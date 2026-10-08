Мицкоски към Йотова: Забравили сте европейските ценности

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отговори остро на призива на българския вицепрезидент Илияна Йотова да се запознае с европейската политика за разширяване и да спре да представя спора между София и Скопие като двустранен въпрос.
„Прекарах доста години в Европейския съюз на младите си години и европейските ценности, завещани от Аденауер, Шуман и Де Гаспери, са ми напълно ясни. Предполагам обаче, че някои от държавите членки, които се чувстват удобно в столовете си в Брюксел, са ги забравили“, заяви Мицкоски.
Той не посочи конкретни държави, към които насочва критиката си. Изказването му е част от поредния обмен на позиции по въпроса за европейската интеграция на Северна Македония и ролята на България в този процес.
Среща на външните министри в София
Мицкоски съобщи, че е получено официално потвърждение за двустранна среща между външните министри на Северна Македония и България Тимчо Муцунски и Велислава Петрова.
Разговорът е насрочен за 8 октомври в София и ще се проведе в рамките на международна министерска конференция, посветена на развитието и стратегическото значение на Паневропейския коридор 8. Проектът свързва транспортно България, Северна Македония и Албания и е сред темите, по които трите държави търсят по-тясно регионално сътрудничество.
Форматът и начинът на провеждане на срещата ще бъдат уточнени допълнително чрез дипломатически ноти. От българска страна срещата беше представяна като възможност за разговори в рамките на конференцията, а македонската страна вече говори за официално потвърдена двустранна среща.
Диалогът остава основен акцент
По думите на Мицкоски основният акцент в предстоящия разговор трябва да бъде поставен върху диалога. Той определи диалога като единствения начин за преодоляване на настоящата ситуация между двете държави.
Въпросът е свързан с европейския път на Северна Македония и с условията, при които страната може да продължи преговорите за членство в Европейския съюз. България настоява ангажиментите, поети в рамката на процеса по разширяване, да бъдат изпълнени, докато Скопие многократно е заявявало, че темата не трябва да се свежда до двустранен спор.
Предстоящата среща в София ще бъде първият пряк разговор между двамата външни министри в този формат, откакто беше отправен призив за възстановяване на политическия диалог.
Източници: focus-news.net, nova.bg, mk.tv21.tv
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бегай бе
Коментиран от #23
06:49 08.10.2026
2 Шопо
06:50 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 абе
06:51 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мазен сръбски подлизурко
06:52 08.10.2026
7 Румен
Референдум за присъединяване на РСМ към България и са в ЕС.
Просто е !
06:54 08.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тоа па
06:55 08.10.2026
10 Емили с Тротинетката
Коментиран от #13
06:58 08.10.2026
11 До македонския
07:05 08.10.2026
12 И В НАШИЯ РЕГИОН
07:05 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Търновец
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Преди години една преподавателка по Руски в МГУ Ломоносов ми каза:"....и вие Българите имате Македонско малцинство и имате проблеми с тях.. " и се наложи да поясня че мой близък роднина е бил заставян да се пише "Македонец". А нашата азбука изначално тръгва от градовете Тир Зидон във Финикия а Александър ги е превзел и разрушил и продал населението в робство и е заграбил богатствата на Финикия - т.н. Македония не е видяла нищо лошо от Финикийците.
07:06 08.10.2026
15 ГанЯ
07:10 08.10.2026
16 Абе
07:11 08.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ОБЯСНЕТЕ МУ НА ТОЗИ
07:38 08.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ха ха
До коментар #1 от "бегай бе":Е друго си е руските ценности.АсвАбАждАй и присоединяй ,НЕсменяем вожд избори с 99% пАбеда, Опозиция в Сибир и с Новичок и Груз 200 в обилни количества.
Копейките се бЕгате ама назад в крепостния рай.
08:04 08.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Какви ценности
08:05 08.10.2026
26 Дзак
08:05 08.10.2026