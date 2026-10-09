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„Накараха сина ми 40 пъти да напише: „Не се смея в час“: украинка разказва за училищата във Франция
  Тема: Украйна

„Накараха сина ми 40 пъти да напише: „Не се смея в час“: украинка разказва за училищата във Франция

9 Октомври, 2026 09:13 1 734 86

  • френски училища-
  • образование във франция-
  • анна яловенко-
  • украинци във франция-
  • училищни правила

Украинка разказа за правилата във френските училища, „пейката на наказанието“ и самостоятелността, която се възпитава още от тригодишна възраст

„Накараха сина ми 40 пъти да напише: „Не се смея в час“: украинка разказва за училищата във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първото предупреждение било за локва. След второто тригодишният син на Анна Яловенко все пак скочил във водата, а майка му била повикана в училището. Случката е сред примерите, с които украинката описва пред OBOZ.UA дисциплината и правилата във френските училища.

Яловенко се премества във Франция след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Тя живее в Шатору с тримата си синове и наблюдава местната образователна система от детската школа до колежа.

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Правила още от тригодишна възраст

Най-малкият ѝ син посещава maternelle – детска школа за деца между 3 и 6 години. По думите на Яловенко това не е обикновен детски сад, а етап от образованието със собствена програма. Децата играят, но едновременно се учат да бъдат самостоятелни, да слушат другите, да работят в група и да назовават емоциите си.

Занятията включват първи упражнения по четене, писане и броене, музика, пеене, физическа активност и наблюдение на природата. Децата се занимават и с градинарство – засаждат и отглеждат домати или чушки. Част от обучението е организирана така, че детето да види, докосне и направи нещо само.

В училищния двор има „пейка на приятелството“, на която може да седне дете, което се чувства самотно. Според Яловенко обаче пейката понякога се превръща и в място за наказание. Ако учениците викат, бутат се или не слушат учителите, могат да бъдат изпратени да седнат там. Друго описано наказание е детето да сложи глава върху ръцете си и да замълчи.

„Детето вече трябва да разбира правилата на групата и да се съобразява с тях“, разказва Яловенко.

Когато поведението създава постоянни проблеми, училището кани родителите на разговор и може да препоръча допълнителна подкрепа. Две от трите деца на Яловенко са посещавали детски психолог веднъж седмично в продължение на една година. По време на срещите са строили с конструктор, рисували, моделирали и правили къщички.

40 пъти едно и също изречение

В началното училище, което продължава пет години, от първи до пети клас, много зависи от конкретния учител. Яловенко разказва, че един от синовете ѝ често се е прибирал без настроение, след като учителката късала листове от тетрадката заради поправки.

Като допълнително задание момчето е трябвало да пише по 40 пъти изреченията „Не се смея в час“ или „Не разговарям със съседа си по време на час“.

Обядът се плаща според дохода

В описаното от Яловенко училище закуска не се предлага и децата се хранят сутрин у дома. Обядът се плаща отделно, като цената зависи от дохода на семейството. В Шатору тя е между 1,31 и 4,25 евро.

Родителите заявяват всеки ден дали детето ще обядва в столовата и дали ще остане в занималнята. Сутрешната група започва в 7:30 часа, а след учебните занятия децата могат да останат до 18:30 часа.

В много училища сряда е свободен ден или занятията са само до обяд. В семейството на Яловенко това означава допълнителна организация, но дава възможност за спорт, музика, посещение при лекар или почивка.

С напредването на възрастта учениците поемат все повече отговорности. В колежа те сами следят разписанието, домашните работи, необходимите тетрадки и закъсненията си. Според разказа на Яловенко именно така френската система постепенно изгражда самостоятелност – започвайки от правилото да не се скача в локва след второто предупреждение.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макарон:

    93 6 Отговор
    Като не си доволна от училищата във Франция,
    върни се в Украйна, където ще останеш много доволна

    Коментиран от #38

    09:16 09.10.2026

  • 2 хъхъ

    51 3 Отговор
    И какво от това?

    09:16 09.10.2026

  • 3 Абе да бе

    69 6 Отговор
    Ами да ходи на училище в Киiф, там може да се смее на воля.

    09:17 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Офф

    62 3 Отговор
    Бе са,нема по нахални от тия.

    09:18 09.10.2026

  • 6 Фен

    56 7 Отговор
    А като яде курабийки на майдана рева ли? Сами си избрахте Зе, сега не бягайте от Украйна, а си стийте там, и си оправяйте, каквото сами си надробихте.

    09:18 09.10.2026

  • 7 намирам

    58 5 Отговор
    френската система за много добра с оглед на това, че се държи на дисциплината и децата от ранна възраст се научават да спазват правилата на общността. При нас парите вървят след ученика и учителите не смеят дори да направят забележка, какво остана да налагат наказания. Резултатът е видим - локали, агресия и пълно незачитане на правилата.

