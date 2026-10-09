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Турция открива 153 км от жп линията до България

Турция открива 153 км от жп линията до България

9 Октомври, 2026 06:01, обновена 9 Октомври, 2026 06:03 1 109 6

  • турция-
  • високоскоростна железница-
  • капъкуле-
  • истанбул-
  • железопътен транспорт

Участъкът Черкезкьой–Капъкуле е част от високоскоростната връзка между Истанбул и Европа. На церемонията ще присъстват Реджеп Тайип Ердоган и Марта Кос

Турция открива 153 км от жп линията до България - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турция ще открие 153-километровия железопътен участък Черкезкьой–Капъкуле, който достига до границата с България. Церемонията ще се проведе на гарата в Бабаески, окръг Къркларели, с участието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос.

Отсечката е част от високоскоростната линия Халкалъ–Капъкуле, свързваща Истанбул с Одрин и граничния пункт Капъкуле. Строителството започна през 2019 г. и се финансира съвместно от Турция и Европейския съюз.

„Времето за пътуване на пътническите влакове ще бъде намалено от 4 часа на 1,5 часа, а на товарните превози – от 8,5 часа на 3,5 часа“, заяви турският министър на транспорта и съобщенията Абдулкадир Уралоглу, представяйки параметрите на проекта.

Турция открива 153 км от жп линията до България

Линията ще обслужва и товарни превози

Железопътната линия Халкалъ–Капъкуле е с дължина 229 км и два коловоза. Проектирана е за работна скорост до 200 км в час и ще обслужва както пътнически, така и товарни влакове.

По трасето са предвидени осем гари – Халкалъ, Ъспартакуле, Черкезкьой, Бююккъраштъран, Люлебургаз, Бабаески, Одрин център и Капъкуле. С въвеждането на участъка Черкезкьой–Капъкуле високоскоростната железопътна мрежа на Турция ще достигне европейската граница.

Европейската комисия определя проекта като първия реализиран резултат от регионалната програма на Европейския съюз за свързаност, която свързва Централна Азия с Европа през Южен Кавказ.

Турция открива 153 км от жп линията до България

Откриват и новата гара в Одрин

В Одрин ще бъде открита и новата централна железопътна гара, разположена най-близо до българската граница. Сградата е построена на мястото на старата гара, която е била напълно разрушена. Строителството е продължило осем месеца.

Новият железопътен комплекс разполага с 9840 кв. м перонно пространство, 8700 кв. м озеленена площ и три перона. Предвидено е гарата да обслужва пътнически влакове на дълги разстояния и да се превърне в един от основните транспортни възли на Одрин след пълното въвеждане в експлоатация на линията Халкалъ–Капъкуле.

По данни от инвестиционната програма на турското президентство стойността само на участъка Черкезкьой–Капъкуле е 58,2 млрд. турски лири. Заедно с отсечката Халкалъ–Черкезкьой общата стойност на проекта достига 113,5 млрд. турски лири.

Източници: bta.bg, aa.com.tr


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    9 3 Отговор
    Експлоатационни скорости до 200 км/ч не са отличителен белег на високоскоростните железници. Само транспортни системи с влакове, достигащи 400 км/ч, се считат за класически проекти за високоскоростни железници (например, 700-километровата високоскоростна железопътна линия Москва-Санкт Петербург, която в момента се строи с рекордна скорост, ще лети (!) с 420 км/ч, с време за пътуване от 2 часа и 15 минути).

    Коментиран от #3

    06:18 09.10.2026

  • 2 Красна милиардите

    9 0 Отговор
    Борисов, тея те утрепаха, а твоята линия София-Бургас само за 6-7 часа.

    06:25 09.10.2026

  • 3 Е хайде стига де!

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    У нас влак-стрела се счита всичко онова, което се движи със скорост от 160 км/час по родните жп линии, ако може разбира се! Пък и влаковете ни едни такива модерни, последна дума на жп техника...

    06:26 09.10.2026

  • 4 Де са парите, влаковете и линиите

    7 0 Отговор
    В Италия, експреса се движи с 250, другия с 160. Евростара Лондон-Париж с 300. Само Борисов с 200 краде.

    06:30 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тити

    0 0 Отговор
    А пък ние закриване

    07:11 09.10.2026

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