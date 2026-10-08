Мицкоски към Йотова: Забравили сте европейските ценности

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отговори остро на призива на българския вицепрезидент Илияна Йотова да се запознае с европейската политика за разширяване и да спре да представя спора между София и Скопие като двустранен въпрос.

„Прекарах доста години в Европейския съюз на младите си години и европейските ценности, завещани от Аденауер, Шуман и Де Гаспери, са ми напълно ясни. Предполагам обаче, че някои от държавите членки, които се чувстват удобно в столовете си в Брюксел, са ги забравили“, заяви Мицкоски.

Той не посочи конкретни държави, към които насочва критиката си. Изказването му е част от поредния обмен на позиции по въпроса за европейската интеграция на Северна Македония и ролята на България в този процес.

Среща на външните министри в София

Мицкоски съобщи, че е получено официално потвърждение за двустранна среща между външните министри на Северна Македония и България Тимчо Муцунски и Велислава Петрова.

Разговорът е насрочен за 8 октомври в София и ще се проведе в рамките на международна министерска конференция, посветена на развитието и стратегическото значение на Паневропейския коридор 8. Проектът свързва транспортно България, Северна Македония и Албания и е сред темите, по които трите държави търсят по-тясно регионално сътрудничество.

Форматът и начинът на провеждане на срещата ще бъдат уточнени допълнително чрез дипломатически ноти. От българска страна срещата беше представяна като възможност за разговори в рамките на конференцията, а македонската страна вече говори за официално потвърдена двустранна среща.

Диалогът остава основен акцент

По думите на Мицкоски основният акцент в предстоящия разговор трябва да бъде поставен върху диалога. Той определи диалога като единствения начин за преодоляване на настоящата ситуация между двете държави.

Въпросът е свързан с европейския път на Северна Македония и с условията, при които страната може да продължи преговорите за членство в Европейския съюз. България настоява ангажиментите, поети в рамката на процеса по разширяване, да бъдат изпълнени, докато Скопие многократно е заявявало, че темата не трябва да се свежда до двустранен спор.

Предстоящата среща в София ще бъде първият пряк разговор между двамата външни министри в този формат, откакто беше отправен призив за възстановяване на политическия диалог.

Източници: focus-news.net, nova.bg, mk.tv21.tv