    Коментиран от #20

    09:21 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    51 0 Отговор
    Сега аз не разбрах това на Яловенко харесва ли й или не. И защо точно Яловенко трябва да ни разказва за особеностите на френските училища?

    Коментиран от #13, #73

    09:23 09.10.2026

  • 11 Френска им работа. Наказания, дисциплина

    29 3 Отговор
    И накрая Велика френска ученическа революция, потрошени училища и пребити учители.

    09:24 09.10.2026

  • 12 Гошо

    13 6 Отговор
    Училищата на французите са интелектуален струг с цифрово програмно управление Като програмата е
    направена за моделиране на либерасти Децата са по цял ден в у-щет ,като се набляга не толкова на знанията а на правилното според либерастите поведение

    Коментиран от #26

    09:26 09.10.2026

  • 13 Гого

    28 1 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Ами защото на тях всичко им е позволено! Карат автомобили без застраховки дават им помощи. На зелю милярди да краде. Та това е.

    09:28 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Френска им работа

    25 1 Отговор
    В крайна сметка резултатът е никакъв. Поколения алжирци и мароканци след началото на 60-те така си и останаха като чуждо тяло в държавата им.

    09:29 09.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 горски

    41 0 Отговор
    Ами същите наказания ги имаше в нашите училища преди 50г/когато аз бях ученик/.Писали сме по 100пъти едно и също,а даже стояхме с вдигнати ръце към стената....И нищо страшно не се е случило....

    Коментиран от #23

    09:30 09.10.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "намирам":

    Добра е френската образователна система. Виж какви деца са обучили. От няколко седмици Франция гори. Палят коли и бият хората наред.

    Коментиран от #37

    09:31 09.10.2026

  • 21 Замислен

    27 1 Отговор
    ,,Детски сад" на френски ли е,или на украински?

    Коментиран от #41, #60

    09:32 09.10.2026

  • 22 .....

    22 0 Отговор
    Тия като свърши конфликта дали ще ги разкарат

    Коментиран от #33

    09:32 09.10.2026

  • 23 Така е

    15 0 Отговор

    До коментар #19 от "горски":

    , същото щях да напиша и аз, изпреварил си ме !

    09:36 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Само питам

    21 0 Отговор
    И къде тук е новината ?!

    Коментиран от #40, #76

    09:36 09.10.2026

  • 26 Търновец

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    А ти колко години си посещавал Френско училище? И друго - в МГУ Ломоносов преподавателката по Руски неочаквано се обърна към мен:".. и вие в България имате Македонско малцинство и имате проблеми..." И трябваше да цитирам свали ми родом от Пирин който ми каза че след 09.1944 да го принуждавали да се пише Македонец. Такъв разговор в час по Руски?

    09:38 09.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пришелец

    8 0 Отговор
    Списващата тази дописка ни въздейства,като старшината в казармата.Започва уверено,негативно в заглавието и пролога,завършва както се казва в музиката мажорно.
    Евалла на таквиз познавачи на народопсихиката.Крайният успех е постигнат за политиката на стенвестника,повече кликвания и разнообразни дигитални адреси.

    09:40 09.10.2026

  • 31 макак бе

    9 0 Отговор
    Яловенко има трима сина??? Като поотраснат ще гардират ли златната ябълка?

    09:41 09.10.2026

  • 32 непослушко

    16 0 Отговор
    И аз съм писал такива неща, и в ъгъла на стаята съм стоял наказан. Че и бабето беше учителка в същото училище. Веднъж влезе в стаята да си кажат нещо с класната, видя ме в ъгъла и нищо не каза, нито попита класната. На излизане ми завъртя един зад врата, още помня, а бях втори клас.

    09:41 09.10.2026

  • 33 Няма да ги разкарат

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от ".....":

    Само ще ги заплодят с "евро ценности".

    09:42 09.10.2026

  • 34 И какво?

    14 0 Отговор
    Не виждам нищо лошо в тези правила. Тази жена оплаква ли се, или хвали образователната система във Франция?

    09:42 09.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 факт

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Да де, но проблемът бе създаден от полицията, не от учениците. В началото протестът започна мирно с искания да се отделят публични средства за държавните училища, а не само за частните. Полицията обаче започна с насилие и в отговор получи насилие.

    Коментиран от #47

    09:42 09.10.2026

  • 38 На внимание на коментиращите

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Макарон:":

    Моля, не пишете положителни коментари за френската система за възпитание, защото статията е написана специално за предизвикване на негативно отношение към Франция.

    Коментиран от #83, #84

    09:44 09.10.2026

  • 39 Интересна новина

    11 2 Отговор
    Оставям настрана, впечатленията на госпожата, но какво ме замисли. Обяда в училище е от 1.31 до 4.25 евро според дохода и децата са на занималня до 18:30 ч. За сравнение във Варна най-евтините купони за обяд са повече от 4.30 евро, а храната дори не се доближава до качеството във Франция. Работното време на занималнята е до 17 ч., който както може така да успява да си вземе детето и да работи едновремнно. Изобщо задминахме клуба на богатите за нула време, вече България ще налага стандарта на живот в Европа.

