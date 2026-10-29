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Руски дрон удари центъра на Чернигов: има загинали и ранени
  Тема: Украйна

Руски дрон удари центъра на Чернигов: има загинали и ранени

29 Октомври, 2026 12:48 391 15

  • чернигов-
  • руски дрон-
  • украйна-
  • жертви-
  • въздушна атака

При атаката са ранени 11 души, сред които две непълнолетни лица. Повредени са магазини, а автомобили са се запалили

Руски дрон удари центъра на Чернигов: има загинали и ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а 11 са ранени при удар с руски дрон по централната част на Чернигов, съобщи Укринформ. Сред пострадалите има две непълнолетни лица.

Началникът на Черниговската градска военна администрация Дмитро Брижински съобщи, че в града е регистрирано попадение на безпилотен летателен апарат.

„Регистрирано е попадение на вражески безпилотен летателен апарат в града. По предварителни данни са загинали двама души, а още двама са пострадали. Избухна пожар в магазини“,

е заявил Брижински.

По-късно той е уточнил, че ранените са четирима, като сред тях има едно дете. След това Черниговският градски съвет е съобщил за 11 пострадали, включително две непълнолетни лица.

При удара са повредени магазини в централната част на града. Запалили са се и автомобили. Данните за последиците от атаката са били уточнявани поетапно.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Източник

    5 5 Отговор
    Укринформ 🤣😂🤣😂

    Коментиран от #9

    12:50 29.10.2026

  • 2 Кина

    6 4 Отговор
    Запада рискува да загуби всичко инвестирано във войната...!

    12:51 29.10.2026

  • 3 Ну, погоди

    4 4 Отговор
    През 1998 г. Конгресът на САЩ приема специален закон, с който разсекретява над 8,5 милиона страници документи.
    Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)

    12:54 29.10.2026

  • 4 Ну, погоди

    5 4 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    12:54 29.10.2026

  • 5 Ну, погоди

    5 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:54 29.10.2026

  • 6 Ну, погоди

    5 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:54 29.10.2026

  • 7 Ну, погоди

    6 4 Отговор
    Демилитаризацията на у ррк и продължава

    12:55 29.10.2026

  • 8 Липсва ми бесарабски фронт

    5 4 Отговор
    Омръзна ми да ме лъже УНИАН и Укринформ:))

    12:55 29.10.2026

  • 9 м даааа

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Източник":

    Любимите на мара🤣🤣🤣

    12:56 29.10.2026

  • 10 ПОРЕДНАТА УКРАИНСКА ПРОВОКАЦИЯ

    4 3 Отговор
    Няма пари и трябва да се направи картинка за спонсорите

    12:58 29.10.2026

  • 11 Брежнев

    5 1 Отговор
    Американски журналист е на посещение в Москва. В редакцията на „Московский комсомолец” американецът пита руските си колеги дали могат да критикуват властта, както самият той може да критикува президента Рейгън. „Естествено! – отговорили журналистите, – Ние сме напълно свободни! Всеки ден критикуваме президента Рейгън…“

    12:59 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Няма

    0 1 Отговор
    Няма по-голям гл чак от Путин

    13:03 29.10.2026

  • 14 Брежнев

    1 0 Отговор
    Лондон. Клиент оглежда книги в книжарница. Продавачът:
    - Оруел? Чели ли сте го?
    - Аз съм от Русия. Аз това съм го живял!

    13:04 29.10.2026

  • 15 оня

    1 0 Отговор
    Рано или късно - всеки си намира майстора ! Украинците да са благодарни , че Путин е президент , че иначе ....не ми се мисли , ако беше Медведев .

    13:05 29.10.2026

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