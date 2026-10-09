Куба: санкциите на САЩ засягат цялата международна общност

Американските рестрикции срещу Куба са насочени не само срещу карибската държава, но и срещу цялата международна общност. Това заяви кубинският министър на външните работи Бруно Родригес Париля, който определи политиката на Вашингтон като система от едностранни принудителни мерки с последици извън границите на САЩ.

„Ако не изградим широка и солидна международна коалиция, оставяйки настрана политическите и идеологическите си различия, всички ще понесем последиците“, заяви Родригес в Женева на 23 февруари 2026 г. По думите му американските действия представляват нарушение на Устава на ООН и международното право.

Куба говори за енергийна блокада

В интервю за Асошиейтед прес на 24 септември Родригес заяви, че отношенията между Хавана и Вашингтон се характеризират с „брутално затягане на икономическата и финансовата блокада“ и с „пълна петролна обсада“, която според него е равносилна на морска блокада.

Администрацията на президента Доналд Тръмп наложи ограничения върху доставките на гориво за Куба през януари. Те затрудняват вноса на петрол за топлоелектрическите централи и на резервни части за остарялата енергийна инфраструктура на острова.

Според Асошиейтед прес електропреносната мрежа на Куба е претърпяла най-малко шест сривове от началото на годината. Милиони жители са останали без електричество, а последиците засягат готвенето, водоснабдяването, интернет и телефонните услуги.

Нови ограничения за кубинската делегация в ООН

Съединените щати обмислят и нови ограничения за кубински представители, които пътуват до ООН в Ню Йорк. Според Асошиейтед прес Държавният департамент разглежда възможността за „строг контрол“ върху делегацията, която се очаква да участва в годишното гласуване на Общото събрание за американското ембарго срещу Куба.

Кубинските представители вече са подложени на ограничения в Ню Йорк и Вашингтон заради включването на Куба в американския списък на държавите, спонсориращи тероризма. Придвижването им е ограничено до район с радиус от 25 мили около централата на ООН в Манхатън. Нови мерки могат да затруднят или да направят невъзможно участието им в гласуването.

Резолюциите на Общото събрание на ООН не са правно обвързващи, но отразяват позицията на международната общност. В продължение на повече от три десетилетия органът на ООН приема документи, призоваващи Вашингтон да прекрати икономическото ембарго срещу Куба.

Преговорите между Хавана и Вашингтон са в застой

Родригес заяви, че в момента няма насрочени срещи между кубински и американски представители. Той обаче подчерта, че Куба остава готова да поддържа каналите за контакт. Според него предишните разговори са били провеждани с уважение, но публичните изявления и последвалите решения на американската администрация са били „изключително агресивни“.

Кубинският министър свързва американските ограничения не само с двустранния спор, а и с по-широкия въпрос за прилагането на национални закони извън територията на дадена държава. Според позицията на Хавана това създава риск за други страни, компании и финансови институции, които поддържат отношения с Куба.

Източници: apnews.com