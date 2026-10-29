Руски дрон удари центъра на Чернигов: има загинали и ранени

Двама души са загинали, а 11 са ранени при удар с руски дрон по централната част на Чернигов, съобщи Укринформ. Сред пострадалите има две непълнолетни лица.

Началникът на Черниговската градска военна администрация Дмитро Брижински съобщи, че в града е регистрирано попадение на безпилотен летателен апарат.

„Регистрирано е попадение на вражески безпилотен летателен апарат в града. По предварителни данни са загинали двама души, а още двама са пострадали. Избухна пожар в магазини“,

е заявил Брижински.

По-късно той е уточнил, че ранените са четирима, като сред тях има едно дете. След това Черниговският градски съвет е съобщил за 11 пострадали, включително две непълнолетни лица.

При удара са повредени магазини в централната част на града. Запалили са се и автомобили. Данните за последиците от атаката са били уточнявани поетапно.

Източници: ukrinform.ua