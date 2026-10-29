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САЩ и Израел подготвиха план за бомбардировки на Иран, ако няма сделка
  Тема: Иранската криза

САЩ и Израел подготвиха план за бомбардировки на Иран, ако няма сделка

29 Октомври, 2026 11:23 1 173 17

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • военни удари

Операцията може да започне след изборите за Конгреса на САЩ, ако Вашингтон и Техеран не постигнат споразумение

САЩ и Израел подготвиха план за бомбардировки на Иран, ако няма сделка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ и Израел са подготвили план за едноседмична кампания от мащабни удари по Иран, ако до последния момент не бъде постигнато споразумение между Вашингтон и Техеран. Потенциалната операция ще бъде насочена към иранското ръководство, енергийни и ядрени обекти, както и към инфраструктурата на страната.

Информацията е на Axios, който се позовава на американски и израелски представители. Според публикацията нова вълна от бомбардировки може да започне скоро след междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември.

Военна координация между Вашингтон и Йерусалим

На 26 октомври началникът на Генералния щаб на израелската армия генерал Еял Замир е провел разговор с командващия Централното командване на въоръжените сили на САЩ адмирал Брад Купър. Двамата са обсъдили координацията при евентуални атаки.

Американски и израелски представители са заявили, че очакваната операция ще продължи около седмица и ще включва масирани удари по ръководни структури в Иран, енергийни съоръжения, обекти от ядрената програма и друга критична инфраструктура.

Преговори чрез посредници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Axios на 28 октомври, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори чрез посредници. Той обаче подчерта, че „не знае дали ще дадат резултат“.

Посредническите усилия се ръководят от Катар, който получава подкрепа от Пакистан, Саудитска Арабия, Египет и Турция. Основната цел е да бъде постигната договореност, която да предотврати възобновяването на военните действия след изборите в САЩ.

Към момента няма потвърдено споразумение между Вашингтон и Техеран. Данните за подготвяната операция също са представени чрез източници, запознати с плановете, а не чрез официално обявено решение за начало на ударите.

Разходите за войната

Според данни на Пентагона, цитирани от Укринформ, американските въоръжени сили са изразходвали над 47 млрд. долара за войната в Иран. Това е с повече от 25% над оценката на военното министерство, публикувана през юли.

Източници: axios.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Путин така да прави

    10 6 Отговор
    при липса на сделка. Отвориха му очите.

    Коментиран от #17

    11:26 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Михо

    30 1 Отговор
    Любимито занимание на американците,да пускаш бомби по хора с джапанки и да викаш демокрция.

    11:29 29.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    21 1 Отговор
    Т-ЕРОР-ИСТИТЕ обмислят следващия си ход ❗

    11:29 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Както казах много много пъти-

    17 1 Отговор
    гответе се за дълга криза още дълго време , благодарение на Тръмпона.

    11:33 29.10.2026

  • 8 Кой е агресора?

    22 1 Отговор
    А? Кой ...САЩ и Израел агресори ли са? Как ги наричате ? Ако има кандидат президентски дебат
    Задължително трябва да бъдат питани подкрепят ли геноцида извършван от нацистки Израел и ядреният тероризъм на САЩ ? Подкрепят ли отвличането на президенти и избиването на такива от САЩ ? Подкрепят ли подлагането на народа на Куба на глад ? ..

    Коментиран от #15

    11:34 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Как

    6 0 Отговор
    Ударили някакъв танкер в Ормуз и Трънп казал ,че без явни доказателства не може да обвини Иран че дрона е негов.

    11:38 29.10.2026

  • 11 Буздуган

    12 1 Отговор
    Ако. Израел и Сащ ударят Иран хутите ще ударят всичко американско в Саудитска Арабия..

    Коментиран от #16

    11:38 29.10.2026

  • 12 Чорбара

    11 0 Отговор
    Бандити,престъпници,главорези .

    11:41 29.10.2026

  • 13 Чакай сега

    9 0 Отговор
    Нали перчема подписа меморандум за разбирателство и мирно споразумение с Иран през юни 2026 година и след това го потъпка
    Какъв е смисъла от ново споразумение с лъжците?

    11:45 29.10.2026

  • 14 Кой е агресора? А? Кой?

    4 0 Отговор
    Чий парламент или така наречен "Израелски Кнесет" беше обявен в ООН за Apartheid Israeli Academia и ОПГ от военнопрестъпници и терористи ..

    11:55 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Буздуган":

    Е тогава вече ще заживеят

    12:03 29.10.2026

  • 17 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Путин така да прави":

    Опитва се но когато нямаш сили не се получава

    12:04 29.10.2026

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