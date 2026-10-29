САЩ и Израел подготвиха план за бомбардировки на Иран, ако няма сделка

САЩ и Израел са подготвили план за едноседмична кампания от мащабни удари по Иран, ако до последния момент не бъде постигнато споразумение между Вашингтон и Техеран. Потенциалната операция ще бъде насочена към иранското ръководство, енергийни и ядрени обекти, както и към инфраструктурата на страната.

Информацията е на Axios, който се позовава на американски и израелски представители. Според публикацията нова вълна от бомбардировки може да започне скоро след междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември.

Военна координация между Вашингтон и Йерусалим

На 26 октомври началникът на Генералния щаб на израелската армия генерал Еял Замир е провел разговор с командващия Централното командване на въоръжените сили на САЩ адмирал Брад Купър. Двамата са обсъдили координацията при евентуални атаки.

Американски и израелски представители са заявили, че очакваната операция ще продължи около седмица и ще включва масирани удари по ръководни структури в Иран, енергийни съоръжения, обекти от ядрената програма и друга критична инфраструктура.

Преговори чрез посредници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Axios на 28 октомври, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори чрез посредници. Той обаче подчерта, че „не знае дали ще дадат резултат“.

Посредническите усилия се ръководят от Катар, който получава подкрепа от Пакистан, Саудитска Арабия, Египет и Турция. Основната цел е да бъде постигната договореност, която да предотврати възобновяването на военните действия след изборите в САЩ.

Към момента няма потвърдено споразумение между Вашингтон и Техеран. Данните за подготвяната операция също са представени чрез източници, запознати с плановете, а не чрез официално обявено решение за начало на ударите.

Разходите за войната

Според данни на Пентагона, цитирани от Укринформ, американските въоръжени сили са изразходвали над 47 млрд. долара за войната в Иран. Това е с повече от 25% над оценката на военното министерство, публикувана през юли.

Източници: axios.com