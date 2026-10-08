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Всеки шести българин не може да си позволи месо
  Тема: Икономика

Всеки шести българин не може да си позволи месо

8 Октомври, 2026 06:41 741 77

  • евростат-
  • условия на живот-
  • финансова депривация-
  • цени на храните-
  • българия

15,8% от хората в България не са могли да си позволят хранене с месо поне веднъж на два дни през 2025 г. Делът намалява за 13-а поредна година, но остава сред най-високите в ЕС.

Всеки шести българин не може да си позволи месо - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

15,8% от хората в България не са могли да си позволят хранене с месо поне веднъж на два дни през 2025 г. Това означава приблизително един на всеки шестима души, показват данни на Евростат за условията на живот в Европа. Средният дял за Европейския съюз е 8,5%.

Показателят за България намалява за 13-а поредна година. Въпреки това страната остава сред държавите в ЕС, в които най-голям дял от населението не може да си позволи такова хранене.

„Пълноценно хранене“ е хранене с месо, пиле, риба или вегетариански еквивалент поне веднъж на два дни.

Делът е спаднал от 51,9% през 2012 г.

През 2012 г. малко над половината от населението на България - 51,9% - не е имало финансова възможност да се храни с месо или еквивалентен продукт поне веднъж на два дни. През 2014 г. делът е спаднал до 39,5%, а през 2019 г. е намалял до 27,6%.

През 2023 г. показателят за първи път е паднал под 20% - до 19,9%. Година по-късно е отчетено ново понижение до 18,7%, преди през 2025 г. да достигне 15,8%.

България остава сред страните с най-висок дял

Единствено Румъния е отчела по-висок дял през 2025 г. - 18,1%. След България се нареждат Унгария с 15,1%, Словакия с 14,2% и Гърция с 12,8%. Над границата от 10% са още Малта - 11,5%, Франция - 11,2%, и Германия - 11,1%.

Данните показват, че спадът в България не променя съществено позицията на страната в европейското сравнение. Разликата спрямо средното за ЕС остава 7,3 процентни пункта.

Развлеченията и интернетът също остават недостъпни за част от хората

През 2025 г. 14,5% от хората в България не са могли да си позволят редовно участие в развлекателни дейности. Средният дял за ЕС е 12,1%. България е на шесто място сред държавите членки по този показател. Най-висок дял е отчетен в Гърция - 27,3%, следвана от Румъния с 23,3%.

При достъпа до интернет 5,9% от хората в България не са могли да си позволят такава услуга за лични нужди у дома. Средният дял за ЕС е 2%. По-висок показател е отчетен единствено в Румъния - 6,2%. През 2024 г. делът в България е бил 7%.

Източници: dariknews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    15 3 Отговор
    Добрият юнак се бие с лошата ламя. Сече й първата глава, сече втората и изведнъж третата глава на ламята му отхапва неговата, и я изплюва. Търкаля се юнашката глава по земята и вика триумфално:
    - Две на едно за меееен!

    06:45 08.10.2026

  • 2 Химика

    20 4 Отговор
    И може би е по добре , че то по магазините нормална храна няма

    06:47 08.10.2026

  • 3 Щото

    14 3 Отговор
    Вече нема месо,ума либерално гмо

    06:47 08.10.2026

  • 4 Реално

    19 6 Отговор
    В клуба на богатите сме бе-кво ревете ....? И то па да беше месо или колбаси....- а всичко е жмел дори и за тези които могат да си го позволят....

    Коментиран от #13

    06:47 08.10.2026

  • 5 Седми

    17 1 Отговор
    Преди даваха кебапчета и разни други работи по изборите, а сега само глупости путиливизора.

    06:50 08.10.2026

  • 6 Бля бля

    23 1 Отговор
    А месото е най-евтините нещо.

    06:50 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 таквизи ми работи

    9 3 Отговор
    В България е бедностъ.

