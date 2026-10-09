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Славянск и Краматорск са най-горещите точки на фронта: руски бойци се маскират като цивилни в опит да напреднат
  Тема: Украйна

Славянск и Краматорск са най-горещите точки на фронта: руски бойци се маскират като цивилни в опит да напреднат

9 Октомври, 2026 08:54 1 779 83

  • украйна-
  • русия-
  • славянск-
  • краматорск-
  • фронтът

Според украински представители руските сили се опитват да се придвижат към Славянско-Краматорската агломерация през малки групи и с цивилно облекло

Славянск и Краматорск са най-горещите точки на фронта: руски бойци се маскират като цивилни в опит да напреднат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили се опитват да се придвижат към Славянско-Краматорската агломерация, като използват малки групи и в отделни случаи цивилно облекло. Това съобщи говорителят на Украинската доброволческа армия Сергей Братчук, цитиран от украинската медия UATV.

По думите му украинските военни са унищожили руски пехотинец, който бил облечен в полуцивилни дрехи, носел радиостанция, но не и оръжие. Братчук заяви, че подобен подход е използван и по-рано през годината с цел създаване на условия за последващо настъпление.

„Руски военнослужещ беше облечен в полуцивилни дрехи, без оръжие, но с радиостанция“, каза Сергей Братчук.

Според украински анализатори руската армия не се е отказала от плановете си за пробив към Доброполе. Придвижването на малки групи има за цел натрупване на сили, след което те да бъдат използвани в посока към Славянск и Краматорск. Твърдението за конкретен план на руското командване е украинска оценка и не е потвърдено от независим източник.

194 бойни сблъсъка за денонощие

По данни на украинския Генерален щаб на 8 октомври по фронта са регистрирани 194 бойни сблъсъка. Най-активни са били Покровското и Константиновското направление.

На Покровското направление украинските сили са отбили 15 руски атаки в района и по посока на Вилно, Светло, Доброполе, Красноподилско, Сергеевка и Молодецко. На Константиновското направление са отбити 11 щурма край Константиновка и в посока Кондратовка, Новоселовка, Торецко и Степово.

Генералният щаб на Украйна съобщава още за 1830 загуби на руски военнослужещи за денонощие, както и за 58 въздушни удара и използвани 177 управляеми авиобомби. Данните за загубите са украинска оценка.

Общественият транспорт в Славянск и Краматорск е спрян

На фона на влошената сигурност в Славянск и Краматорск е преустановено движението на обществения транспорт. Решението е обявено от началника на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.

Мярката е въведена след серия атаки срещу цивилна инфраструктура. На 8 октомври при руски удар по улица в Краматорск, по която са се движили два рейсови автобуса, са загинали 33 души, а 18 са били ранени според украинските власти.

Славянско-Краматорската агломерация остава сред ключовите райони в Донецка област. Натискът по подстъпите към нея се развива едновременно с руските атаки по Покровското и Константиновското направление.

Източници: uatv.ua, ukrinform.ua, armyinform.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Е как така руснаците са пред

    34 8 Отговор
    Славянск и Краматорск като за 14 години не могат да превземат и две села, а укрите контраступват всеки ден?

    Коментиран от #4

    08:57 09.10.2026

  • 3 ТттттТ

    53 5 Отговор
    Незнам как се маскират руснаците-ама са пуснали месомелачката яко...Клипове на украински военни показват тоталното унищожение на украинските части в това направление.

    Коментиран от #17, #20

    08:58 09.10.2026

  • 4 Скоро ще се окаже, че

    55 5 Отговор

    До коментар #2 от "Е как така руснаците са пред":

    те и Славянск и Краматорск не са имали никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #11

    08:59 09.10.2026

  • 5 украинските аскерчета

    41 4 Отговор
    се маскират като цивилни и се возят в училищни автобуси. После бум автобуса, оле майко, кво стана

    09:00 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 зИленски

    27 2 Отговор
    ДОГОДИНА СЪМ НА ПЛАЖА В КРИМ
    ПУТИН ЛИЧНО МИ ДАДЕ ПАДПОРТ

    Коментиран от #13

    09:03 09.10.2026

  • 10 Ама вие се

    19 1 Отговор
    много знаете ,все "умни "коментари чета !Интересно защо не си впрегнете ума в нещо да се произвежда в България , а не само да леете "мозък"

    09:04 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 На плажа, ама в Сибир

    23 3 Отговор

    До коментар #9 от "зИленски":

    на дървата.

