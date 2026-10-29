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Тръмп отстрани главния военен стратег на САЩ на фона на подготовката за нови удари по Иран
  Тема: Иранската криза

Тръмп отстрани главния военен стратег на САЩ на фона на подготовката за нови удари по Иран

29 Октомври, 2026 12:22 744 5

  • брет силвия-
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  • иран

Генерал-лейтенант Брет Силвия е освободен от поста J5 без посочена причина. Смяната идва на фона на обсъждания за нови удари срещу Иран

Тръмп отстрани главния военен стратег на САЩ на фона на подготовката за нови удари по Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генерал-лейтенант Брет Силвия е отстранен от поста директор по стратегията, плановете и политиката в Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ. Длъжността е известна във военното ведомство като J5 и е свързана с подготовката на стратегически планове и препоръки за военното ръководство.

За освобождаването първо съобщи списание „Атлантик“, позовавайки се на информирани източници от Министерството на отбраната. Американски медии потвърдиха, че Силвия е бил отстранен тази седмица, но официална причина не е обявена. Не е посочен и негов наследник.

„Председателят, Обединеният комитет на началник-щабовете и Съвместните сили изказват дълбоката си благодарност на генерал-лейтенант Брет Силвия и семейството му за 32-годишната му служба към нацията“, заяви представител на комитета. В изявлението се казва още, че на Силвия и семейството му се пожелават успехи в следващия етап от живота им.

Промяната идва на фона на напрежението около Иран

Отстраняването съвпада с момент, в който президентът Доналд Тръмп обмисля възобновяване на мащабните удари срещу Иран. Според американски медии решението е взето, докато във Вашингтон се обсъждат военни варианти и бъдещата политика на САЩ спрямо Техеран.

Силвия е вторият генерал, отстранен от поста J5 при управлението на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Предшественикът му Джоузеф Макгий беше принуден да се пенсионира през октомври 2025 г.

Поредица от смени във висшето военно ръководство

Силвия е ръководил 101-ва въздушнодесантна дивизия на Сухопътните войски на САЩ и е командвал подразделение в Ирак. Той е служил 32 години във въоръжените сили.

Освобождаването му е поредната кадрова промяна сред висшите американски военни след завръщането на Тръмп в Белия дом. През септември Хегсет заяви, че броят на генералите и адмиралите е намален с около 20 процента. Министърът свърза съкращенията с пренасочването на въоръжените сили от политики, които определи като „уокистки“, към подготовка за водене на война.

Източници: apnews.com, theatlantic.com


САЩ
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  • 1 Цирк Глобус

    2 0 Отговор
    Шоуто трябва да продължи.
    Избори идват, от нищо нещо не става.

    Коментиран от #3

    12:26 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стоянчо Пуканката

    1 0 Отговор
    И новоназначения нов "стратег" ще е като старият. Не че ще му липсва "стратегическа мисъл"- съвсем не!- просто сащисаните нямат никакъв, абсолютно никакъв шанс срещу древна, пре-мъдра и велика Персия!

    12:55 29.10.2026

  • 5 Човекът сигурно им е казал

    1 0 Отговор
    Да не правят глупости с Иран, но калинките не слушат. Кой знае в какво блато пак ще се набутат.

    12:58 29.10.2026