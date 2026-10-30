Гаджето на Григор Димитров ослепи червения килим на гала вечерта TIME100 Next в Ню Йорк

Половинката на голямата ни тенис звезда Григор Димитров – талантливата актриса Ейса Гонзалес, привлече всички погледи и се превърна в една от най-коментираните фигури на бляскавото събитие TIME100 Next Gala в Ню Йорк.

Престижният форум, организиран от авторитетното списание TIME, събира на едно място новото поколение световни лидери, иноватори и изгряващи звезди, които очертават бъдещето в различни сфери. Мексиканската звезда обаче определено заслужи вниманието на модните критици и фотографите с появата си преди официалната церемония.

Ейса Гонзалес заложи на впечатляващ тоалет с течен метален блясък от колекцията Пролет/Лято 2027 на дизайнерския бранд Monse.

Роклята: Искрящ модел, изцяло покрит със сребърни пайети, който майсторски преливаше в стилен бронзов омбре нюанс. Акцентът падна върху смелия, изцяло отворен гръб, спускащ се под талията.

Аксесоари и стил: Визията бе съвършено допълнена от блестящи обеци, елегантни сребристи сандали на ток, прибрана коса и изискан грим, подчертаващ естествената ѝ красота и самоувереност.