Фрегатата „Верни“ откри потопения в Черно море кораб ABLE

Фрегатата „Верни“ от състава на Военноморските сили установи местоположението и състоянието на поразения търговски кораб ABLE. Плавателният съд е на дрейф на около 55 морски мили североизточно от нос Емине, съобщи Maritime.bg.
ABLE плава под флага на Палау и е кораб за генерални товари. Той беше един от двата плавателни съда, атакувани с дронове на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Инцидентът е станал около 3 часа през нощта на около 70 морски мили източно от Бяла.
След удара на борда на ABLE е избухнал пожар. Според Морска администрация машинното отделение е било наводнено след попадение в кърмовата част с морски дрон. Първоначално е имало опасения, че корабът ще потъне.
Екипажът от 18 души е евакуиран и спасен с помощта на българския ро-ро/пътнически кораб „Диоскурия“, след което моряците са транспортирани до Варна. Двама от тях са били по-сериозно пострадали – единият с изгаряния, а другият с травма на главата.
Вторият кораб е потънал
Другият атакуван плавателен съд – ALFA WATAN под флага на Того, е получил тежки структурни повреди и е потънал на около 70 морски мили източно от Бяла. По данни от публикацията дълбочината в района е около 2000 метра.
На борда на ALFA WATAN е имало 12 сирийски граждани. След потъването на кораба издирването на екипажа е прекратено, без да бъдат открити моряци.
Произходът на дроновете още се изяснява
По данни на българските власти атаката е извършена с комбинация от морски и въздушни дронове. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е посочил, че при ABLE има данни за удар с морски дрон.
Кой стои зад атаката все още не е окончателно потвърдено от българските власти. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, а руската страна отрече да е атакувала кораба. Българските институции заявиха: „Произходът на дроновете се изяснява.“
След установяването на ABLE предстои да бъде оценено техническото му състояние и дали плавателният съд представлява опасност за корабоплаването или за морската среда.
Източници: btvnovinite.bg, maritime.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
19:10 08.10.2026
2 Питам
Коментиран от #22, #37
19:11 08.10.2026
3 Плавателният съд е още на дрейф
19:11 08.10.2026
4 А къде е сега
Коментиран от #23
19:12 08.10.2026
5 Предположение
Някой прави неволна грешка или изобщо не знае какво е дрейф...
19:13 08.10.2026
6 Полковник Стоев
19:14 08.10.2026
7 Фрегатата „Верни“
Коментиран от #24
19:16 08.10.2026
8 Мхм
19:18 08.10.2026
9 Биби
Коментиран от #14
19:18 08.10.2026
10 Ако на борда на кораба няма хора
19:18 08.10.2026
11 Фен
19:23 08.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Русофоп
19:30 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Чироза
Коментиран от #25, #27
19:32 08.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Лопата Орешник
Коментиран от #20, #32, #36
19:32 08.10.2026
18 Фори
Коментиран от #31
19:38 08.10.2026
19 Хи хи
19:40 08.10.2026
20 Хи хи
До коментар #17 от "Лопата Орешник":Потопен е, обаче е изплавал. Нещо като втори живот, докато дойдат следващите дронове...
19:41 08.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Венци
До коментар #2 от "Питам":Е така, фантом е, ту го има ту го нема
19:46 08.10.2026
23 При нас
До коментар #4 от "А къде е сега":В Грузия пристанище Поти пристигна от Констанца преди 36 часа
19:49 08.10.2026
24 При наспредстои
До коментар #7 от "Фрегатата „Верни“":Идния месец
19:51 08.10.2026
25 Атия 75-78
До коментар #15 от "Чироза":Беше на връх Папия...
19:51 08.10.2026
26 Кольо
19:54 08.10.2026
27 Шльоко,
До коментар #15 от "Чироза":Щото земята е плоска затова от наземни станции сте виждали цели 400 км. За да стане това трябва станцията да е на 10 км височина. Смятай го на им. Лесно е, ако имаш с какво.
19:54 08.10.2026
28 az СВО Победа 81
Като се има.предвид посоката на морските течения, корабът ще се движи на юг, докато и ако потъне. Най разумно е да го потопят, докато не е навлязъл в териториалните ни води. Коридорът, по-който се движат корабите от и за бивша Украйна минава през иконом зона/териториалните води на Румъния и България. С тоя темп на удари по плавателни съдове, следващият сезон българското черноморие ще стане мазутоморие....
19:54 08.10.2026
29 ха,
19:56 08.10.2026
30 🚢🚢🚢🚢
Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Петрич за вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.
По думите му участниците са поискали проверка с подводен дрон, която да установи дали тази информация е вярна. Учиславянски
„Службите докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува пет дни, той пътува 15“, каза Борисов.🤔🤔🤔🤔
20:01 08.10.2026
31 до фори,
До коментар #18 от "Фори":съгласно морското право ние не сме длъжни да разследваме инциденти в международни води, отговорна е държавата на флага, в случая Палау.
Палау е държавата, която има основната отговорност за морското safety investigation.
България не е длъжна само защото корабът е бил в българската ИИЗ да извърши това разследване.
20:02 08.10.2026
32 защо
До коментар #17 от "Лопата Орешник":Не сме на нивото на Венци!
Потопен и поразен от днес са синоними.
20:02 08.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Шери Холмс
20:10 08.10.2026
35 Един
20:12 08.10.2026
36 Здрасти
До коментар #17 от "Лопата Орешник":Тъп ли си или русофил?
20:19 08.10.2026
37 Чети
До коментар #2 от "Питам":Преди да питаш! Ама чети бавно, щото не можеш да мислиш бързо.
20:19 08.10.2026
38 Моряка
20:21 08.10.2026