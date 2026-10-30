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Гаджето на Григор Димитров ослепи червения килим на гала вечерта TIME100 Next в Ню Йорк

Гаджето на Григор Димитров ослепи червения килим на гала вечерта TIME100 Next в Ню Йорк

30 Октомври, 2026 23:22 539 5

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  • monse

Дръзка сребриста визия с марка Monse

Гаджето на Григор Димитров ослепи червения килим на гала вечерта TIME100 Next в Ню Йорк - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Половинката на голямата ни тенис звезда Григор Димитров – талантливата актриса Ейса Гонзалес, привлече всички погледи и се превърна в една от най-коментираните фигури на бляскавото събитие TIME100 Next Gala в Ню Йорк.

Престижният форум, организиран от авторитетното списание TIME, събира на едно място новото поколение световни лидери, иноватори и изгряващи звезди, които очертават бъдещето в различни сфери. Мексиканската звезда обаче определено заслужи вниманието на модните критици и фотографите с появата си преди официалната церемония.

Ейса Гонзалес заложи на впечатляващ тоалет с течен метален блясък от колекцията Пролет/Лято 2027 на дизайнерския бранд Monse.

  • Роклята: Искрящ модел, изцяло покрит със сребърни пайети, който майсторски преливаше в стилен бронзов омбре нюанс. Акцентът падна върху смелия, изцяло отворен гръб, спускащ се под талията.

  • Аксесоари и стил: Визията бе съвършено допълнена от блестящи обеци, елегантни сребристи сандали на ток, прибрана коса и изискан грим, подчертаващ естествената ѝ красота и самоувереност.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ТААА КЪСОКРАКА КЪТ НАШТО

    0 0 Отговор
    МАРИЙЧЕ ...СЕ ИНО ЧИСА БЛИЗНЕТА...

    Коментиран от #4

    23:28 30.10.2026

  • 2 ослепи червения килим

    1 0 Отговор
    жалния килим
    остана кьорав
    няма да зяпа котета на аванта

    23:36 30.10.2026

  • 3 Чуждите

    1 0 Отговор
    Гаджета не ме интересуват! Мисля единствено за тази, която обичам аз!

    23:37 30.10.2026

  • 4 кое тваз МАРИЙЧЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТААА КЪСОКРАКА КЪТ НАШТО":

    писарката ли

    23:37 30.10.2026

  • 5 Това Факти

    0 0 Отговор
    Никога не е чувал за морал и чест! Постоянно ни навират в очите този пропаднал човек!

    23:43 30.10.2026

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