Славянск и Краматорск са най-горещите точки на фронта: руски бойци се маскират като цивилни в опит да напреднат

Руските сили се опитват да се придвижат към Славянско-Краматорската агломерация, като използват малки групи и в отделни случаи цивилно облекло. Това съобщи говорителят на Украинската доброволческа армия Сергей Братчук, цитиран от украинската медия UATV.
По думите му украинските военни са унищожили руски пехотинец, който бил облечен в полуцивилни дрехи, носел радиостанция, но не и оръжие. Братчук заяви, че подобен подход е използван и по-рано през годината с цел създаване на условия за последващо настъпление.„Руски военнослужещ беше облечен в полуцивилни дрехи, без оръжие, но с радиостанция“, каза Сергей Братчук.
Според украински анализатори руската армия не се е отказала от плановете си за пробив към Доброполе. Придвижването на малки групи има за цел натрупване на сили, след което те да бъдат използвани в посока към Славянск и Краматорск. Твърдението за конкретен план на руското командване е украинска оценка и не е потвърдено от независим източник.
194 бойни сблъсъка за денонощие
По данни на украинския Генерален щаб на 8 октомври по фронта са регистрирани 194 бойни сблъсъка. Най-активни са били Покровското и Константиновското направление.
На Покровското направление украинските сили са отбили 15 руски атаки в района и по посока на Вилно, Светло, Доброполе, Красноподилско, Сергеевка и Молодецко. На Константиновското направление са отбити 11 щурма край Константиновка и в посока Кондратовка, Новоселовка, Торецко и Степово.
Генералният щаб на Украйна съобщава още за 1830 загуби на руски военнослужещи за денонощие, както и за 58 въздушни удара и използвани 177 управляеми авиобомби. Данните за загубите са украинска оценка.
Общественият транспорт в Славянск и Краматорск е спрян
На фона на влошената сигурност в Славянск и Краматорск е преустановено движението на обществения транспорт. Решението е обявено от началника на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.
Мярката е въведена след серия атаки срещу цивилна инфраструктура. На 8 октомври при руски удар по улица в Краматорск, по която са се движили два рейсови автобуса, са загинали 33 души, а 18 са били ранени според украинските власти.
Славянско-Краматорската агломерация остава сред ключовите райони в Донецка област. Натискът по подстъпите към нея се развива едновременно с руските атаки по Покровското и Константиновското направление.
Източници: uatv.ua, ukrinform.ua, armyinform.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Е как така руснаците са пред
Коментиран от #4
08:57 09.10.2026
3 ТттттТ
Коментиран от #17, #20
08:58 09.10.2026
4 Скоро ще се окаже, че
До коментар #2 от "Е как така руснаците са пред":те и Славянск и Краматорск не са имали никакво стратегическо значение.
Коментиран от #11
08:59 09.10.2026
5 украинските аскерчета
09:00 09.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 зИленски
ПУТИН ЛИЧНО МИ ДАДЕ ПАДПОРТ
Коментиран от #13
09:03 09.10.2026
10 Ама вие се
09:04 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 На плажа, ама в Сибир
До коментар #9 от "зИленски":на дървата.
Коментиран от #71
09:04 09.10.2026
14 Зеления
Сега остава една дребна подробност да коригира в бъдеще - източниците да не са само украински !!!
Коментиран от #79
09:05 09.10.2026
15 Zахарова
09:05 09.10.2026
16 Най-добре да се маскират като мечки
09:06 09.10.2026
17 Тимур
До коментар #3 от "ТттттТ":Къде ги гледашфтези слипове, по митрофанТВ?
09:07 09.10.2026
18 ма стига глупусти ве
Коментиран от #25, #48
09:08 09.10.2026
19 Маринов
09:08 09.10.2026
20 Сложил си повече плюсове от нормалното
До коментар #3 от "ТттттТ":Имай някаква мярка все пак.
09:08 09.10.2026
21 Ти и за Бахмут така се смееше,
До коментар #11 от "Смех с копейки":И за Мариупол, за Авдеевка, за Покровск, за Торецк, за Часов Яр, ...
Коментиран от #26
09:10 09.10.2026
22 Руская бабушка
Първо да превземем Покровск, Мирноград, Доброполе и Константиновка, после Краматорск и Славянск.
