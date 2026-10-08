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Фрегатата „Верни“ откри потопения в Черно море кораб ABLE
  Тема: Украйна

Фрегатата „Верни“ откри потопения в Черно море кораб ABLE

8 Октомври, 2026 19:07 3 207 38

  • фрегатата верни-
  • кораб able-
  • черно море-
  • морски дронове-
  • военноморски сили

Плавателният съд е на дрейф на около 55 морски мили североизточно от нос Емине. Предстои оценка на състоянието му и на риска за корабоплаването

Фрегатата „Верни“ откри потопения в Черно море кораб ABLE - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Фрегатата „Верни“ от състава на Военноморските сили установи местоположението и състоянието на поразения търговски кораб ABLE. Плавателният съд е на дрейф на около 55 морски мили североизточно от нос Емине, съобщи Maritime.bg.

ABLE плава под флага на Палау и е кораб за генерални товари. Той беше един от двата плавателни съда, атакувани с дронове на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Инцидентът е станал около 3 часа през нощта на около 70 морски мили източно от Бяла.

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След удара на борда на ABLE е избухнал пожар. Според Морска администрация машинното отделение е било наводнено след попадение в кърмовата част с морски дрон. Първоначално е имало опасения, че корабът ще потъне.

Екипажът от 18 души е евакуиран и спасен с помощта на българския ро-ро/пътнически кораб „Диоскурия“, след което моряците са транспортирани до Варна. Двама от тях са били по-сериозно пострадали – единият с изгаряния, а другият с травма на главата.

Вторият кораб е потънал

Другият атакуван плавателен съд – ALFA WATAN под флага на Того, е получил тежки структурни повреди и е потънал на около 70 морски мили източно от Бяла. По данни от публикацията дълбочината в района е около 2000 метра.

На борда на ALFA WATAN е имало 12 сирийски граждани. След потъването на кораба издирването на екипажа е прекратено, без да бъдат открити моряци.

Произходът на дроновете още се изяснява

По данни на българските власти атаката е извършена с комбинация от морски и въздушни дронове. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е посочил, че при ABLE има данни за удар с морски дрон.

Кой стои зад атаката все още не е окончателно потвърдено от българските власти. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, а руската страна отрече да е атакувала кораба. Българските институции заявиха: „Произходът на дроновете се изяснява.“

След установяването на ABLE предстои да бъде оценено техническото му състояние и дали плавателният съд представлява опасност за корабоплаването или за морската среда.

Източници: btvnovinite.bg, maritime.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    18 3 Отговор
    МЪКААА!

    19:10 08.10.2026

  • 2 Питам

    45 3 Отговор
    Венци, как корабът е ПОТОПЕН, пък е на ДРЕЙФ?

    Коментиран от #22, #37

    19:11 08.10.2026

  • 3 Плавателният съд е още на дрейф

    39 12 Отговор
    и сега ще се докаже че дрона е украински. А тъй, точно тъй ...

    19:11 08.10.2026

  • 4 А къде е сега

    15 0 Отговор
    българския ро-ро/пътнически кораб „Диоскурия“ ? А?

    Коментиран от #23

    19:12 08.10.2026

  • 5 Предположение

    42 3 Отговор
    Как потопен кораб, пък на дрейф?
    Някой прави неволна грешка или изобщо не знае какво е дрейф...

    19:13 08.10.2026

  • 6 Полковник Стоев

    19 0 Отговор
    Да се внимава с нископрелитащи реактивни дронове.

    19:14 08.10.2026

  • 7 Фрегатата „Верни“

    19 1 Отговор
    Още ли не е потопена?

    Коментиран от #24

    19:16 08.10.2026

  • 8 Мхм

    28 0 Отговор
    ABLE е на дрейф, тоест над водата. Не е потънал, както пише в заглавието. ALFA WATAN е потънал...

    19:18 08.10.2026

  • 9 Биби

    4 23 Отговор
    Путилифона доверително бе изскимтено каде скимтеещия го страхува да признае вина да го не нападне Пембен паша с ф16! Внетен ли е?

    Коментиран от #14

    19:18 08.10.2026

  • 10 Ако на борда на кораба няма хора

    19 3 Отговор
    Който се качи пръв, негов си е. Да запушват дупката и да го влачат !

    19:18 08.10.2026

  • 11 Фен

    31 2 Отговор
    Ми очевидно, корабите от и към Украйна са си легитимни военни цели. След като "желаещите" посочиха за такива руските танкери. Трябва да има реципрочност не ли?

