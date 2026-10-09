САЩ обсъждат депортации на мигранти с кораби

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обсъжда използването на кораби за депортиране на мигранти към Централна и Южна Америка. Планът е на предварителен етап и все още няма решение за изпълнението му, съобщи The New York Times, позовавайки се на американски представители.

Разговорите по идеята продължават от няколко седмици. Сред набелязаните плавателни съдове са фериботи и учебният кораб Golden Bear, дълъг около 500 фута, или приблизително 152 метра. Корабът е бил използван от Морската академия „Кал Поли“ в Калифорния, но през лятото на 2026 г. е прекратил 30-годишната си служба като учебен съд.

Според информацията на американски представители Министерството на отбраната е потърсило и компании за кораби в Европа. Възможните маршрути биха включвали страни като Ел Салвадор, Хондурас и Венецуела. Пътуванията по море ще продължават няколко дни и ще изискват значителен брой служители по сигурността.

Няма яснота за условията и правното основание

Не е уточнено дали мигрантите ще бъдат задържани на борда през цялото пътуване, как ще бъдат организирани спането и медицинската помощ и кой ще носи отговорност при инцидент в международни води. Не е ясно и дали държавите по маршрутите ще се съгласят да приемат хора, депортирани по този начин.

Използването на кораби може да струва милиони долари за едно пътуване, докато полетите за депортиране са значително по-евтини. Предложението би могло да прехвърли част от разходите и оперативната тежест от Министерството на вътрешната сигурност към Министерството на отбраната.

„Министерството на вътрешната сигурност оценява всички наши ресурси, за да повиши ефективността и да продължи да изпълнява мисията на президента Тръмп за гарантиране на сигурността на родината“, заяви ведомството. Министерството на отбраната не е коментирало обсъжданата схема.

Клер Триклър-Макнълти, бивша високопоставена служителка на имиграционните власти, предупреди, че превозът на стотици хора по море поставя въпроси за приложимото право, юрисдикцията, безопасността и организацията на охраната. Тя определи обсъжданата идея като възможност за използване на „затворнически кораби“.

Прецедент от 50-те години

Морската депортация има спорен прецедент в историята на САЩ. През 50-те години в рамките на кампанията, известна като „Операция Уетбек“, са били използвани кораби за експулсиране на мексиканци.

През август 1956 г. при инцидент край мексиканския град Тампико 40 души са скочили от кораб, а петима са се удавили. Кампанията по море е прекратена по-късно същата година. В момента не е известно дали администрацията на Тръмп ще превърне обсъжданата идея в официална програма.

Източници: gvwire.com, univision.com