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Путин: Русия ще помогне на Иран за кризата в Близкия изток
  Тема: Иранската криза

Путин: Русия ще помогне на Иран за кризата в Близкия изток

9 Октомври, 2026 03:37 559 1

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Руският президент разговаря с Масуд Пезешкиан в Туркменистан и заяви, че Москва е готова да съдейства за разрешаването на конфликта. В Москва Путин прие и бившия германски канцлер Герхард Шрьодер за рождения си ден

Путин: Русия ще помогне на Иран за кризата в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е готова да направи всичко по силите си, за да помогне на Иран да разреши настоящата ситуация в Близкия изток, заяви руският президент Владимир Путин по време на среща с иранския си колега Масуд Пезешкиан в Туркменбаши. Двамата участваха в среща на високо равнище на Общността на независимите държави.

„Знаете нашата позиция. Ние от своя страна сме готови да направим всичко по силите си, за да помогнем за разрешаването на тази ситуация“, каза Путин. Той определи обстановката в Близкия изток като „най-належащия проблем днес“ и заяви, че Техеран прави истински опити да сложи край на конфликта.

Руският президент оцени положително и двустранните отношения с Иран. По думите му те се развиват въз основа на фундаментално споразумение, подписано в началото на 2025 г. Путин посочи хуманитарната сфера като пример за сътрудничеството между двете страни и заяви: „Като цяло отношенията ни укрепват“.

В кулоарите на срещата на върха на ОНД Путин се е срещнал и с президента на Азербайджан Илхам Алиев, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Среща с Герхард Шрьодер в Москва

Междувременно Путин е приел в дома си в Москва бившия германски канцлер Герхард Шрьодер по случай рождения си ден. Кремъл съобщи, че руският президент е разбрал от медиите, че Шрьодер е в Москва по работа, и го е поканил да се присъедини към него.

„Вчера сутринта Владимир Путин научи от медиите, че Герхард Шрьодер е в Москва по работа. Президентът покани стария си приятел да се присъедини към него“, заявиха от Кремъл.

Към съобщението са публикувани снимки, на които двамата се усмихват и си стискат ръцете. Срещата се проведе на фона на критиките в Германия към дългогодишните връзки на Шрьодер с руския президент.

82-годишният Шрьодер, който беше канцлер на Германия от 1998 до 2005 г., е бил назначен в надзорния съвет на руската верига супермаркети „Хиперглобус“. Преди това веригата е била собственост на германската група „Глобус“.

Заради близостта си с Путин Шрьодер вече е лишен от привилегиите, предоставяни на бившите германски правителствени ръководители. През май Путин предложи Европа да избере бившия канцлер за посредник при разрешаването на конфликта, но предложението беше отхвърлено от 27-те държави от Европейския съюз.

Източници: bta.bg


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