Мая Санду: Молдова ще приеме още украински бежанци при нужда

Молдова е готова да приеме толкова украински бежанци, колкото е необходимо, ако зимата в Украйна се окаже толкова тежка, колкото се очаква. Това заяви президентът на Молдова Мая Санду по време на Молдовския форум за сигурност в Кишинев.

„Ако тази зима в Украйна се окаже толкова тежка, колкото всички очакват, ние сме готови да приемем толкова хора, колкото е необходимо, за да бъдат в безопасност“, каза Санду.

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По думите ѝ от началото на пълномащабното руско нашествие през 2022 г. в Молдова са пристигнали над 1 милион украинци, а около 100 000 са намерили дом в страната. Президентът не посочи конкретен лимит за броя на хората, които Молдова би могла да приеме при нова хуманитарна криза.

Кишинев поддържа транспортните връзки с Украйна

Санду представи приемането на украински бежанци като част от по-широката подкрепа на Молдова за Украйна. След блокирането на маршрутите през Черно море Кишинев е предоставил железопътни линии и пътища за украинския износ. Газ за Украйна може да преминава през молдовска територия по Вертикалния коридор, а транзитните такси за зърно и газ са били намалени.

Молдова е част и от Коалицията на желаещите и подкрепя създаването на Специален трибунал за разследване на престъплението агресия срещу Украйна. Санду заяви, че правителството ѝ не допуска страната да се превръща в маршрут за заобикаляне на международните санкции срещу Русия.

Санду предупреди за нарушения на въздушното пространство

Молдовският президент заяви, че войната вече засяга страната чрез въздушни нарушения, щети по инфраструктурата и информационни операции. Според нея през последните седем дни девет руски дрона са нарушили въздушното пространство на Молдова, а през септември броят им е надхвърлил 20.

Санду каза, че руски дронове са поразили пунктове по границата с Украйна. При един от ударите са загинали двама души, опитващи се да преминат в Молдова. Отломки от дрон са ударили автобус на граничен пункт и са ранили граничен служител. По думите ѝ по-рано през годината атаки срещу украинска инфраструктура са замърсили река Днестър и са оставили 300 000 молдовци без безопасна вода за една седмица. Повреден е бил и електропровод, който в определени моменти пренася две трети от електроенергията на страната.

Санду обвини анонимни канали в Telegram, че се опитват да убедят молдовските граждани, че опасността идва от подкрепата за Украйна. Тя определи тези действия като част от „когнитивна война“, насочена към подкопаване на доверието в държавните институции и подкрепата за украинската страна.

Според президента устойчивостта на Украйна е свързана пряко със сигурността на Молдова, а членството на страната в Европейския съюз е най-надеждната гаранция за сигурността на региона.

Източници: unian.net, ukrinform.net