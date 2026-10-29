Кремъл играе двойна игра: какво всъщност иска Путин от преговорите

Кремъл използва мирните преговори за Украйна, за да търси икономически отстъпки от САЩ и развитие на деловите отношения с Вашингтон, без да показва готовност за компромиси, които биха довели до прекратяване на войната. Това е оценката на Института за изследване на войната (ISW), цитирана от УНИАН.
Анализаторите посочват противоречивите изявления на руски представители за споразумението между САЩ и Русия за дизелово гориво, сключено на 9 октомври. Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 27 октомври, че сделката е „чисто делова“ и не съдържа условия Москва да предприема политически действия или да съобразява въпроси на сигурността в замяна на американските покупки.„Няма пряка връзка“ между споразумението за дизелово гориво и преговорите за прекратяване на войната в Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Песков направи това изявление на 13 октомври. Два дни по-рано ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев определи сделката като фактор, който подпомага усилията за мир, а на 17 октомври заяви, че временното спиране на част от американските санкции би допринесло за „траен мир“.
Според ISW разминаването в позициите има конкретна цел – икономическите договорености със САЩ да бъдат представяни като отделни от мирния процес. Така Москва би могла да получи облекчения, които да подкрепят руските военни усилия, без сама да прави отстъпки за започването на съдържателни преговори.
Москва иска Европа извън преговорите
Втората посока, очертана от ISW, е опитът на Кремъл да ограничи участието на европейските държави в преговорите за Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров определи разговорите на президента Владимир Путин с финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре като доказателство за желанието на Европа да се „вмъкне“ в мирния процес.
Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Русия, Украйна и САЩ не планират да включват европейски представители в предвидените тристранни разговори през ноември. В същото време Песков каза на 25 октомври, че Москва би подкрепила европейски преговарящ, особено ако той съдейства за мирно уреждане.
ISW оценява тази позиция като готовност Русия да приеме само европейски посредници, които биха се съобразили с максималистичните руски искания. Сред тях е ограничаване на разширяването на НАТО и намаляване на военното присъствие на алианса до равнищата отпреди 1997 г. Според анализаторите подобни условия биха дали на Москва възможност да влияе върху вътрешната политика на НАТО и биха ограничили правото на европейските държави самостоятелно да избират военни съюзи.
Срещата в Абу Даби остава несигурна
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че подготовката за техническа среща на преговорните екипи в Абу Даби продължава. Киев очаква разговорите да се проведат между 6 и 10 ноември, но мястото може да бъде променено заради развитието на ситуацията в Близкия изток.
От Кремъл обаче посочват, че срещата все още не е сигурна. Юрий Ушаков заяви, че конкретна дата не е предложена и че решението ще зависи от обстановката на бойното поле и общата международна ситуация.
Междувременно съветникът на украинския президент Сергей Лещенко заяви, че Киев е готов да обсъжда демилитаризирана зона в Донецка област. По думите му териториалните въпроси трябва да бъдат решавани от държавните лидери, а не от техническите преговорни групи.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Игри
10:55 29.10.2026
2 Източник
Коментиран от #11
10:56 29.10.2026
3 хихи
Това вече всяка блондинка го е разбрала, само Урсулите Не Са..
10:57 29.10.2026
4 Казал
10:58 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Буздуган
Коментиран от #13, #14
10:59 29.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ПУТИН ГО КАЗА
ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ.....
ДЪРТИЯ БОТОКС
ДОКАТО Е ЖИВ
ВОЙНАТА НЯМА ДА СПРЕ.
11:01 29.10.2026
9 Тъп руски кагебеец
До коментар #7 от "ИСКА ДА ГО НАБИЕ С 200":Тоя го спуква от бомбене ЕС.
И без да преговаря с него.
11:01 29.10.2026
10 В парламента са доста
11:02 29.10.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #2 от "Източник":Освен да спират да го бомбят
Путин не може да иска нищо друго.
Коментиран от #15, #24
11:03 29.10.2026
12 Аксиома
Е същото е и с московската чума. В цялата си история московското царство са причинявали само смърт и разруха
11:03 29.10.2026
13 Боздоган
До коментар #6 от "Буздуган":Нападаш значи една братска страна, рушиш и избиваш наред, после поставяш условия и те трябва да ти се подчинят. Всичко това защото си велик.
