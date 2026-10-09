Хеликоптер падна в езеро в Гватемала, издирват двама ВИДЕО

Петима души са спасени, а други двама остават в неизвестност след падането на хеликоптер в езерото Атитлан в югозападната част на Гватемала. Инцидентът е станал край Панахачел, в департамент Солола, съобщи Diario de Centro América.

На борда на машината Airbus Helicopters EC30, с регистрация TG-GUH, са пътували седем души. Хеликоптерът е излетял в 12:11 часа от международното летище „Ла Аурора“ с курс към хотел в северната част на езерото. Полетът е трябвало да продължи около 30 минути, а според предварителните данни катастрофата е станала между 12:35 и 12:48 часа.

Продължава издирването на двама души

Петимата оцелели са били извадени от водата с помощта на спасителни екипи. Армията на Гватемала съобщи, че служители от военноморския пост на Атитлан са се включили в операцията, след като машината е потънала.

„Бързата мобилизация на персонала от военноморския пост на Атитлан позволи да бъде оказана помощ при спасяването на петима души“, се посочва в съобщението на армията на Гватемала.

Водолази от доброволната пожарна служба извършват спускания във водите на езерото, за да открият двамата изчезнали. Според Агенцията за гватемалски новини спасителната операция продължава, тъй като има предварителни данни, че хора може да са останали в потъналия хеликоптер.

Към последните съобщения не е уточнено какво е здравословното състояние на петимата спасени. Причините за катастрофата също не са установени. Гражданската авиация на Гватемала е потвърдила броя на хората на борда и е посочила, че ще публикува допълнителна информация по случая.

Източници: dca.gob.gt, agn.gt, prensalibre.com