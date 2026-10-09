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Кения и Ботсвана искат свои граждани, попаднали в украински плен
  Тема: Украйна

Кения и Ботсвана искат свои граждани, попаднали в украински плен

9 Октомври, 2026 05:13, обновена 9 Октомври, 2026 05:16 658 3

  • украйна-
  • кения-
  • ботсвана-
  • военнопленници-
  • руска армия

Найроби преговаря за петима задържани, а Ботсвана настоява за връщането на един свой гражданин. Кения твърди, че мъжете са били подмамени с обещания за цивилна работа

Кения и Ботсвана искат свои граждани, попаднали в украински плен - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кения и Ботсвана водят преговори с Украйна за връщането на свои граждани, задържани като военнопленници, след като са участвали във войната на страната на Русия. Кения настоява за освобождаването и репатрирането на петима души, а Ботсвана търси връщането на един свой гражданин, съобщава Bloomberg.

Кенийският външен министър Мусалия Мудавади е съобщил пред депутати в Найроби, че президентът Уилям Руто е разговарял по въпроса с украинския президент Володимир Зеленски. По думите му правителството продължава дипломатическите контакти с украинските власти и Международния комитет на Червения кръст.

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„Те заявяват, че са били вербувани с фалшиви обещания за работа“, е казал Мудавади.

Кения иска пленените ѝ граждани да бъдат определени като жертви на международен трафик на хора, а не като военнопленници. Според позицията на Найроби на мъжете са били обещавани цивилни длъжности, включително работа като шофьори, охранители или готвачи, но след пристигането им в Русия те са били принудени да подпишат военни договори.

Спор за статута на пленените

Различията между Киев и африканските държави са свързани най-вече със статута на задържаните. Кения настоява те да получат помощ като жертви на трафик, докато Украйна ги разглежда като военнопленници. Според Bloomberg Киев смята, че връщането им трябва да стане в рамките на размяна за украинци, задържани от Русия.

По данни, цитирани от агенцията, Украйна държи най-малко 213 чужденци като военнопленници, без да се броят руснаците и севернокорейците. От тях 37 са граждани на африкански държави. Украинските власти съобщават още, че Русия е вербувала над 28 000 чужденци от 135 държави, а повече от 5000 от тях са загинали. Украинските сили са пленили бойци от 51 държави.

Кения отчита десетки жертви

Според доклад на Мудавади пред парламента около 84 кенийци са загинали или се водят безследно изчезнали, а други 34 се лекуват в Русия. До момента са били репатрирани 62 кенийски граждани, участвали във войната.

Руските власти не признават публично, че разчитат на чуждестранни бойци, и поддържат позицията, че страната разполага с достатъчно военнослужещи. Президентът Владимир Путин заяви, че хората доброволно се записват и подписват договори. Amnesty International обаче твърди, че хиляди чужденци са били привлечени чрез агенти и обяви, в които са им обещавани високи плащания и работа.

Правителството на Ботсвана съобщи през август, че е предотвратило вербуването на осем свои граждани на летища в страната, Южна Африка и Етиопия. В Зимбабве пък са били задържани няколко души, сред които двама руснаци, по подозрения за опит да вербуват граждани за руската армия.

Източници: unian.net, the-star.co.ke, bloomberg.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    8 2 Отговор
    Мисля, че Кения и Ботсвана получиха по-атрактивни предложения от Русия, предлагайки по-високи заплати и гаранции за руско гражданство (за което милиони африканци мечтаят като рай на богатство, благополучие и социална сигурност). Когато говорите с африкански студенти в Москва, с изненада научавате, че повече от половината от тях изпращат автобиографии до руски високотехнологични корпорации и компании и вече са получили предложения за работа. Това не е изненадващо, тъй като водещите руски научно-технологични гиганти търсят таланти и следят отблизо академичните постижения не само на руски, но и на чуждестранни студенти. Припомняме, че над 700 български студенти в момента учат в руски университети (по различни международни програми, включително безплатни стипендии за талантливи български младежи от руското посолство. Г-жа Митрофанова лично ръководи тези програми, като кани кандидатите на приеми и им предлага кафе и сладкиши, за да попълнят формуляри или да оставят адресите си за кореспонденция и да споделят академичните си постижения). Струва ми се, че не всички от тях ще се върнат в родината си и ще свържат живота и кариерата си с Русия. Ако сте талантливи, запишете си час в руското посолство и ще ви бъдат предложени конкурентни и обещаващи оферти за обучение в Русия, които не можете да откажете.

    05:50 09.10.2026

  • 2 Ха ха ха

    2 1 Отговор
    Ако е вярно, украинците вече са изгорили кюмура. Вече нощем става хладно. Вчера се разминах с двама , но точно такива не бях виждал. Главите им големи, изнесени подчертано назад, джуките големи , подобието на коса бяха с вид на черни силно спираловидни стругарски стружки. С неизменните ранички на гърба и ломотеха непрекъснато нещо. Подкосиха ми се буквално краката. Не искам вече е този ЕС, не вървим на добре и е необратимо.Искам българско правителство което да изгоним тези навлеци-. С цената на всичко ако трябва. Плаче ми се за нашите деца, за нашите красиви момичета.

    06:20 09.10.2026

  • 3 Тити

    0 0 Отговор
    А каква работа имат на фронта Украйна има право да им пусне един куршум в главата за тяхната авантюра.

    07:14 09.10.2026