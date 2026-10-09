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Над 100 000 украинци в САЩ са заплашени от депортация
  Тема: Украйна

Над 100 000 украинци в САЩ са заплашени от депортация

9 Октомври, 2026 05:41, обновена 9 Октомври, 2026 05:43 1 096 5

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  • украйна

Администрацията на Доналд Тръмп трябва до 19 октомври да реши дали да продължи временната защита. Обсъжда се и вариант без официално решение, който може да осигури шестмесечна отсрочка

Над 100 000 украинци в САЩ са заплашени от депортация - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повече от 100 000 украинци в САЩ са изправени пред риск от депортация, ако администрацията на президента Доналд Тръмп не продължи статута им за временно защитени лица. Крайният срок за решение е 19 октомври.

Статутът TPS предпазва украинците от депортация и им позволява да кандидатстват за разрешения за работа. Той беше предоставен на украински граждани през 2022 г. заради продължаващия въоръжен конфликт и извънредните условия в страната.

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Обсъжда се и трети вариант

Според Politico администрацията може да избира между продължаване или прекратяване на защитата, но в Конгреса се обсъжда и трети сценарий – да не бъде взето официално решение. При такъв подход статутът може автоматично да бъде удължен с още шест месеца.

Това би блокирало депортациите за периода, но би оставило неяснота около правото на украинците да работят и учат законно в САЩ. Подобен подход вече е бил използван по отношение на граждани на Салвадор.

„Политическата реакция, която би последвала, ако администрацията се опита да депортира украинци, е важен фактор“, заявява пред Politico представител на Конгреса, запознат с двупартийните обсъждания по въпросите на Украйна.

Спорът в Конгреса

Част от републиканците настояват програмите за временно защитен статут да бъдат ограничени. Според тях временната защита се превръща в постоянно решение.

Демократи и републиканци обаче призовават защитата за украинците да бъде запазена заради продължаващата война. В Конгреса се обсъжда законопроект, който би удължил статута до 2029 г.

Американски законодатели предупреждават, че връщането на повече от 100 000 украинци в страна, в която продължава война, може да предизвика сериозни политически последици. До 19 октомври администрацията трябва да определи дали ще продължи TPS, ще го прекрати или ще остави статута да изтече без официално решение.

Източници: politico.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ооооо…

    21 0 Отговор
    …време беше, на зельо са му нужни и от двата пола!!!!

    05:46 09.10.2026

  • 2 12343211

    20 1 Отговор
    Бре,цяла армия.

    Коментиран от #3

    05:47 09.10.2026

  • 3 хихи

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "12343211":

    100хил. украинци. Тръмп няма да ги върне и по този начин ще помогне на Путин

    06:01 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Маринов

    4 0 Отговор
    Всички коментарии до сега са верни. И вероятни. Според мен ще се отиде на компромисен вариант: да останат работещи и учещи и някои други категории и ще депортират някои, колкото да се каже, че спестяват разходи.

    06:45 09.10.2026