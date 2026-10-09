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Мая Санду: Молдова ще приеме още украински бежанци при нужда
  Тема: Украйна

Мая Санду: Молдова ще приеме още украински бежанци при нужда

9 Октомври, 2026 05:12 597 6

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  • молдова-
  • руски дронове-
  • войната в украйна

Президентът на Молдова заяви, че страната е готова да осигури безопасност на всички украинци, които може да потърсят убежище през зимата

Мая Санду: Молдова ще приеме още украински бежанци при нужда - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Молдова е готова да приеме толкова украински бежанци, колкото е необходимо, ако зимата в Украйна се окаже толкова тежка, колкото се очаква. Това заяви президентът на Молдова Мая Санду по време на Молдовския форум за сигурност в Кишинев.

„Ако тази зима в Украйна се окаже толкова тежка, колкото всички очакват, ние сме готови да приемем толкова хора, колкото е необходимо, за да бъдат в безопасност“, каза Санду.

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По думите ѝ от началото на пълномащабното руско нашествие през 2022 г. в Молдова са пристигнали над 1 милион украинци, а около 100 000 са намерили дом в страната. Президентът не посочи конкретен лимит за броя на хората, които Молдова би могла да приеме при нова хуманитарна криза.

Кишинев поддържа транспортните връзки с Украйна

Санду представи приемането на украински бежанци като част от по-широката подкрепа на Молдова за Украйна. След блокирането на маршрутите през Черно море Кишинев е предоставил железопътни линии и пътища за украинския износ. Газ за Украйна може да преминава през молдовска територия по Вертикалния коридор, а транзитните такси за зърно и газ са били намалени.

Молдова е част и от Коалицията на желаещите и подкрепя създаването на Специален трибунал за разследване на престъплението агресия срещу Украйна. Санду заяви, че правителството ѝ не допуска страната да се превръща в маршрут за заобикаляне на международните санкции срещу Русия.

Санду предупреди за нарушения на въздушното пространство

Молдовският президент заяви, че войната вече засяга страната чрез въздушни нарушения, щети по инфраструктурата и информационни операции. Според нея през последните седем дни девет руски дрона са нарушили въздушното пространство на Молдова, а през септември броят им е надхвърлил 20.

Санду каза, че руски дронове са поразили пунктове по границата с Украйна. При един от ударите са загинали двама души, опитващи се да преминат в Молдова. Отломки от дрон са ударили автобус на граничен пункт и са ранили граничен служител. По думите ѝ по-рано през годината атаки срещу украинска инфраструктура са замърсили река Днестър и са оставили 300 000 молдовци без безопасна вода за една седмица. Повреден е бил и електропровод, който в определени моменти пренася две трети от електроенергията на страната.

Санду обвини анонимни канали в Telegram, че се опитват да убедят молдовските граждани, че опасността идва от подкрепата за Украйна. Тя определи тези действия като част от „когнитивна война“, насочена към подкопаване на доверието в държавните институции и подкрепата за украинската страна.

Според президента устойчивостта на Украйна е свързана пряко със сигурността на Молдова, а членството на страната в Европейския съюз е най-надеждната гаранция за сигурността на региона.

Източници: unian.net, ukrinform.net


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гориил

    6 1 Отговор
    Молдова рискува да остане без въглеводороди и електричество през следващите седмици и никакви спешни мерки или помощ от Европейския съюз няма да я спасят от колапс и катастрофа.

    05:20 09.10.2026

  • 3 Хммм

    5 0 Отговор
    Тази фашистка към Румъния ли ще ги присъединява или към Покрайна?

    05:44 09.10.2026

  • 4 Гост

    5 0 Отговор
    Ама те не искат в Молдова, а по българското черноморие, на вече петгодишен курорт...

    06:19 09.10.2026

  • 5 Факти

    1 0 Отговор
    Мая на Сандо: Молдова ще приеме още украински бежанци при нужда

    06:39 09.10.2026

  • 6 Ха Ха

    2 0 Отговор
    Румънската пчеличка Мая ще затрие молдовската държава, която е с векове по-стара от Румъния (бивше Влашко).

    07:02 09.10.2026