    06:53 08.10.2026

  • 9 Пълни глупости

    12 0 Отговор
    Та то месото е по- евтино от зеленчуците и плодовете.

    Коментиран от #72

    06:55 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Режим с AI

    5 0 Отговор
    Положителна тенденция: Делът на засегнатите хора в страната намалява стабилно за 13-а поредна година. За сравнение, през 2012 г. над половината от българското население не е имало средства за редовно хранене с месо.

    06:55 08.10.2026

  • 12 Дик диверсанта

    12 0 Отговор
    Месото е най-евтината храна. Испанското свинско е на цена 3 евро за килограм.

    06:56 08.10.2026

  • 13 Дик диверсанта

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Реално":

    Вчера преброи ли колко пъти те пръскаха с Кемтрейлс?

    06:57 08.10.2026

  • 14 БгТурист

    14 0 Отговор
    Проверете какъв процент не могат да си позволят домати и краставици . Там положението е още по-страшно .

    06:57 08.10.2026

  • 15 Българин

    4 7 Отговор
    На времето когато имахме Държава, в НРБ, заплатата на обикновен учител се равняваше на 40 килограма свинско, или 150 литра бензин!
    Сега кой може да се похвали с такива доходи?!?

    Коментиран от #18, #20, #24

    06:57 08.10.2026

  • 16 оня с коня

    10 1 Отговор
    Имам лични впечатления от Веганството на роднина и те са че е почти 2 Пъти по-скъпо от Месоядството.Което пък значи че заслужено сме в клуба на богатите.

    06:59 08.10.2026

  • 17 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Това е положението в Клуба на Богатите.

    06:59 08.10.2026

  • 18 Последния Софиянец

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Баща ми взимаше 400 лв - 200 кг свинско месо.

    Коментиран от #28, #39, #67

    07:00 08.10.2026

  • 19 и кво

    5 2 Отговор
    прекалената употреба на месо води до подагра.

    07:01 08.10.2026

  • 20 150л бензин

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    по 3 Евро литъра са 450 Евро. Не ли? Кой днес получава 450 Евро заплата?

    07:02 08.10.2026

  • 21 хахаха

    4 2 Отговор
    През зимата домати 4 евро/килограм , свински бут 6,50. Яжте домати.

    Коментиран от #22

    07:02 08.10.2026

  • 22 мъда

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "хахаха":

    Вместо лятото да сварим бурканите между блоковете и цяла зима да караме на кисело зеле и туршия, ние сме тръгнали пресни домати да ядем. Льоша Европа Льоша. Пляс. Плясь.

    07:04 08.10.2026

  • 23 за месо няма

    4 2 Отговор
    Ама за коли и гориво има. Някой ако не ми вярва да погледне улиците и трафикът по тях. Стига с тези глупости нямал за месо!

    07:06 08.10.2026

  • 24 Свински бут сега 5 евро

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Учител взема не по-малко от 1 500 евро.
    Демек 300 килограма свинско и 700 литра бензин

    07:07 08.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Стоянчо Пуканката

    3 4 Отговор
    Без паника! Положението е под контрол и всичко си върви планомерно...

    А на възмутените форумци искам да им кажа- ами капитализъм е, така е при този строй. Личността е нищо, а печалбата- всичко!

    Тия люде преди 30 и кусур години, дето подскачаха по площадите да беха поне малко попречили Маркс. А и Ленин тоже. И двамата Велики умове много добре са обяснили какво е капитал, принадена стойност, експлоатация на пролетариата...

    07:10 08.10.2026

  • 27 Радевата зива

    7 4 Отговор
    Скоро месо ще ядат само Радев, Йотова, Слави Василев и Кутев.

    07:12 08.10.2026

  • 28 койдазнай

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    То свинското беше 3.60. С 400 лева, сто и няколко килограма.

