за започване на преговори.

САЩ подготвят среща в Маями

На този фон специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат с украински представители на 9 октомври в Маями. Според американски служител, запознат с плана, целта е да бъдат обсъдени нови идеи и да бъде изготвено единно предложение за разрешаване на войната.

В работната среща ще участват представители на Съвета за национална сигурност към Белия дом и на Министерството на финансите на САЩ. Поканени са също съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз.

Очаква се разговорите да обхванат гаранциите за сигурността на Украйна, план за следвоенно възстановяване и други аспекти на конфликта. Американският служител заяви, че европейските държави са изразили недоволство от високите разходи за енергия и от сериозните финансови последици от войната.

„Ако войната не спре, зимата ще бъде тежка. Затова САЩ се опитват да посредничат между страните с цел изготвяне на единно предложение“, каза служителят.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че планира скоро да разговаря по телефона с руския си колега Владимир Путин. Паралелно с това той се опитва да организира тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна.

Киев очаква европейските партньори да се включат в разговорите със САЩ през следващите дни. Зеленски посочи, че украинската делегация ще постави и въпроса за противовъздушната отбрана заради почти непрестанните руски атаки срещу украински градове.

Източници: bta.bg