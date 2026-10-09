Николай Найденов търси нов и.ф. главен прокурор

Министърът на правосъдието Николай Найденов е поискал от Върховната касационна прокуратура съгласие за номиниране на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Това съобщава „Фокус“, като посочва, че обсъжданият кандидат е прокурорът от ВКП Цветомир Йосифов. Публично потвърждение от Министерството на правосъдието или прокуратурата за такава номинация не е оповестено.

Темата се развива дни преди изтичането на мандата на Ваня Стефанова. Тя изпълнява функциите главен прокурор до 22 октомври, а новият ръководител трябва да бъде определен за срок от шест месеца.

ВСС вече предложи Магдалена Лазарова-Проданова

На 7 октомври Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложи Магдалена Лазарова-Проданова да поеме временно ръководството на държавното обвинение. Колегията ще изпрати до нея писмо с искане да изрази становище дали приема предложението.

„Предложението за временно изпълняващ функциите „главен прокурор“ ще бъде внесено за разглеждане и произнасяне в заседание на Пленума на ВСС, насрочено на 15.10.2026 г.“, посочва ВСС.

Така на 15 октомври Пленумът на съвета трябва да се произнесе по кандидатурата на Лазарова-Проданова. Ако тя не приеме предложението или не бъде одобрена, процедурата може да се развие с ново име.

Твърденията за Цветомир Йосифов

„Фокус“ твърди, че министърът вече е избрал Цветомир Йосифов като алтернативен кандидат и че е поискал необходимото съгласие от ВКП. В публикацията са отправени и твърдения за близки отношения между Йосифов и Петьо Петров-Еврото, както и за предполагаема връзка с т.нар. модел „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“. Тези твърдения не са представени като установени с влязъл в сила съдебен акт и не са потвърдени от официално съобщение на прокуратурата или Министерството на правосъдието.

Йосифов фигурира в публични съобщения на прокуратурата като прокурор от Върховната касационна прокуратура и завеждащ отдел „Международен“.

Предстои първо становището на Магдалена Лазарова-Проданова, а след това и решението на Пленума на ВСС. До избора на титулярен главен прокурор ръководството на прокуратурата ще остане временно.

Източници: focus-news.net, stolica.bg