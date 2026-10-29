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Кремъл играе двойна игра: какво всъщност иска Путин от преговорите
  Тема: Украйна

Кремъл играе двойна игра: какво всъщност иска Путин от преговорите

29 Октомври, 2026 10:53 1 008 48

  • кремъл-
  • мирни преговори-
  • украйна-
  • русия-
  • нато

Анализаторите твърдят, че Москва не предлага компромиси за края на войната и се опитва да изключи Европа от преговорите за Украйна

Кремъл играе двойна игра: какво всъщност иска Путин от преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл използва мирните преговори за Украйна, за да търси икономически отстъпки от САЩ и развитие на деловите отношения с Вашингтон, без да показва готовност за компромиси, които биха довели до прекратяване на войната. Това е оценката на Института за изследване на войната (ISW), цитирана от УНИАН.

Анализаторите посочват противоречивите изявления на руски представители за споразумението между САЩ и Русия за дизелово гориво, сключено на 9 октомври. Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 27 октомври, че сделката е „чисто делова“ и не съдържа условия Москва да предприема политически действия или да съобразява въпроси на сигурността в замяна на американските покупки.

„Няма пряка връзка“ между споразумението за дизелово гориво и преговорите за прекратяване на войната в Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Песков направи това изявление на 13 октомври. Два дни по-рано ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев определи сделката като фактор, който подпомага усилията за мир, а на 17 октомври заяви, че временното спиране на част от американските санкции би допринесло за „траен мир“.

Според ISW разминаването в позициите има конкретна цел – икономическите договорености със САЩ да бъдат представяни като отделни от мирния процес. Така Москва би могла да получи облекчения, които да подкрепят руските военни усилия, без сама да прави отстъпки за започването на съдържателни преговори.

Москва иска Европа извън преговорите

Втората посока, очертана от ISW, е опитът на Кремъл да ограничи участието на европейските държави в преговорите за Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров определи разговорите на президента Владимир Путин с финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре като доказателство за желанието на Европа да се „вмъкне“ в мирния процес.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Русия, Украйна и САЩ не планират да включват европейски представители в предвидените тристранни разговори през ноември. В същото време Песков каза на 25 октомври, че Москва би подкрепила европейски преговарящ, особено ако той съдейства за мирно уреждане.

ISW оценява тази позиция като готовност Русия да приеме само европейски посредници, които биха се съобразили с максималистичните руски искания. Сред тях е ограничаване на разширяването на НАТО и намаляване на военното присъствие на алианса до равнищата отпреди 1997 г. Според анализаторите подобни условия биха дали на Москва възможност да влияе върху вътрешната политика на НАТО и биха ограничили правото на европейските държави самостоятелно да избират военни съюзи.

Срещата в Абу Даби остава несигурна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че подготовката за техническа среща на преговорните екипи в Абу Даби продължава. Киев очаква разговорите да се проведат между 6 и 10 ноември, но мястото може да бъде променено заради развитието на ситуацията в Близкия изток.

От Кремъл обаче посочват, че срещата все още не е сигурна. Юрий Ушаков заяви, че конкретна дата не е предложена и че решението ще зависи от обстановката на бойното поле и общата международна ситуация.

Междувременно съветникът на украинския президент Сергей Лещенко заяви, че Киев е готов да обсъжда демилитаризирана зона в Донецка област. По думите му териториалните въпроси трябва да бъдат решавани от държавните лидери, а не от техническите преговорни групи.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Игри

    12 19 Отговор
    Кремъл играе двойна игра, а Радев играе играта на Кремъл

    10:55 29.10.2026

  • 2 Източник

    19 7 Отговор
    УНИАН 🤣😂🤣😂 Хахаха. Тез свт на+ добре какво иска Путин . Казва им го по телефона всеки божи ден🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    10:56 29.10.2026

  • 3 хихи

    15 5 Отговор
    да прозреш такова нещо толкова късно трябва да си много изкуствен интелект...
    Това вече всяка блондинка го е разбрала, само Урсулите Не Са..

    10:57 29.10.2026

  • 4 Казал

    9 3 Отговор
    Института на войната със собственик Вики КУРабията и бълдъза и и най-големите военнолюбци ЯСТРЕБИТЕ

    10:58 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Буздуган

    10 3 Отговор
    Русия иска Украйна разделена на 2 другата половина за запада за да могат да си вземат зеления дълг чрез ресурси..Иначе капитулацията ще изгони запада и дългът ще си остане само на фактурата..! Предложението на руснаците през 2022 в Турция беше по добро за украинската нация но Борис Джонсън каза не искай война..Това е неудобната истина..

