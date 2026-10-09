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Чехия избира местна власт и 27 сенатори
  Тема: Избори

Чехия избира местна власт и 27 сенатори

9 Октомври, 2026 04:55 477 1

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Гласуването ще се проведе на 9 и 10 октомври, а вторият тур за Сената е насрочен за седмица по-късно

Чехия избира местна власт и 27 сенатори - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чехия гласува за нови общински съвети и за 27 от общо 81 места в Сената. Изборите ще се проведат в петък, 9 октомври, и събота, 10 октомври, като вотът за горната камара ще обхване 27 избирателни района.

Избирателните секции ще бъдат отворени в петък от 14:00 до 22:00 часа, а в събота – от 08:00 до 14:00 часа. Ако никой от кандидатите за Сената не получи повече от половината действителни гласове на първия тур, балотажът ще се състои на 16 и 17 октомври.

Най-малко кандидати за Сената от 1998 г.

За 27-те сенаторски места са регистрирани 154 кандидати. Според Чешката телевизия това е най-ниският брой участници в редовна ротация на една трета от Сената от 1998 г. насам. Причината е най-вече в споразуменията между опозиционни формации за общи номинации или взаимна подкрепа.

Опозиционните партии са издигнали общи кандидати в приблизително половината от районите. Управляващото движение АНО, напротив, участва самостоятелно във всички 27 района, без обща кандидатура със своите коалиционни партньори СПД и „Мотористи“.

„За движението АНО ще бъде много трудно да постигне максималистичния вариант – да спечели мнозинство в Сената, макар това математически да е възможно“, коментира журналистът от „Деник Н“ Ян Твърдон пред „Чешки радио Плюс“.

Твърдон посочва, че резултатът ще зависи и от способността на партиите да превърнат местния и сенатския вот в национална политическа надпревара. Сенатът се избира по мажоритарна система, което обикновено затруднява по-малките и по-крайни формации.

Гласуване в цялата страна

На местните избори избирателите ще определят състава на общинските съвети за следващите четири години. Те могат да подкрепят една партийна листа, отделни кандидати от различни листи или да комбинират двата начина. Сенатори ще избират само гражданите, които живеят в един от 27-те района, включително Прага, Бърно, Острава, Пилзен и Злин.

В пет общини – Кобилнице, Крхлебе, Пишт, Рокитовец и Славнич – местни избори няма да има, тъй като регистрираните кандидатури не достигат необходимия брой. Министерството на вътрешните работи уточни, че в Крхлебе и Пишт въпреки това ще се проведе вот за Сената.

Избирателите са получили бюлетините за местните избори, а в районите със сенатски вот – и бюлетина за първия тур. За евентуалния балотаж сенатските бюлетини ще бъдат предоставени директно в изборните секции.

Източници: irozhlas.cz, ct24.ceskatelevize.cz


Чехия
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  • 1 Хммм

    1 0 Отговор
    Нищо не става от този бабис

    05:47 09.10.2026

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