    19:23 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Русофоп

    7 2 Отговор
    Добре че е Верни кораба че да можем да спим по спокойно че роснанците ни мрязят

    19:30 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Чироза

    16 1 Отговор
    Кораб без екипаж става собственост на първия който се качи на борда и вдигне флаг.И какво Геройство има това да откриеш цел в морето?Не разбирам целта на написаното.Днес всяка лодка има радар.С руски радар "Океан" преди 45 години съм хващал фара Пасеро-Сицилия от 80 мили дистанция.А имаме и наземни мощни радарни станции наблюдаващи половината Черно море и трафика от Босфора към Одеса и Крим.

    Коментиран от #25, #27

    19:32 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лопата Орешник

    19 2 Отговор
    Тоя кораб потопен ли е или е на дрейф?

    Коментиран от #20, #32, #36

    19:32 08.10.2026

  • 18 Фори

    8 7 Отговор
    Нашето правителство реши че може да замаже бързо случая. Не са намерили дрон . Или е Украйна или Русия. Не може да се разбере. Няма убити няма ранени , всичко е наред. Но турци и сирйици им объркаха сметките. Сега трябва да лъжат международно.

    Коментиран от #31

    19:38 08.10.2026

  • 19 Хи хи

    9 1 Отговор
    Фрегатата Верни да стои по далече от ABLE, че да не пострада като дойдат следващите дронове, морски или въздушни към ABLE. А те идват и втория път няма да пропуснат.......

    19:40 08.10.2026

  • 20 Хи хи

    17 2 Отговор

    До коментар #17 от "Лопата Орешник":

    Потопен е, обаче е изплавал. Нещо като втори живот, докато дойдат следващите дронове...

    19:41 08.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Венци

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Е така, фантом е, ту го има ту го нема

    19:46 08.10.2026

  • 23 При нас

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "А къде е сега":

    В Грузия пристанище Поти пристигна от Констанца преди 36 часа

    19:49 08.10.2026

  • 24 При наспредстои

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фрегатата „Верни“":

    Идния месец

    19:51 08.10.2026

  • 25 Атия 75-78

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Чироза":

    Беше на връх Папия...

    19:51 08.10.2026

  • 26 Кольо

    10 0 Отговор
    Заглавието да не написано от супер бг интелект? Излагация отвсякъде...

    19:54 08.10.2026

  • 27 Шльоко,

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Чироза":

    Щото земята е плоска затова от наземни станции сте виждали цели 400 км. За да стане това трябва станцията да е на 10 км височина. Смятай го на им. Лесно е, ако имаш с какво.

    19:54 08.10.2026

  • 28 az СВО Победа 81

    7 1 Отговор
    Онзаведохме се с втори плавателен съд на дрейф....

    Като се има.предвид посоката на морските течения, корабът ще се движи на юг, докато и ако потъне. Най разумно е да го потопят, докато не е навлязъл в териториалните ни води. Коридорът, по-който се движат корабите от и за бивша Украйна минава през иконом зона/териториалните води на Румъния и България. С тоя темп на удари по плавателни съдове, следващият сезон българското черноморие ще стане мазутоморие....

    19:54 08.10.2026

  • 29 ха,

    8 2 Отговор
    че нали превозваше жито от Украйна, как така за генерални товари?!? Това доста променя нещата!

    19:56 08.10.2026

  • 30 🚢🚢🚢🚢

    2 1 Отговор
    В докладите на службите се говори, че потопеният кораб, пътувал от Египет към Украйна, може да е превозвал хора или войска.
    Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Петрич за вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.
    По думите му участниците са поискали проверка с подводен дрон, която да установи дали тази информация е вярна. Учиславянски

    „Службите докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува пет дни, той пътува 15“, каза Борисов.🤔🤔🤔🤔

    20:01 08.10.2026

  • 31 до фори,

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Фори":

    съгласно морското право ние не сме длъжни да разследваме инциденти в международни води, отговорна е държавата на флага, в случая Палау.
    Палау е държавата, която има основната отговорност за морското safety investigation.
    България не е длъжна само защото корабът е бил в българската ИИЗ да извърши това разследване.

    20:02 08.10.2026

  • 32 защо

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Лопата Орешник":

    Не сме на нивото на Венци!
    Потопен и поразен от днес са синоними.

    20:02 08.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Шери Холмс

    0 1 Отговор
    Щом руската страна не е обвинила украйна, значи те са извършили зулума.

    20:10 08.10.2026

  • 35 Един

    0 1 Отговор
    Тя Верни много много да не се вре на север, че да не го отнесе. Прибирайте я в пристанището ахмаци.

    20:12 08.10.2026

  • 36 Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Лопата Орешник":

    Тъп ли си или русофил?

    20:19 08.10.2026

  • 37 Чети

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Преди да питаш! Ама чети бавно, щото не можеш да мислиш бързо.

    20:19 08.10.2026

  • 38 Моряка

    0 0 Отговор
    Оправете заглавието!!! Потопен-На дреиф са две коренно различни неща

    20:21 08.10.2026

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