    Коментиран от #13, #14

    10:59 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ПУТИН ГО КАЗА

    8 13 Отговор
    АКО СПРЕ ВОЙНАТА

    ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ.....

    ДЪРТИЯ БОТОКС
    ДОКАТО Е ЖИВ
    ВОЙНАТА НЯМА ДА СПРЕ.

    11:01 29.10.2026

  • 9 Тъп руски кагебеец

    4 10 Отговор

    До коментар #7 от "ИСКА ДА ГО НАБИЕ С 200":

    Тоя го спуква от бомбене ЕС.
    И без да преговаря с него.

    11:01 29.10.2026

  • 10 В парламента са доста

    6 7 Отговор
    Човек който подкрепя и брани действията на терориста е съучастник и престъпник като него

    11:02 29.10.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Източник":

    Освен да спират да го бомбят
    Путин не може да иска нищо друго.

    Коментиран от #15, #24

    11:03 29.10.2026

  • 12 Аксиома

    5 10 Отговор
    Чумата не знае, че предизвиква смърт и нещастие. Нейната цел е да се разпространява колкото се може повече, помитайки живота по пътя си.
    Е същото е и с московската чума. В цялата си история московското царство са причинявали само смърт и разруха

    11:03 29.10.2026

  • 13 Боздоган

    5 10 Отговор

    До коментар #6 от "Буздуган":

    Нападаш значи една братска страна, рушиш и избиваш наред, после поставяш условия и те трябва да ти се подчинят. Всичко това защото си велик.

    Коментиран от #37

    11:04 29.10.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 10 Отговор

    До коментар #6 от "Буздуган":

    Путин няма нищо да получи
    Освен поредната порция дронове и ракети срещу Русия.

    11:04 29.10.2026

  • 15 Атина Палада

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Така е! Затова в Киев спят в метрото.

    Коментиран от #20

    11:05 29.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин е МИШЕНА

    2 8 Отговор
    На ЕС...
    И такава ще си остане

    11:05 29.10.2026

  • 18 Пич

    5 3 Отговор
    Вие представяте ли си на какво ниво са ЕС анализаторите, след като едва сега загряха нещо, което аз им казах в прав текст преди години?!

    11:06 29.10.2026

  • 19 Хайо

    7 3 Отговор
    Русия не е мръднала от условията си отпреди 2022 .НАТО в границите от 1997 .Какво неясно има за Европа ?

    Коментиран от #36, #39

    11:07 29.10.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    И в Москва ша спят в метрото
    Скоро......

    Коментиран от #23

    11:08 29.10.2026

  • 21 И какво значи... се опитва

    5 3 Отговор
    То ЕСср нямат работа за преговори те са от губещата страна... със загубилия никой не преговаря!!!

    11:08 29.10.2026

  • 22 Москва НЕ трябва да

    4 3 Отговор
    предлага никакви компромиси и Европа НЕ трябва да участва в преговорите за Украйна.

    Коментиран от #34

    11:08 29.10.2026

  • 23 Ще, ще

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Колкото на реб ще ти дойде акълът.

    Коментиран от #26

    11:09 29.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 НАТО е причината за всички злини

    3 1 Отговор
    Тази терористична организация и нацистите на които им беше позволено да овладеят европейските институции и с политиките си да нанесат погром на Европа и жизненият стандарт на хората. Те са истинският враг на пролетариата и народите. Ясно трябва да се каже Кой е агресора и окупатора. НАТО окупира Източна Европа и това е истината..

    11:12 29.10.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ще, ще":

    В МОСКВЕ....въобще не спели, от шубе

    11:12 29.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Каква двойна игра, такава играят запада.

    2 0 Отговор
    Уж НАТО нямаше да обгражда Русия с военни бази, а точно това правят, това е двойната им игра. Русия да чака на пангара ли, как няма да вземе мерки, ако трябва и война ще води. Но България защо се вре между атовете, когато атовете се ритат, страдат магаретата.

    11:13 29.10.2026

  • 29 Тити на Кака

    3 2 Отговор
    Позоваването на ISW е белег на изключителна интелигентност!

    11:13 29.10.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Украйна предлага бомбене на тия 20%.
    На дъртака кремълски не ...нравит ся.

    11:13 29.10.2026

  • 31 Путин да не напада НАТО

    3 3 Отговор
    Руски мой поданици с българско граждаство събудете се вейте нашия влаг и целувайте на дядо ленин комунистическия ............. и не ходете в тая гадна европа да работите

    11:13 29.10.2026

  • 32 Кипи

    2 0 Отговор
    безмислен труд.

