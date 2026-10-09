Славянск и Краматорск са най-горещите точки на фронта: руски бойци се маскират като цивилни в опит да напреднат

Руските сили се опитват да се придвижат към Славянско-Краматорската агломерация, като използват малки групи и в отделни случаи цивилно облекло. Това съобщи говорителят на Украинската доброволческа армия Сергей Братчук, цитиран от украинската медия UATV.

По думите му украинските военни са унищожили руски пехотинец, който бил облечен в полуцивилни дрехи, носел радиостанция, но не и оръжие. Братчук заяви, че подобен подход е използван и по-рано през годината с цел създаване на условия за последващо настъпление.

„Руски военнослужещ беше облечен в полуцивилни дрехи, без оръжие, но с радиостанция“, каза Сергей Братчук.

Според украински анализатори руската армия не се е отказала от плановете си за пробив към Доброполе. Придвижването на малки групи има за цел натрупване на сили, след което те да бъдат използвани в посока към Славянск и Краматорск. Твърдението за конкретен план на руското командване е украинска оценка и не е потвърдено от независим източник.

194 бойни сблъсъка за денонощие

По данни на украинския Генерален щаб на 8 октомври по фронта са регистрирани 194 бойни сблъсъка. Най-активни са били Покровското и Константиновското направление.

На Покровското направление украинските сили са отбили 15 руски атаки в района и по посока на Вилно, Светло, Доброполе, Красноподилско, Сергеевка и Молодецко. На Константиновското направление са отбити 11 щурма край Константиновка и в посока Кондратовка, Новоселовка, Торецко и Степово.

Генералният щаб на Украйна съобщава още за 1830 загуби на руски военнослужещи за денонощие, както и за 58 въздушни удара и използвани 177 управляеми авиобомби. Данните за загубите са украинска оценка.

Общественият транспорт в Славянск и Краматорск е спрян

На фона на влошената сигурност в Славянск и Краматорск е преустановено движението на обществения транспорт. Решението е обявено от началника на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.

Мярката е въведена след серия атаки срещу цивилна инфраструктура. На 8 октомври при руски удар по улица в Краматорск, по която са се движили два рейсови автобуса, са загинали 33 души, а 18 са били ранени според украинските власти.

Славянско-Краматорската агломерация остава сред ключовите райони в Донецка област. Натискът по подстъпите към нея се развива едновременно с руските атаки по Покровското и Константиновското направление.

Източници: uatv.ua, ukrinform.ua, armyinform.com.ua