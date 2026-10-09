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Великобритания наложи нови санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Великобритания наложи нови санкции срещу Русия

9 Октомври, 2026 05:45 762 11

  • санкции срещу русия-
  • великобритания-
  • ед милибанд-
  • сенчест флот-
  • украйна

Лондон добави 38 цели към санкционния списък, сред които петролни компании, танкери от сенчестия флот и финансови платформи

Великобритания наложи нови санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания наложи нов пакет от санкции срещу Русия, насочен към петролния сектор, сенчестия флот, финансови мрежи и компании, свързани с доставките за руската военна промишленост. В списъка са включени общо 38 организации и физически лица.

Сред санкционираните са руските петролни компании „Зарубежнефт“ и „Капитал“. С новите мерки британските санкции вече обхващат над 90% от общия капацитет за добив на петрол в Русия.

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Още 12 танкера са добавени в списъка

Лондон наложи ограничения и на още 12 петролни танкера, за които се смята, че оперират като част от руския сенчест флот. Така общият брой на санкционираните плавателни съдове надхвърля 600.

Терминът „сенчест флот“ се използва за мрежа от кораби, чрез които се транспортира руски петрол и се правят опити за заобикаляне на международните ограничения. Според британските власти тези плавателни съдове често са по-стари, използват прикриващи практики и могат да плават под чужди флагове.

Мерки срещу криптоплатформи и платежни оператори

Новите санкции засягат още три платформи за търговия с криптовалути и две платежни платформи. Три от финансовите субекти са свързани с Киргизстан, а ограничения са наложени и на едно физическо лице.

Британското правителство подозира, че тези структури се използват от Русия за заобикаляне на финансовите санкции. Част от тях са свързвани и с мрежи за прехвърляне на средства извън традиционната финансова система.

Ограничения за доставчици на военни стоки

В пакета са включени 17 организации и физически лица, за които британските власти твърдят, че участват в доставката на стоки, важни за руските военни усилия. Сред тях са базирани в Русия вносители на металообработващи машини, електроника и материали, използвани при производството на балистични ракети и дронове.

Стоките са определени от Великобритания, САЩ и Европейския съюз като жизненоважни за продължаващите военни действия на Русия. Според Лондон част от търговията се прикрива чрез трети държави.

Милибанд: Ще подкрепяме Украйна, „колкото е необходимо“

Новите санкции бяха обявени по време на посещението на британския външен министър Ед Милибанд в Украйна. Той и президентът Володимир Зеленски посетиха мястото на руски ракетен удар по пететажна жилищна сграда в Прилуки, Черниговска област. При атаката са загинали 22 цивилни.

„Ще бъдем с вас толкова дълго, колкото е необходимо“, заяви Ед Милибанд, обръщайки се към Володимир Зеленски.

Британският външен министър заяви, че подкрепата за Киев няма да остане само на думи и че новият санкционен пакет е част от конкретните действия на Лондон срещу финансирането и снабдяването на руската военна машина.

Източници: bnrnews.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малобритания…

    10 19 Отговор
    …първо да предаде доброволно всичкият си бензин и дизел на Щатите и после да говорят…. както винаги глупости, щот Тръмпи си иска петролът! Сега, веднага!

    05:49 09.10.2026

  • 2 12343211

    4 16 Отговор
    Стига бе,чак сега ли...,кой знай досега явно някой е взимал парички.

    05:50 09.10.2026

  • 3 Гориил

    14 19 Отговор
    Лондон за пореден път демонстрира цинизъм и лицемерие, като въвежда санкции тип „арлекино“, докато едновременно с това купува до 60% от руския втечнен газ на спотовия пазар и чрез трети страни, използвайки фалшиви сертификати, а според някои източници и колосални обеми дизелово гориво.

    Коментиран от #4, #9

    06:07 09.10.2026

  • 4 А не бе…

    10 19 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    …отвсякъде по свободните социални медии дават Видев с импорт на танкери с нафта от РФ в малобритания!!! Тия лицемери и мошенници се запасяват като за последно!!! Защо ли?!

    06:11 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Изненадан

    6 10 Отговор
    Че какви са па тия, че и санкции да налагат....!??

    06:36 09.10.2026

  • 8 Маринов

    6 12 Отговор
    Понеже Англия много се тревожи за енергийните рафинерии на Русия, вместо да ги санкционира, просто ги атакува с ракетите си. Е, освен ракети, ползва и спътниците си да ги води и целеуказва. А, и понеже са сложно нещо, са изпратили и свои екипи да ги контролират при инсталация и пуск. Та това със санкциите на Англия. Те отдавна са на решителната фаза, скрити уж зад гърба на Киев. Да благодарят на либерала Путин, Ча не ги е окъпал по крсйбрежието примерно с 50 метрова океанска вълна.

    Коментиран от #10

    06:37 09.10.2026

  • 9 Доволен съм!

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Добра новина е.

    06:47 09.10.2026

  • 10 Маринов

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Маринов":

    Към оценителя на номер 8: защо си нацъкал 7 минуса? Кое от написаното не е вярно? Гледам и по горе до се проявил. За това ли ти плащат, да създаваш грешно впечатление?

    06:54 09.10.2026

  • 11 Хаха

    2 0 Отговор
    Няма Великобритания,само Британия и тази държава UK много отдавна не е велика.

    07:12 09.10.2026

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