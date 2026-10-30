Александър Зверев разгроми Фери за 58 минути и се класира за полуфиналите във Виена

Александър Зверев продължава успешно участието си на турнира от сериите ATP 500 във Виена. Германецът се наложи категорично над британеца Артър Фери с 6:0, 6:2 в четвъртфинален сблъсък на твърдите кортове в австрийската столица.

Двубоят продължи едва 58 минути, като Зверев имаше пълен контрол върху случващото се на корта. Фери, който по-рано през седмицата постигна впечатляващ успех срещу Лоренцо Музети, този път не успя да се противопостави на германския тенисист.

Британецът изглеждаше затруднен физически още от началото на срещата. В предишния си мач той бе получил медицинска помощ, а последствията от проблемите му се отразиха и на представянето срещу Зверев.

Германецът се възползва максимално от състоянието на съперника си. Той реализира пет пробива и не позволи на Фери да стигне до нито една възможност за пробив в своите подавания.

С този успех Зверев си осигури участие в своя 12-и полуфинал през сезона. За място на финала той ще спори с победителя от двубоя между Матео Беретини и Алекс Де Минор.