Фрегатата „Верни“ откри потопения в Черно море кораб ABLE

Фрегатата „Верни“ от състава на Военноморските сили установи местоположението и състоянието на поразения търговски кораб ABLE. Плавателният съд е на дрейф на около 55 морски мили североизточно от нос Емине, съобщи Maritime.bg.

ABLE плава под флага на Палау и е кораб за генерални товари. Той беше един от двата плавателни съда, атакувани с дронове на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Инцидентът е станал около 3 часа през нощта на около 70 морски мили източно от Бяла.

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След удара на борда на ABLE е избухнал пожар. Според Морска администрация машинното отделение е било наводнено след попадение в кърмовата част с морски дрон. Първоначално е имало опасения, че корабът ще потъне.

Екипажът от 18 души е евакуиран и спасен с помощта на българския ро-ро/пътнически кораб „Диоскурия“, след което моряците са транспортирани до Варна. Двама от тях са били по-сериозно пострадали – единият с изгаряния, а другият с травма на главата.

Вторият кораб е потънал

Другият атакуван плавателен съд – ALFA WATAN под флага на Того, е получил тежки структурни повреди и е потънал на около 70 морски мили източно от Бяла. По данни от публикацията дълбочината в района е около 2000 метра.

На борда на ALFA WATAN е имало 12 сирийски граждани. След потъването на кораба издирването на екипажа е прекратено, без да бъдат открити моряци.

Произходът на дроновете още се изяснява

По данни на българските власти атаката е извършена с комбинация от морски и въздушни дронове. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е посочил, че при ABLE има данни за удар с морски дрон.

Кой стои зад атаката все още не е окончателно потвърдено от българските власти. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, а руската страна отрече да е атакувала кораба. Българските институции заявиха: „Произходът на дроновете се изяснява.“

След установяването на ABLE предстои да бъде оценено техническото му състояние и дали плавателният съд представлява опасност за корабоплаването или за морската среда.

Източници: btvnovinite.bg, maritime.bg