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Трагичната катастрофа край Толедо: цяла Испания в шок

Трагичната катастрофа край Толедо: цяла Испания в шок

29 Октомври, 2026 11:55 1 146 7

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Хора с всевъзможни наранявания, заклещени в отломките на влака, хора, молещи за помощ - гледката беше ужасяваща, разказват свидетели на трагичната катастрофа

Трагичната катастрофа край Толедо: цяла Испания в шок - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Сряда вечерта – цяла Испания е замряла. Минута мълчание в Мадрид, Барселона и в останалата част на страната. Само преди 10 месеца загинаха 46 души при друга катастрофа с бърз влак, а ето, че сега трагедията се повтори.

Урда е малко населено място с едва 2 500 жители в региона на Толедо. В следобедните часове в сряда местният свещеник Хосе Мануел Пастрана се опита да облече в думи ужаса, изпитван от хората, пише АРД. Пасторът казва, че гледката, която и видял на мястото на катастрофата, е била „неописуема": „Тежко ранени хора и други, които търсят помощ – някои от тях с тежки болки, но и други, чиято болка е също така голяма, но е душевна, предизвикана от размера на една трагедия, която е просто опустошителна".

"Подобно нещо не бива никога повече да се случва"

Тангуи Биниер, който редовно пътува по това железопътно трасе, разказва пред германската медия, че е бил в спрелия влак на частната фирма "Ирио", с когото се сблъсква другият влак, движещ се с голяма скорост. „Имаше хора, заклещени в отломките на влака, хора с всевъзможни ужасяващи наранявания. Беше ужасяващо. Подобно нещо не бива никога вече да се повтаря", казва той.

Министър-председателят Санчес, който посети мястото на катастрофата, изрази съпричастие с хората, загубили свои близки и приятели. А това място се намира само на 250 километра по същото трасе, по което при подобна катастрофа през януари загинаха 46 души. „Преживяхме две ужасяващи железопътни трагедии в една и съща година", каза премиерът Санчес и обеща основно проучване на причините за трагедията. Засега много от белезите сочат, че тя вероятно се дължи на човешка грешка, но за окончателна оценка е твърде рано, пише АРД.

Защо се стигна до катастрофа

Високоскоростната железопътна мрежа на Испания се смята на много модерна, но защо се стигна до вчерашната катастрофа? Персоналът на влака на „Ирио“ е уведомил по телефона диспечерския център за наличие на технически проблеми, които го принуждават да спре. На екраните в диспечерския център в Мадрид освен това ясно се е виждало, че влакът на „Ренфе“ и този на „Ирио“ са се намирали на една и съща линия, съобщи вестник „Ел Паис“. Въпреки това 17 минути по-късно влакът на „Ренфе“ се е ударил с висока скорост в спрелия влак на „Ирио“.

Министърът на транспорта Пуенте смята, че става дума за човешка грешка и обяснява, че сигналът е бил "на червено". Въпреки това служител в контролния център е дал разрешение за продължаване на пътуването, докато влакът на „Ирио“ все още е бил в движение. Според министъра това е било „необяснимо“ и „погрешно решение“.

Тридневен траур

Междувременно хората в региона са заети с друго – цяла нощ спасителните отряди работиха, за да спасяват хора и да разчистват отломките от катастрофата. Стотици полицаи, членове на отрядите за защита от бедствия с множество кранове и дронове с термосензори, както и отряди с кучета-спасители претърсваха местността, за да открият жертви. И работата ще трае още дни.

Държавната железопътна компания "Ренфе" прекрати до декември продажбата на билети за високоскоростната железопътна отсечка между Мадрид и Андалусия. В Испания е обявен тридневен траур, но болката и скръбта няма да отминат толкова бързо, ако въобще могат да отминат, пише АРД.

Автор: Франка Велц ARD


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гражданин

    13 0 Отговор
    Добре ,че тук влаковете се движат с 40 км. а не с 200 , защото хора нямаше да останат !!

    12:00 29.10.2026

  • 3 Съболезнования

    12 0 Отговор
    за жертвите, а пострадалите да се оправят бързо!

    12:00 29.10.2026

  • 4 безхаберието

    6 0 Отговор
    непукизма и непрофесионализма си имат ВИСОКА цена -

    12:01 29.10.2026

  • 5 Тик-Ток

    11 0 Отговор
    Ако Ивкони вземат БДЖ и нас в България ни чака същото

    12:01 29.10.2026

  • 6 Мими Кучева

    7 0 Отговор
    Прогресът е част от Социалния дарвинизъм.🦍

    12:07 29.10.2026

  • 7 Мъпет шоу

    2 0 Отговор
    Социалисти сър. Не им пука. И с РунДя е същото самолетът е без пилот

    12:34 29.10.2026

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