Коментиран от #37
11:04 29.10.2026
14 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #6 от "Буздуган":Путин няма нищо да получи
Освен поредната порция дронове и ракети срещу Русия.
11:04 29.10.2026
15 Атина Палада
До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Така е! Затова в Киев спят в метрото.
Коментиран от #20
11:05 29.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Путин е МИШЕНА
И такава ще си остане
11:05 29.10.2026
18 Пич
11:06 29.10.2026
19 Хайо
Коментиран от #36, #39
11:07 29.10.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "Атина Палада":И в Москва ша спят в метрото
Скоро......
Коментиран от #23
11:08 29.10.2026
21 И какво значи... се опитва
11:08 29.10.2026
22 Москва НЕ трябва да
Коментиран от #34
11:08 29.10.2026
23 Ще, ще
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Колкото на реб ще ти дойде акълът.
Коментиран от #26
11:09 29.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 НАТО е причината за всички злини
11:12 29.10.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #23 от "Ще, ще":В МОСКВЕ....въобще не спели, от шубе
11:12 29.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Каква двойна игра, такава играят запада.
11:13 29.10.2026
29 Тити на Кака
11:13 29.10.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "Ами":Украйна предлага бомбене на тия 20%.
На дъртака кремълски не ...нравит ся.
11:13 29.10.2026
31 Путин да не напада НАТО
11:13 29.10.2026
32 Кипи
11:14 29.10.2026
33 Пич
САЩ и Русия няма да ви пуснат на масата!!!
11:14 29.10.2026
34 Я пъ тоа
До коментар #22 от "Москва НЕ трябва да":На ЕС не му требва преговори
На ЕС му требе мишената Путин.
11:15 29.10.2026
35 БАНко
11:15 29.10.2026
36 Я пъ тоа
До коментар #19 от "Хайо":Кой приема условия на Русия, дето я спукват от бомбене.
Коментиран от #44
11:16 29.10.2026
37 Украйнчук
До коментар #13 от "Боздоган":Абе странна работа.....ако човек гледа репортажите на проукраинската(днес) бТВ от 2015 година, днешните ястреби от екрана ѝ, а тогавашни репортерчета пратени в Украйна, то "агресорът" е Украйна.
Хубавото на видеата качени в Мрежата е, че никога не могат да изчезнат завинаги!
Там се виждат едни рускоговорящи украинци основно жени и деца, натикани в мазета, които в случая не бяха излизали с месеци навън!
Точно както Порошенко им беше обещал.
Как се изкарват десет години без вода и ток?
Та кой е "агресорът"?!
Коментиран от #47
11:16 29.10.2026
38 Пришелец
11:17 29.10.2026
39 Коко
До коментар #19 от "Хайо":А мръдна ,а ѝ влезна!
11:19 29.10.2026
40 ТОЙ ВЕЧЕ ГО ПОСТИГНА ! 👍
Коментиран от #46
11:19 29.10.2026
41 Може да я молят,
Коментиран от #45
11:21 29.10.2026
42 Кремъл:
Ма искаме и да не стане кат предния пък- накрая пак да останем с пръст в ....
Щот ние все искаме повече, ама все се получава както винаги!
11:22 29.10.2026
43 кукузел
11:23 29.10.2026
44 Ха ХаХа
До коментар #36 от "Я пъ тоа":? % от Русия превзе Украйна бе тюфлек розпран?
11:24 29.10.2026
45 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #41 от "Може да я молят,":Никой не моли Русия
Направо си я бомбят директно.
11:25 29.10.2026
46 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #40 от "ТОЙ ВЕЧЕ ГО ПОСТИГНА ! 👍":НАТОвско оръжие бомби Путин и днес
Дали натовските складове са празни....
11:26 29.10.2026
47 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #37 от "Украйнчук":Що преди 2014г бе тихо и мирно в Украйна.....
11:27 29.10.2026
48 Искахме само мир и "лодки за разходки"
11:28 29.10.2026