    07:12 08.10.2026

  • 29 мдаа

    3 3 Отговор
    Следващият КСНС трябва да е на тема доходите на българите и цената на живота. Не разбрах за какво се взема нов заем от 2,5 милиарда евро, но едва ли е за подобряване качеството на живот на българите. Подчертавам - на българите, не на рускоговорящите. Заведенията във Варна вечер са пълни, но от почти всяка маса се чува руска реч. Време е да се ограничи помощта за украинците до 3 месеца след предоставяне на защитен статут. Никой не е длъжен да ги храни до края на войната докато те открито се гаврят с нас. Време е да се намалят заплатите на един куп държавни служители със заплати над 5000 евро месечно. Трябва и политика за опазване на селата и създаване на условия в тях да живеят млади хора с деца. Време е да се помисли за българите, защото без няма България.

    07:12 08.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Луд

    1 2 Отговор
    Важното е че има банани.Като Българин ти се оплаква си обръщали главата на другата страна и подминаваи.НПО та,Фиури СВЕТУЛКАТА .ЖЪЛТОПАВЕТНИЦИ ще напълнят магазините със свински бут на цена 3евро,Само не веднага ще почакате поне докато изядете банана.

    Коментиран от #69

    07:13 08.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пенсията на дядо ми

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    35 лв

    07:14 08.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Всичко

    2 2 Отговор
    Е мОго готино сега. Кашкавалчето само 12-15 евро. Сиренце 10. Месце на прИмоция 4-5 гА дават. Къщи и апартамЕнтЕ са малко скъпички. Но, коли на двайсет и повеКе години, са достъпни. Банани има. Човещина намалява. Добрей.

    07:15 08.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 този се изчекна

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Джжooжoо пaaааццццyуyуллaaa👋😁💯👈":

    от глад ще да е

    07:30 08.10.2026

  • 64 Луд

    2 1 Отговор
    То затова има банани

    07:33 08.10.2026

  • 65 Е то месото ли е критерия?

    2 0 Отговор
    Има много по полезни и здравословни храни които са на безбожни цени.

    07:34 08.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Капейчо

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Аз съм съвременник на комунизма. През 80-те години надницата беше 10 лева (220 лв. заплата), месото 5+ лв. Сега средният софиянец взима около 2000 €, месото е 2,50-3,00 €.

    Коментиран от #75

    07:34 08.10.2026

  • 68 Хмм

    2 1 Отговор
    скоро и хляб няма да може да си позволи, защото хлябът е над 1 €

    07:35 08.10.2026

  • 69 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Луд":

    Що за НАСТЪРВЕНИЕ към Бананите демонстрират някои хора тука при положение че на пазара има такова изобилие от други Плодове и Зеленчуци?!

    07:35 08.10.2026

  • 70 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    За сметка на това, всеки втори има и кара кора..

    07:40 08.10.2026

  • 71 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Поредната мисирешка ръчна. Че то месото е най-евтино в сравнение с останалите основни продукти.

    07:40 08.10.2026

  • 72 Абсолютно вярно!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пълни глупости":

    Ако не можеш да си позволиш месо, значи почти никаква храна няма да можеш да купиш.

    07:43 08.10.2026

  • 73 Експеримент

    1 0 Отговор
    Трябва на всеки депутат да му се даде , да живее един месец с минимална пенсия или минимална заплата, за да разбера как се оцелява в България.

    Коментиран от #77

    07:44 08.10.2026

  • 74 14/88

    1 1 Отговор
    фатмакa си търси боя и ще го получи

    07:46 08.10.2026

  • 75 Жожи

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Капейчо":

    Сигурно наденица с такава цена си купувал от корекома. Дори най-скъпата и качествена луканка, направена от еко месо беше под 6,5 лв.

    07:48 08.10.2026

  • 76 Месото на Радев

    0 0 Отговор
    Месо има за всички!
    Щете не щете - ще ядете!

    07:48 08.10.2026

  • 77 Имунник

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Експеримент":

    Джстатъчно е Радев да го оставятпда живее на социална пенсия.

    07:50 08.10.2026

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