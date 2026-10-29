Руски дрон удари центъра на Чернигов: има загинали и ранени

Двама души са загинали, а 11 са ранени при удар с руски дрон по централната част на Чернигов, съобщи Укринформ. Сред пострадалите има две непълнолетни лица.
Началникът на Черниговската градска военна администрация Дмитро Брижински съобщи, че в града е регистрирано попадение на безпилотен летателен апарат.„Регистрирано е попадение на вражески безпилотен летателен апарат в града. По предварителни данни са загинали двама души, а още двама са пострадали. Избухна пожар в магазини“,
е заявил Брижински.
По-късно той е уточнил, че ранените са четирима, като сред тях има едно дете. След това Черниговският градски съвет е съобщил за 11 пострадали, включително две непълнолетни лица.
При удара са повредени магазини в централната част на града. Запалили са се и автомобили. Данните за последиците от атаката са били уточнявани поетапно.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Източник
Коментиран от #9
12:50 29.10.2026
2 Кина
12:51 29.10.2026
3 Ну, погоди
Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)
12:54 29.10.2026
4 Ну, погоди
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
12:54 29.10.2026
5 Ну, погоди
Фидел Кастро 1992 г.
12:54 29.10.2026
6 Ну, погоди
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:54 29.10.2026
7 Ну, погоди
12:55 29.10.2026
8 Липсва ми бесарабски фронт
12:55 29.10.2026
9 м даааа
До коментар #1 от "Източник":Любимите на мара🤣🤣🤣
12:56 29.10.2026
10 ПОРЕДНАТА УКРАИНСКА ПРОВОКАЦИЯ
12:58 29.10.2026
11 Брежнев
12:59 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Няма
13:03 29.10.2026
14 Брежнев
- Оруел? Чели ли сте го?
- Аз съм от Русия. Аз това съм го живял!
13:04 29.10.2026
15 оня
13:05 29.10.2026