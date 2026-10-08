Всеки шести българин не може да си позволи месо

15,8% от хората в България не са могли да си позволят хранене с месо поне веднъж на два дни през 2025 г. Това означава приблизително един на всеки шестима души, показват данни на Евростат за условията на живот в Европа. Средният дял за Европейския съюз е 8,5%.
Показателят за България намалява за 13-а поредна година. Въпреки това страната остава сред държавите в ЕС, в които най-голям дял от населението не може да си позволи такова хранене.„Пълноценно хранене“ е хранене с месо, пиле, риба или вегетариански еквивалент поне веднъж на два дни.
Делът е спаднал от 51,9% през 2012 г.
През 2012 г. малко над половината от населението на България - 51,9% - не е имало финансова възможност да се храни с месо или еквивалентен продукт поне веднъж на два дни. През 2014 г. делът е спаднал до 39,5%, а през 2019 г. е намалял до 27,6%.
През 2023 г. показателят за първи път е паднал под 20% - до 19,9%. Година по-късно е отчетено ново понижение до 18,7%, преди през 2025 г. да достигне 15,8%.
България остава сред страните с най-висок дял
Единствено Румъния е отчела по-висок дял през 2025 г. - 18,1%. След България се нареждат Унгария с 15,1%, Словакия с 14,2% и Гърция с 12,8%. Над границата от 10% са още Малта - 11,5%, Франция - 11,2%, и Германия - 11,1%.
Данните показват, че спадът в България не променя съществено позицията на страната в европейското сравнение. Разликата спрямо средното за ЕС остава 7,3 процентни пункта.
Развлеченията и интернетът също остават недостъпни за част от хората
През 2025 г. 14,5% от хората в България не са могли да си позволят редовно участие в развлекателни дейности. Средният дял за ЕС е 12,1%. България е на шесто място сред държавите членки по този показател. Най-висок дял е отчетен в Гърция - 27,3%, следвана от Румъния с 23,3%.
При достъпа до интернет 5,9% от хората в България не са могли да си позволят такава услуга за лични нужди у дома. Средният дял за ЕС е 2%. По-висок показател е отчетен единствено в Румъния - 6,2%. През 2024 г. делът в България е бил 7%.
Източници: dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаберих
- Две на едно за меееен!
06:45 08.10.2026
2 Химика
06:47 08.10.2026
3 Щото
06:47 08.10.2026
4 Реално
Коментиран от #13
06:47 08.10.2026
5 Седми
06:50 08.10.2026
6 Бля бля
06:50 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 таквизи ми работи
06:53 08.10.2026
9 Пълни глупости
Коментиран от #72
06:55 08.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Режим с AI
06:55 08.10.2026
12 Дик диверсанта
06:56 08.10.2026
13 Дик диверсанта
До коментар #4 от "Реално":Вчера преброи ли колко пъти те пръскаха с Кемтрейлс?
06:57 08.10.2026
14 БгТурист
06:57 08.10.2026
15 Българин
Сега кой може да се похвали с такива доходи?!?
Коментиран от #18, #20, #24
06:57 08.10.2026
16 оня с коня
06:59 08.10.2026
17 Последния Софиянец
06:59 08.10.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Българин":Баща ми взимаше 400 лв - 200 кг свинско месо.
Коментиран от #28, #39, #67
07:00 08.10.2026
19 и кво
07:01 08.10.2026
20 150л бензин
До коментар #15 от "Българин":по 3 Евро литъра са 450 Евро. Не ли? Кой днес получава 450 Евро заплата?
07:02 08.10.2026
21 хахаха
Коментиран от #22
07:02 08.10.2026
22 мъда
До коментар #21 от "хахаха":Вместо лятото да сварим бурканите между блоковете и цяла зима да караме на кисело зеле и туршия, ние сме тръгнали пресни домати да ядем. Льоша Европа Льоша. Пляс. Плясь.
07:04 08.10.2026
23 за месо няма
07:06 08.10.2026
24 Свински бут сега 5 евро
До коментар #15 от "Българин":Учител взема не по-малко от 1 500 евро.
Демек 300 килограма свинско и 700 литра бензин
07:07 08.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Стоянчо Пуканката
А на възмутените форумци искам да им кажа- ами капитализъм е, така е при този строй. Личността е нищо, а печалбата- всичко!
Тия люде преди 30 и кусур години, дето подскачаха по площадите да беха поне малко попречили Маркс. А и Ленин тоже. И двамата Велики умове много добре са обяснили какво е капитал, принадена стойност, експлоатация на пролетариата...
07:10 08.10.2026
27 Радевата зива
07:12 08.10.2026
28 койдазнай
До коментар #18 от "Последния Софиянец":То свинското беше 3.60. С 400 лева, сто и няколко килограма.
07:12 08.10.2026
29 мдаа
07:12 08.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Луд
Коментиран от #69
07:13 08.10.2026
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39 Пенсията на дядо ми
До коментар #18 от "Последния Софиянец":35 лв
07:14 08.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
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45 Всичко
07:15 08.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
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63 този се изчекна
До коментар #62 от "Джжooжoо пaaааццццyуyуллaaa👋😁💯👈":от глад ще да е
07:30 08.10.2026
64 Луд
07:33 08.10.2026
65 Е то месото ли е критерия?
07:34 08.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Капейчо
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Аз съм съвременник на комунизма. През 80-те години надницата беше 10 лева (220 лв. заплата), месото 5+ лв. Сега средният софиянец взима около 2000 €, месото е 2,50-3,00 €.
Коментиран от #75
07:34 08.10.2026
68 Хмм
07:35 08.10.2026
69 оня с коня
До коментар #31 от "Луд":Що за НАСТЪРВЕНИЕ към Бананите демонстрират някои хора тука при положение че на пазара има такова изобилие от други Плодове и Зеленчуци?!
07:35 08.10.2026
70 АГАТ а Кристи
07:40 08.10.2026
71 Ха ха ха
07:40 08.10.2026
72 Абсолютно вярно!
До коментар #9 от "Пълни глупости":Ако не можеш да си позволиш месо, значи почти никаква храна няма да можеш да купиш.
07:43 08.10.2026
73 Експеримент
Коментиран от #77
07:44 08.10.2026
74 14/88
07:46 08.10.2026
75 Жожи
До коментар #67 от "Капейчо":Сигурно наденица с такава цена си купувал от корекома. Дори най-скъпата и качествена луканка, направена от еко месо беше под 6,5 лв.
07:48 08.10.2026
76 Месото на Радев
Щете не щете - ще ядете!
07:48 08.10.2026
77 Имунник
До коментар #73 от "Експеримент":Джстатъчно е Радев да го оставятпда живее на социална пенсия.
07:50 08.10.2026