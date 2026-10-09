Украйна обвини задочно близкия до Путин митрополит Тихон

Службата за сигурност на Украйна и Офисът на главния прокурор съобщиха за задочно повдигнато подозрение срещу митрополита Симферополски и Кримски Тихон, известен в светския живот като Георги Шевкунов. Украинските власти го обвиняват в подкрепа на руската въоръжена агресия и в оправдаване на действията на руските сили.
По данни на СБУ Шевкунов е подкрепил пълномащабното нахлуване в Украйна още в началото му и е призовавал за съдействие на руските въоръжени формирования. Украинската спецслужба твърди също, че митрополитът е участвал в публични изяви, на които е оправдавал обстрела на украински градове и е призовавал за продължаване на окупацията на украински територии.„Тихон беше един от първите, които подкрепиха пълномащабното нахлуване срещу нашата държава и призоваха за съдействие на въоръжените формирования на страната агресор“, заявява СБУ.
Две обвинения по украинския Наказателен кодекс
На митрополита са посочени обвинения по част 2 на член 110 и част 3 на член 436-2 от украинския Наказателен кодекс. Първата разпоредба се отнася до публични действия, насочени към промяна на границите или територията на Украйна в нарушение на конституционния ред.
Второто обвинение е свързано с оправдаване, признаване за правомерна или отричане на руската въоръжена агресия срещу Украйна, както и с прославяне на участниците в нея. СБУ посочва, че подозрението е повдигнато задочно, тъй като Шевкунов не се намира под контрола на украинските власти.
Митрополитът оглавява Кримската митрополия от 2023 г.
Георги Шевкунов е йерарх на Руската православна църква и от октомври 2023 г. ръководи Кримската митрополия. Украинските власти го определят като един от идеолозите на кремълския режим и като близък духовен съветник на руския президент Владимир Путин.
Шевкунов вече е включен в украински санкционни списъци. В официалното съобщение на СБУ от 11 септември обаче не се посочва, че митрополитът е обявен за издирване. Затова тази част от информацията не може да бъде потвърдена въз основа на публикуваните данни за задочното подозрение.
Източници: ru.interfax.com.ua, vz.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И СВЕТА ТРОИЦА
.....
АМА НЕ ЗНАМ КАК ЩЕ ГИ ХВАНАТ ОБВИНЕНИТЕ:)
07:11 09.10.2026
2 АМА ВЕРНО ЛИ
07:16 09.10.2026
3 МАЙДАН
07:17 09.10.2026
4 Оня
07:19 09.10.2026
5 Украйна
07:20 09.10.2026
6 Бившия прокурор Карим Хан
Коментиран от #8
07:35 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тихон
Ще бъде издирен.
Предатели и съучастници
Във Военните Престъпления
На Кремъл
Ще им се потърси Отговорност.
08:26 09.10.2026