    Коментиран от #71

    09:04 09.10.2026

  • 14 Зеления

    27 4 Отговор
    Има някакъв напредък в сайта, освен главния редактор и г-жа Атанасова вече почна да цитира източници под статията.
    Сега остава една дребна подробност да коригира в бъдеще - източниците да не са само украински !!!

    Коментиран от #79

    09:05 09.10.2026

  • 15 Zахарова

    5 18 Отговор
    Позор сме

    09:05 09.10.2026

  • 16 Най-добре да се маскират като мечки

    4 18 Отговор
    Може да им помогне.

    09:06 09.10.2026

  • 17 Тимур

    3 21 Отговор

    До коментар #3 от "ТттттТ":

    Къде ги гледашфтези слипове, по митрофанТВ?

    09:07 09.10.2026

  • 18 ма стига глупусти ве

    6 20 Отговор
    Славянск и Краматорск не ги ли превзехме още 2023 година? Даже Путин раздаде медалите на руските герои!

    Коментиран от #25, #48

    09:08 09.10.2026

  • 19 Маринов

    25 3 Отговор
    Даже когато получавате инфо от Вашия работодател, допускате грешки. Убит е човек без оръжие, цивилен. Това си е престъпление и не е за показ и хвалба. Вместо да го пленят и разпитат, те го кръщават руски войник и го убиват. Защото за всеки убит убиецът получава сума. До там я докараха, с материални стимули.

    09:08 09.10.2026

  • 20 Сложил си повече плюсове от нормалното

    2 12 Отговор

    До коментар #3 от "ТттттТ":

    Имай някаква мярка все пак.

    09:08 09.10.2026

  • 21 Ти и за Бахмут така се смееше,

    25 5 Отговор

    До коментар #11 от "Смех с копейки":

    И за Мариупол, за Авдеевка, за Покровск, за Торецк, за Часов Яр, ...

    Коментиран от #26

    09:10 09.10.2026

  • 22 Руская бабушка

    6 15 Отговор
    с брада и мустаци:

    Първо да превземем Покровск, Мирноград, Доброполе и Константиновка, после Краматорск и Славянск.

    Някъде към 2099 г трябва да сме на Дунава!

    Коментиран от #28

    09:10 09.10.2026

  • 23 ИННА

    11 2 Отговор
    Забелязани са руски военнослужаши с радиостанции, облечени като пепеляшки!

    Малко им убивали стъклените пантофки!

    Коментиран от #68

    09:12 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не, дай линк

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "ма стига глупусти ве":

    кога е било това нещо!

    09:13 09.10.2026

  • 26 Zахарова

    1 10 Отговор

    До коментар #21 от "Ти и за Бахмут така се смееше,":

    Шшшшшшт...
    Кънтиш!

    Коментиран от #32

    09:13 09.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А какво стана

    7 0 Отговор
    С абе ФАкти много сте бързи с четката

    09:14 09.10.2026

  • 30 Руснак без крак

    3 8 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️!

    09:15 09.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 леле

    4 3 Отговор
    Буквално от 2014г. това са най-горещите точки на фронта. Повече от 12 години вече.

    Коментиран от #41, #44

    09:17 09.10.2026

  • 34 Копейки,

    4 9 Отговор
    В коя страна има опашки за бензин? Коментирайте.В България има достъп до Интернет.

    Коментиран от #38

    09:17 09.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Абе

    3 3 Отговор
    те руснаците евакуират жителите на Краматорск в Донецк

    09:19 09.10.2026

  • 37 Софиянци

    17 3 Отговор
    Да се чете "Азовци се опитват да избягат преоблечени като цивилни"

    09:19 09.10.2026

  • 38 В Киев

    7 3 Отговор

    До коментар #34 от "Копейки,":

    Там няма ток, няма вода и гонят хората на улиците и го товарят в бусове.

    09:19 09.10.2026

  • 39 Картата

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "Ти си отвори":

    През 2022 г.рудннаците окупират 29% от Украйна плюс кримъ в това число.
    През 2026 г.руснаците все още са окупирали 19% от Украйна.
    И загубиха мощите на Дмитрий Донски.

    09:19 09.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Даже от 365

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "леле":

    годна преди новата ера

    09:20 09.10.2026

  • 42 Руският войник на снимката

    6 0 Отговор
    са го маскирали като американски актьор от филм на ужасите.