    11:14 29.10.2026

  • 33 Пич

    4 2 Отговор
    Урсулианци, ето ви съвсем прав текст - Не давайте пари, защото никога няма да си ги върнете!!!
    САЩ и Русия няма да ви пуснат на масата!!!

    11:14 29.10.2026

  • 34 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Москва НЕ трябва да":

    На ЕС не му требва преговори
    На ЕС му требе мишената Путин.

    11:15 29.10.2026

  • 35 БАНко

    4 2 Отговор
    НАТООВЦЕ , ПЪРВО РАЗБЕРЕТЕ КАКВО ИСКАТ ПРЕМИЕРИТЕ НА ШВЕЦИЯ И НОРВЕГИЯ , ЧЕ ЗАД ГЪРБА НА УРСУЛИЩАТА ОТ БРЮКСЕЛ СЕ ОБАЖДАТ НА ПУТИН !!! ПОСЛЕ РАЗБЕРЕТЕ ЗАЩО 50 АФРИКАНСКИ ДЕЛЕГАЦИИ ОТ АФРИКА СА В МОСКВА ЗА СРЕЩА С ПУТИН !!!

    11:15 29.10.2026

  • 36 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Хайо":

    Кой приема условия на Русия, дето я спукват от бомбене.

    Коментиран от #44

    11:16 29.10.2026

  • 37 Украйнчук

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Боздоган":

    Абе странна работа.....ако човек гледа репортажите на проукраинската(днес) бТВ от 2015 година, днешните ястреби от екрана ѝ, а тогавашни репортерчета пратени в Украйна, то "агресорът" е Украйна.
    Хубавото на видеата качени в Мрежата е, че никога не могат да изчезнат завинаги!
    Там се виждат едни рускоговорящи украинци основно жени и деца, натикани в мазета, които в случая не бяха излизали с месеци навън!
    Точно както Порошенко им беше обещал.
    Как се изкарват десет години без вода и ток?
    Та кой е "агресорът"?!

    Коментиран от #47

    11:16 29.10.2026

  • 38 Пришелец

    1 2 Отговор
    Очаквам с нетърпение Мария да напише как е паднал Кримския мост!

    11:17 29.10.2026

  • 39 Коко

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хайо":

    А мръдна ,а ѝ влезна!

    11:19 29.10.2026

  • 40 ТОЙ ВЕЧЕ ГО ПОСТИГНА ! 👍

    3 1 Отговор
    ДЕНАЦИФИЦИРА НАТО ,КОЕТО ВЕЧЕ Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ,ПОД КРИТИЧНИЯ МИНИМУМ,А И УНИЩОЖЕНОТО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ ЗА =540 МЛРД.$ В УКРАЙНА СЕ ОКАЗА КАЛПАВО ЗА СЪВРЕМИЕТО И НЕАКТУАЛНО.

    Коментиран от #46

    11:19 29.10.2026

  • 41 Може да я молят,

    1 0 Отговор
    Но Русия не е длъжна да предлага "компромиси". До никъде не се стига с "компромиси" . Те са дефект в системата и трябва да бъдем безкомпромистни в борбата си срещу атлантическият нацизъм, ционизъм и милитаризъм. Да бъдат съдени задължително атлантенцата- военмолюбци и въдворени в Беляне

    Коментиран от #45

    11:21 29.10.2026

  • 42 Кремъл:

    1 0 Отговор
    искаме да седнем с Краснов и др. Си и да разпределяме света на една салфетка.

    Ма искаме и да не стане кат предния пък- накрая пак да останем с пръст в ....

    Щот ние все искаме повече, ама все се получава както винаги!

    11:22 29.10.2026

  • 43 кукузел

    0 0 Отговор
    Избирателят е за по-малка инфлация, а угода на безумната парания за война от ЕК.

    11:23 29.10.2026

  • 44 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Я пъ тоа":

    ? % от Русия превзе Украйна бе тюфлек розпран?

    11:24 29.10.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Може да я молят,":

    Никой не моли Русия
    Направо си я бомбят директно.

    11:25 29.10.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "ТОЙ ВЕЧЕ ГО ПОСТИГНА ! 👍":

    НАТОвско оръжие бомби Путин и днес
    Дали натовските складове са празни....

    11:26 29.10.2026

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Украйнчук":

    Що преди 2014г бе тихо и мирно в Украйна.....

    11:27 29.10.2026

  • 48 Искахме само мир и "лодки за разходки"

    0 0 Отговор
    Но НАТО ни окупира и Нас и Източна Европа и предизвика глад, бедност и войни. Това е истината.. И нашите атлантици-нацисти бяха съучастник във всичките тези престъпления и злини на Нацистката европейска хунта и престъпното терористично НАТО

    11:28 29.10.2026

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