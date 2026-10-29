САЩ и Израел подготвиха план за бомбардировки на Иран, ако няма сделка

САЩ и Израел са подготвили план за едноседмична кампания от мащабни удари по Иран, ако до последния момент не бъде постигнато споразумение между Вашингтон и Техеран. Потенциалната операция ще бъде насочена към иранското ръководство, енергийни и ядрени обекти, както и към инфраструктурата на страната.
Информацията е на Axios, който се позовава на американски и израелски представители. Според публикацията нова вълна от бомбардировки може да започне скоро след междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември.
Военна координация между Вашингтон и Йерусалим
На 26 октомври началникът на Генералния щаб на израелската армия генерал Еял Замир е провел разговор с командващия Централното командване на въоръжените сили на САЩ адмирал Брад Купър. Двамата са обсъдили координацията при евентуални атаки.
Американски и израелски представители са заявили, че очакваната операция ще продължи около седмица и ще включва масирани удари по ръководни структури в Иран, енергийни съоръжения, обекти от ядрената програма и друга критична инфраструктура.
Преговори чрез посредници
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Axios на 28 октомври, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори чрез посредници. Той обаче подчерта, че „не знае дали ще дадат резултат“.
Посредническите усилия се ръководят от Катар, който получава подкрепа от Пакистан, Саудитска Арабия, Египет и Турция. Основната цел е да бъде постигната договореност, която да предотврати възобновяването на военните действия след изборите в САЩ.
Към момента няма потвърдено споразумение между Вашингтон и Техеран. Данните за подготвяната операция също са представени чрез източници, запознати с плановете, а не чрез официално обявено решение за начало на ударите.
Разходите за войната
Според данни на Пентагона, цитирани от Укринформ, американските въоръжени сили са изразходвали над 47 млрд. долара за войната в Иран. Това е с повече от 25% над оценката на военното министерство, публикувана през юли.
Източници: axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Путин така да прави
Коментиран от #17
11:26 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Михо
11:29 29.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
11:29 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Както казах много много пъти-
11:33 29.10.2026
8 Кой е агресора?
Задължително трябва да бъдат питани подкрепят ли геноцида извършван от нацистки Израел и ядреният тероризъм на САЩ ? Подкрепят ли отвличането на президенти и избиването на такива от САЩ ? Подкрепят ли подлагането на народа на Куба на глад ? ..
Коментиран от #15
11:34 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Как
11:38 29.10.2026
11 Буздуган
Коментиран от #16
11:38 29.10.2026
12 Чорбара
11:41 29.10.2026
13 Чакай сега
Какъв е смисъла от ново споразумение с лъжците?
11:45 29.10.2026
14 Кой е агресора? А? Кой?
11:55 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Роко
До коментар #11 от "Буздуган":Е тогава вече ще заживеят
12:03 29.10.2026
17 Роко
До коментар #1 от "И Путин така да прави":Опитва се но когато нямаш сили не се получава
12:04 29.10.2026