Украйна обвини задочно близкия до Путин митрополит Тихон

Службата за сигурност на Украйна и Офисът на главния прокурор съобщиха за задочно повдигнато подозрение срещу митрополита Симферополски и Кримски Тихон, известен в светския живот като Георги Шевкунов. Украинските власти го обвиняват в подкрепа на руската въоръжена агресия и в оправдаване на действията на руските сили.

По данни на СБУ Шевкунов е подкрепил пълномащабното нахлуване в Украйна още в началото му и е призовавал за съдействие на руските въоръжени формирования. Украинската спецслужба твърди също, че митрополитът е участвал в публични изяви, на които е оправдавал обстрела на украински градове и е призовавал за продължаване на окупацията на украински територии.

Две обвинения по украинския Наказателен кодекс

„Тихон беше един от първите, които подкрепиха пълномащабното нахлуване срещу нашата държава и призоваха за съдействие на въоръжените формирования на страната агресор“, заявява СБУ.

На митрополита са посочени обвинения по част 2 на член 110 и част 3 на член 436-2 от украинския Наказателен кодекс. Първата разпоредба се отнася до публични действия, насочени към промяна на границите или територията на Украйна в нарушение на конституционния ред.

Второто обвинение е свързано с оправдаване, признаване за правомерна или отричане на руската въоръжена агресия срещу Украйна, както и с прославяне на участниците в нея. СБУ посочва, че подозрението е повдигнато задочно, тъй като Шевкунов не се намира под контрола на украинските власти.

Митрополитът оглавява Кримската митрополия от 2023 г.

Георги Шевкунов е йерарх на Руската православна църква и от октомври 2023 г. ръководи Кримската митрополия. Украинските власти го определят като един от идеолозите на кремълския режим и като близък духовен съветник на руския президент Владимир Путин.

Шевкунов вече е включен в украински санкционни списъци. В официалното съобщение на СБУ от 11 септември обаче не се посочва, че митрополитът е обявен за издирване. Затова тази част от информацията не може да бъде потвърдена въз основа на публикуваните данни за задочното подозрение.

Източници: ru.interfax.com.ua, vz.ru