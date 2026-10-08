Всеки шести българин не може да си позволи месо

15,8% от хората в България не са могли да си позволят хранене с месо поне веднъж на два дни през 2025 г. Това означава приблизително един на всеки шестима души, показват данни на Евростат за условията на живот в Европа. Средният дял за Европейския съюз е 8,5%.

Показателят за България намалява за 13-а поредна година. Въпреки това страната остава сред държавите в ЕС, в които най-голям дял от населението не може да си позволи такова хранене.

Делът е спаднал от 51,9% през 2012 г.

„Пълноценно хранене“ е хранене с месо, пиле, риба или вегетариански еквивалент поне веднъж на два дни.

През 2012 г. малко над половината от населението на България - 51,9% - не е имало финансова възможност да се храни с месо или еквивалентен продукт поне веднъж на два дни. През 2014 г. делът е спаднал до 39,5%, а през 2019 г. е намалял до 27,6%.

През 2023 г. показателят за първи път е паднал под 20% - до 19,9%. Година по-късно е отчетено ново понижение до 18,7%, преди през 2025 г. да достигне 15,8%.

България остава сред страните с най-висок дял

Единствено Румъния е отчела по-висок дял през 2025 г. - 18,1%. След България се нареждат Унгария с 15,1%, Словакия с 14,2% и Гърция с 12,8%. Над границата от 10% са още Малта - 11,5%, Франция - 11,2%, и Германия - 11,1%.

Данните показват, че спадът в България не променя съществено позицията на страната в европейското сравнение. Разликата спрямо средното за ЕС остава 7,3 процентни пункта.

Развлеченията и интернетът също остават недостъпни за част от хората

През 2025 г. 14,5% от хората в България не са могли да си позволят редовно участие в развлекателни дейности. Средният дял за ЕС е 12,1%. България е на шесто място сред държавите членки по този показател. Най-висок дял е отчетен в Гърция - 27,3%, следвана от Румъния с 23,3%.

При достъпа до интернет 5,9% от хората в България не са могли да си позволят такава услуга за лични нужди у дома. Средният дял за ЕС е 2%. По-висок показател е отчетен единствено в Румъния - 6,2%. През 2024 г. делът в България е бил 7%.

Източници: dariknews.bg