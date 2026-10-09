Бежанка от Сомалия спечели изборите в бившия район на Киър Стармър

Сагал Абди-Вали спечели частичните парламентарни избори в британския район Холборн и Сейнт Панкрас, който доскоро представляваше бившият премиер Киър Стармър. Кандидатът на Лейбъристката партия получи 45,17% от гласовете.

Вотът се проведе на 8 октомври, след като Стармър се оттегли като депутат от района. Преди това той напусна и поста министър-председател на Великобритания. Избирателният район в Северен Лондон е смятан за традиционно силен за лейбъристите.

Зелените признаха поражението

Основният съперник на Абди-Вали беше лидерът на Зелената партия Зак Полански. След края на преброяването партията призна поражението си. „Вече е ясно, че ще завършим като близък втори“, заяви говорител на Зелената партия, цитиран от ITV News.

Полански водеше кампания с акцент върху жилищната криза, обществената собственост върху водоснабдяването и климатичната политика. Зелените се опитаха да превърнат вота в състезание между лейбъристкото управление и по-радикална алтернатива вляво.

От Сомалия до британския парламент

Абди-Вали пристига във Великобритания като дете бежанец от Сомалия през 90-те години. Тя израства в Камдън и повече от десетилетие работи и участва в местни обществени инициативи.

През 2022 г. е избрана за общински съветник, а през май 2026 г. оглавява общинския съвет на Камдън. Така става първата чернокожа жена на този пост. Преди частичните избори тя заяви, че не се чувства в пряко съревнование с останалите кандидати, а е съсредоточена върху разговорите с жителите и собствените си послания.

Резултатът спрямо вота през 2024 г.

На парламентарните избори през 2024 г. Стармър спечели района с 18 884 гласа, или 48,9%. Независимият кандидат Андрю Файнстайн получи 18,9%, а Зелената партия остана трета с 10,4%.

Избирането на Абди-Вали запазва депутатското място за Лейбъристката партия, но вотът привлече внимание заради силната кампания на Зелените и участието на техния национален лидер. Новоизбраната депутатка предстои да заеме мястото, освободено от Стармър, в Камарата на общините.

Източници: itv.com, independent.co.uk, theguardian.com