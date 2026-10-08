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Мицкоски към Йотова: Забравили сте европейските ценности

Мицкоски към Йотова: Забравили сте европейските ценности

8 Октомври, 2026 06:46 1 897 26

  • християн мицкоски-
  • илияна йотова-
  • северна македония-
  • българия-
  • коридор 8

Премиерът на Северна Македония потвърди и среща между външните министри на двете държави в София.

Мицкоски към Йотова: Забравили сте европейските ценности - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отговори остро на призива на българския вицепрезидент Илияна Йотова да се запознае с европейската политика за разширяване и да спре да представя спора между София и Скопие като двустранен въпрос.

„Прекарах доста години в Европейския съюз на младите си години и европейските ценности, завещани от Аденауер, Шуман и Де Гаспери, са ми напълно ясни. Предполагам обаче, че някои от държавите членки, които се чувстват удобно в столовете си в Брюксел, са ги забравили“, заяви Мицкоски.

Той не посочи конкретни държави, към които насочва критиката си. Изказването му е част от поредния обмен на позиции по въпроса за европейската интеграция на Северна Македония и ролята на България в този процес.

Среща на външните министри в София

Мицкоски съобщи, че е получено официално потвърждение за двустранна среща между външните министри на Северна Македония и България Тимчо Муцунски и Велислава Петрова.

Разговорът е насрочен за 8 октомври в София и ще се проведе в рамките на международна министерска конференция, посветена на развитието и стратегическото значение на Паневропейския коридор 8. Проектът свързва транспортно България, Северна Македония и Албания и е сред темите, по които трите държави търсят по-тясно регионално сътрудничество.

Форматът и начинът на провеждане на срещата ще бъдат уточнени допълнително чрез дипломатически ноти. От българска страна срещата беше представяна като възможност за разговори в рамките на конференцията, а македонската страна вече говори за официално потвърдена двустранна среща.

Диалогът остава основен акцент

По думите на Мицкоски основният акцент в предстоящия разговор трябва да бъде поставен върху диалога. Той определи диалога като единствения начин за преодоляване на настоящата ситуация между двете държави.

Въпросът е свързан с европейския път на Северна Македония и с условията, при които страната може да продължи преговорите за членство в Европейския съюз. България настоява ангажиментите, поети в рамката на процеса по разширяване, да бъдат изпълнени, докато Скопие многократно е заявявало, че темата не трябва да се свежда до двустранен спор.

Предстоящата среща в София ще бъде първият пряк разговор между двамата външни министри в този формат, откакто беше отправен призив за възстановяване на политическия диалог.

Източници: focus-news.net, nova.bg, mk.tv21.tv


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бегай бе

    42 5 Отговор
    Тоя па... какви европейски цености бе...? Като чуя за тях и треска ме тресе....-ужас...

    Коментиран от #23

    06:49 08.10.2026

  • 2 Шопо

    39 2 Отговор
    Северомакедонците са потомци на великия Александър Северомакедонски.

    06:50 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 абе

    24 1 Отговор
    Нас европейците, не ни интересуват тези балкански при мати.

    06:51 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мазен сръбски подлизурко

    32 4 Отговор
    А признаването и зачитането на правата на българите в СМ е едно от тях, нали

    06:52 08.10.2026

  • 7 Румен

    24 2 Отговор
    Европейската интеграция на Северна Македония и ролята на България в този процес.?
    Референдум за присъединяване на РСМ към България и са в ЕС.
    Просто е !

    06:54 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоа па

    25 4 Отговор
    Кви ценности, кви 5 лева? Евроценностите отдавна изтекоа у канала. Един фюрер си прави златни тоалетни с тях, а една комисарка краде милиард по сред бял ден, всички я виждат и знаят и нищо. Хили се и маа ръце и се прегръща с фюрера.

    06:55 08.10.2026

  • 10 Емили с Тротинетката

    19 2 Отговор
    Основната европейска ценност е София Прайд.

    Коментиран от #13

    06:58 08.10.2026

  • 11 До македонския

    13 1 Отговор
    Не знам кой какво е забравил, но вие сте забравени по пътя към европейския съюз

    07:05 08.10.2026

  • 12 И В НАШИЯ РЕГИОН

    12 3 Отговор
    Се появи още един "защитник на европейските ценности"

    07:05 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Търновец

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Преди години една преподавателка по Руски в МГУ Ломоносов ми каза:"....и вие Българите имате Македонско малцинство и имате проблеми с тях.. " и се наложи да поясня че мой близък роднина е бил заставян да се пише "Македонец". А нашата азбука изначално тръгва от градовете Тир Зидон във Финикия а Александър ги е превзел и разрушил и продал населението в робство и е заграбил богатствата на Финикия - т.н. Македония не е видяла нищо лошо от Финикийците.

    07:06 08.10.2026

  • 15 ГанЯ

    13 0 Отговор
    Северна Македония, пардон, Южна Сърбия, отдавна сте ясни, те албанците ще ви правят.

    07:10 08.10.2026

  • 16 Абе

    10 0 Отговор
    за къде в ЕС си се разбързал Ким Чен Мицко?!

    07:11 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ОБЯСНЕТЕ МУ НА ТОЗИ

    2 2 Отговор
    Че европейските и сръбските ценности са леко различни.

    07:38 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "бегай бе":

    Е друго си е руските ценности.АсвАбАждАй и присоединяй ,НЕсменяем вожд избори с 99% пАбеда, Опозиция в Сибир и с Новичок и Груз 200 в обилни количества.
    Копейките се бЕгате ама назад в крепостния рай.

    08:04 08.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Какви ценности

    2 1 Отговор
    у нея ? Никакви ! Нито човешки , нито християнски, нито каквито и да било .

    08:05 08.10.2026

  • 26 Дзак

    0 0 Отговор
    Никакви отстъпки докато наричат Българската Армия фашистка, а Българите - окупатори! И да благодари за помощта, оказана при Скопското земетресение!

    08:05 08.10.2026

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