    09:21 09.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Помня ти и за

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "леле":

    Бахмут така пишеше, за Торецк, А Мариупол, за Авдеевка, за Покровск...

    Коментиран от #54

    09:21 09.10.2026

  • 45 Ти какво

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Крокодила Гена":

    Очакваш да ти дадат отчет какво и колко губят ??

    Коментиран от #46, #49

    09:22 09.10.2026

  • 46 Освен това Путин умрятри пъти

    12 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ти какво":

    още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли, забрави ли?

    09:24 09.10.2026

  • 47 Ма много

    3 11 Отговор
    адвокати на путин !! Колко взимате да леете болшевишка пропаганда ??И все знаете бе ,що не си впрегнете силите в нещо за България да направите а се слагате на доказан престъпник ?

    09:25 09.10.2026

  • 48 Цитат

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "ма стига глупусти ве":

    "ма стига глупусти ве"

    09:28 09.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ЗЕЛЕНСКИ ПОЧНА ЛИ ДА МОЛИ ЗА ПРИМИРИЕ

    10 4 Отговор
    Или не се е събудил още?

    09:31 09.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 леле

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Помня ти и за":

    Херсон, Харков, Курск...

    09:36 09.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 мучо

    4 2 Отговор
    а зимата идва....

    Коментиран от #58, #62

    09:39 09.10.2026

  • 58 Даа

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "мучо":

    И за теб ,споко !

    09:41 09.10.2026

  • 59 Соломон

    13 2 Отговор
    Отново фейк нюз. Чудя се, докъде ще достигне наглостта на пишещите в този сайт? Като цивилни се обличат украинските войници, които се опитват да се измъкнат от обкръжение. Защо лъжете?

    09:44 09.10.2026

  • 60 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    3 1 Отговор
    И той се оказа пълен провал.

    09:45 09.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Нещо ново

    8 0 Отговор
    До автора -Рейсови автобуса"-това е нещо като автомобилна кола или велосипедно колело?Да очакваме ли скоро и кръгло кръгче?

    09:49 09.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Сандо

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "ИННА":

    А радиостанцията е била маскирана като смартфон.

    09:56 09.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Моряка

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "На плажа, ама в Сибир":

    Едва ли в Сибир.Там климата е поносим,все повече се подобрява,има милионни градове.Вероятно ще бъде Колима - 9 месеца сняг,останалото зима.Пътят е дълъг,не всеки оцелява.

    10:09 09.10.2026

  • 72 Чети вместо статията

    7 0 Отговор
    Хубави глупости евроатлантически още в заглавието нататък няма да чета.Моето предположение че руските военни унищожават тила на ВСУ с артилерия,дронове и ракети ама като искате си пишете глупостите.

    Коментиран от #81

    10:11 09.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Мара е върхът

    3 1 Отговор
    Руските войници се маскиралитна цивилни?
    А Маруца се маскира на дописник от фронта!

    Коментиран от #82

    10:18 09.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 АБВ

    2 1 Отговор
    Голям героизъм ! Украинците са убили руснак с радиостанция без оръжие ! И се гордеят с това.
    Позор !

    10:21 09.10.2026

  • 77 Чипишеф

    1 0 Отговор
    Аеее кресливите олигофрени марш на фронта

    10:23 09.10.2026

  • 78 Това от

    2 1 Отговор
    Путинисти е действие, по лошо и просто, няма! То затова славата на руснаците по света по всичко клони към 0! Кадърните и свестните, избягаха!

    10:25 09.10.2026

  • 79 АБВ

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Зеления":

    Други източници освен украински тук са забранени. Изключение само за Дойче веле, Института и британското разузнаване.

    Коментиран от #80

    10:25 09.10.2026

  • 80 А как е бизнесът на Кобзон?

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "АБВ":

    Кво прочете в ТАСС?

    10:26 09.10.2026

  • 81 Ами айде

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Чети вместо статията":

    иди по близо до тила, че да сме информирани по добре, че нещо не ти вярваме ;)

    10:28 09.10.2026

  • 82 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мара е върхът":

    По-удачно и е руснаците да се маскират като kyrwi.

    10:29 09.10.2026

  • 83 Оня

    0 0 Отговор
    Спрете да триете ! Излагате се! Цензурата ви е смешна!

    10:29 09.10.2026

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