Някъде към 2099 г трябва да сме на Дунава!
Коментиран от #28
09:10 09.10.2026
23 ИННА
Малко им убивали стъклените пантофки!
Коментиран от #68
09:12 09.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не, дай линк
До коментар #18 от "ма стига глупусти ве":кога е било това нещо!
09:13 09.10.2026
26 Zахарова
До коментар #21 от "Ти и за Бахмут така се смееше,":Шшшшшшт...
Кънтиш!
Коментиран от #32
09:13 09.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 А какво стана
09:14 09.10.2026
30 Руснак без крак
09:15 09.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 леле
Коментиран от #41, #44
09:17 09.10.2026
34 Копейки,
Коментиран от #38
09:17 09.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Абе
09:19 09.10.2026
37 Софиянци
09:19 09.10.2026
38 В Киев
До коментар #34 от "Копейки,":Там няма ток, няма вода и гонят хората на улиците и го товарят в бусове.
09:19 09.10.2026
39 Картата
До коментар #28 от "Ти си отвори":През 2022 г.рудннаците окупират 29% от Украйна плюс кримъ в това число.
През 2026 г.руснаците все още са окупирали 19% от Украйна.
И загубиха мощите на Дмитрий Донски.
09:19 09.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Даже от 365
До коментар #33 от "леле":годна преди новата ера
09:20 09.10.2026
42 Руският войник на снимката
09:21 09.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Помня ти и за
До коментар #33 от "леле":Бахмут така пишеше, за Торецк, А Мариупол, за Авдеевка, за Покровск...
Коментиран от #54
09:21 09.10.2026
45 Ти какво
До коментар #40 от "Крокодила Гена":Очакваш да ти дадат отчет какво и колко губят ??
Коментиран от #46, #49
09:22 09.10.2026
46 Освен това Путин умрятри пъти
До коментар #45 от "Ти какво":още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли, забрави ли?
09:24 09.10.2026
47 Ма много
09:25 09.10.2026
48 Цитат
До коментар #18 от "ма стига глупусти ве":"ма стига глупусти ве"
09:28 09.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ЗЕЛЕНСКИ ПОЧНА ЛИ ДА МОЛИ ЗА ПРИМИРИЕ
09:31 09.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 леле
До коментар #44 от "Помня ти и за":Херсон, Харков, Курск...
09:36 09.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 мучо
Коментиран от #58, #62
09:39 09.10.2026
58 Даа
До коментар #57 от "мучо":И за теб ,споко !
09:41 09.10.2026
59 Соломон
09:44 09.10.2026
60 ДРАПАТИ НАЦИСТА
09:45 09.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Нещо ново
09:49 09.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Сандо
До коментар #23 от "ИННА":А радиостанцията е била маскирана като смартфон.
09:56 09.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Моряка
До коментар #13 от "На плажа, ама в Сибир":Едва ли в Сибир.Там климата е поносим,все повече се подобрява,има милионни градове.Вероятно ще бъде Колима - 9 месеца сняг,останалото зима.Пътят е дълъг,не всеки оцелява.
10:09 09.10.2026
72 Чети вместо статията
Коментиран от #81
10:11 09.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Мара е върхът
А Маруца се маскира на дописник от фронта!
Коментиран от #82
10:18 09.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 АБВ
Позор !
10:21 09.10.2026
77 Чипишеф
10:23 09.10.2026
78 Това от
10:25 09.10.2026
79 АБВ
До коментар #14 от "Зеления":Други източници освен украински тук са забранени. Изключение само за Дойче веле, Института и британското разузнаване.
Коментиран от #80
10:25 09.10.2026
80 А как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #79 от "АБВ":Кво прочете в ТАСС?
10:26 09.10.2026
81 Ами айде
До коментар #72 от "Чети вместо статията":иди по близо до тила, че да сме информирани по добре, че нещо не ти вярваме ;)
10:28 09.10.2026
82 Град Козлодуй
До коментар #74 от "Мара е върхът":По-удачно и е руснаците да се маскират като kyrwi.
10:29 09.10.2026
83 Оня
10:29 09.10.2026