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Украйна обвини задочно близкия до Путин митрополит Тихон
  Тема: Украйна

Украйна обвини задочно близкия до Путин митрополит Тихон

9 Октомври, 2026 06:57, обновена 9 Октомври, 2026 07:09 859 9

  • митрополит тихон-
  • георги шевкунов-
  • сбу-
  • украйна-
  • руска православна църква

СБУ го обвинява в подкрепа на руската агресия и оправдаване на военни престъпления. Твърдението, че е обявен за издирване, не е потвърдено в официалното съобщение

Украйна обвини задочно близкия до Путин митрополит Тихон - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Службата за сигурност на Украйна и Офисът на главния прокурор съобщиха за задочно повдигнато подозрение срещу митрополита Симферополски и Кримски Тихон, известен в светския живот като Георги Шевкунов. Украинските власти го обвиняват в подкрепа на руската въоръжена агресия и в оправдаване на действията на руските сили.

По данни на СБУ Шевкунов е подкрепил пълномащабното нахлуване в Украйна още в началото му и е призовавал за съдействие на руските въоръжени формирования. Украинската спецслужба твърди също, че митрополитът е участвал в публични изяви, на които е оправдавал обстрела на украински градове и е призовавал за продължаване на окупацията на украински територии.

„Тихон беше един от първите, които подкрепиха пълномащабното нахлуване срещу нашата държава и призоваха за съдействие на въоръжените формирования на страната агресор“, заявява СБУ.

Две обвинения по украинския Наказателен кодекс

На митрополита са посочени обвинения по част 2 на член 110 и част 3 на член 436-2 от украинския Наказателен кодекс. Първата разпоредба се отнася до публични действия, насочени към промяна на границите или територията на Украйна в нарушение на конституционния ред.

Второто обвинение е свързано с оправдаване, признаване за правомерна или отричане на руската въоръжена агресия срещу Украйна, както и с прославяне на участниците в нея. СБУ посочва, че подозрението е повдигнато задочно, тъй като Шевкунов не се намира под контрола на украинските власти.

Митрополитът оглавява Кримската митрополия от 2023 г.

Георги Шевкунов е йерарх на Руската православна църква и от октомври 2023 г. ръководи Кримската митрополия. Украинските власти го определят като един от идеолозите на кремълския режим и като близък духовен съветник на руския президент Владимир Путин.

Шевкунов вече е включен в украински санкционни списъци. В официалното съобщение на СБУ от 11 септември обаче не се посочва, че митрополитът е обявен за издирване. Затова тази част от информацията не може да бъде потвърдена въз основа на публикуваните данни за задочното подозрение.

Източници: ru.interfax.com.ua, vz.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 3 Отговор
    ТЕ СБУ МОГАТ ДА ОБВИНЯТ ЗАДОЧНО
    И СВЕТА ТРОИЦА
    .....
    АМА НЕ ЗНАМ КАК ЩЕ ГИ ХВАНАТ ОБВИНЕНИТЕ:)

    07:11 09.10.2026

  • 2 АМА ВЕРНО ЛИ

    12 2 Отговор
    И СИГА КО

    07:16 09.10.2026

  • 3 МАЙДАН

    14 3 Отговор
    Съд за Зеления престъпник, кога ?

    07:17 09.10.2026

  • 4 Оня

    9 2 Отговор
    А митрополитът си премести грехомера в другия крачол!

    07:19 09.10.2026

  • 5 Украйна

    9 2 Отговор
    Да прави като вятъра.

    07:20 09.10.2026

  • 6 Бившия прокурор Карим Хан

    13 1 Отговор
    Съветвам главния прохурор на Украйна да внимава какви ги върши, че войната все ще свърши

    Коментиран от #8

    07:35 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тихон

    1 2 Отговор
    Тихо тихо
    Ще бъде издирен.

    Предатели и съучастници
    Във Военните Престъпления
    На Кремъл
    Ще им се потърси Отговорност.

    08:26 09.10.2026

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