    Коментиран от #77

    09:44 09.10.2026

  • 40 Само питам

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Само питам":

    " Децата се занимават и с градинарство – засаждат и отглеждат домати или чушки. Част от обучението е организирана така, че детето да види, докосне и направи нещо само." / Отличен идея , супер , но дали е по силите на дете в детска градина да е градинар .

    Коментиран от #42

    09:45 09.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Само питам

    14 0 Отговор

    До коментар #40 от "Само питам":

    А ние какво правехме като ученици ?
    Имаше опитно поле ,Час по трудово с оборудвана работилница ...
    А сега децата ходят на училище и не им дават да пипат нищо за да не си изцапат маникюрите .
    Да не говорим за кабинетите по физика , химия , ботаника ....

    09:50 09.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Избягал

    17 0 Отговор
    На запад наистина има проблеми с училищата и не са от вчера.
    Но някои украинци найстина прекаляват.
    Живея в западно европейска страна и една украинка разказваше пред местните как пристигнала тук и била възмутена от манталитета, понеже забивала с чук пирон в стената в 3 часа през ноща и един съсед и чукал на вратата и й се развикал...
    Всички присъстващи останахме с увиснали ченета...
    Познати ми разказваха за една друга украйнка, която избягала от войната.
    Първо била в България, после стигнала до Унгария.
    Унгария не била много социална държава и се преместила в Германия, но целта и била да се пресели в Швейцария...
    Това се нарича бежанец от войната...
    Хотел по-избор и възможно най-добрият.

    Коментиран от #68

    09:52 09.10.2026

  • 45 Моше

    10 1 Отговор
    Тази е еврейка,от нашите.Защо е отишла във Франция,а не в Израел?

    09:56 09.10.2026

  • 46 Здрасти

    8 2 Отговор
    Детски сад??? Изборите минаха и вече се присъединихме към СССР ли?

    09:57 09.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бай Ставри

    6 0 Отговор
    От прочетеното разбрах, че образователната система във Франция е много добра. Проблемите са извън нея- в семейната среда. И украинката не се оплаквам, защото иначе би се преместила в друга държава от ЕС.

    10:00 09.10.2026

  • 49 Унижението не е добро възпитание!

    1 5 Отговор
    Според мен да накараш дете да напише едно изречение 40 пъти е по-скоро наказание чрез унижение и механично подчинение, отколкото възпитание.

    10:04 09.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дисциплинарно

    5 0 Отговор
    Дисциплина трябва да има, но тя трябва да учи детето защо поведението му е неправилно и как да го промени, а не просто да го измори с преписване. Особено ако е системно и детето започне да се страхува от учителя.

    10:05 09.10.2026

  • 52 Мнение

    5 0 Отговор
    Правилата изграждат дисциплина, но отношението изгражда личност. Може да има ред в класната стая и без да се потиска детето.

    10:06 09.10.2026

  • 53 Коментар

    4 0 Отговор
    Това е разказ на една майка, а не доказателство, че всички френски училища прилагат подобни наказания.

    10:06 09.10.2026

  • 54 Лилана

    3 1 Отговор
    Извод: Дисциплината е необходима, но когато се превърне в унижение и безсмислено наказание, тя възпитава подчинение, а не отговорност. Истинският учител не просто налага правила — той учи детето да разбира защо са нужни.

    10:07 09.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Проверка на границите

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Радо":

    Малките деца често изпитват правилата, за да разберат дали са постоянни и какво следва, ако ги нарушат.

    10:10 09.10.2026

  • 59 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Как е възможно да давате мнението на тази украинка да казва че учителите били лоши с малките деца ?И двете ми деца са минали по този път в Франция много съм доволна за българско ниво 1 клас ,детето вече знае да пише и чете и елем.математика ,дори правят диктовки.С хронометър за 1 минута се засича колко думи чете от текст.Има деца кито повтарят годината защото родителите не им помага в къщи и изостават.Ходят всяка седмица в музей,на библиотека ,и в други градове на музеи ,из природата.На 5 години моите знаеха как се сади домати ,ягоди...На 5 години децата знаеха коя е Мона Лиза и други известни картини и художници.

    Коментиран от #71

    10:11 09.10.2026

  • 60 Копейко

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Замислен":

    На руски е

    10:11 09.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Психолог

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "ПО ДОБРЕ":

    Да удариш тригодишно дете за това, че е скочило в локва, е несъразмерна реакция. Детето не е извършило нещо опасно или злонамерено. То е направило нещо, което му е било интересно и приятно, въпреки предупреждението.
    Шамарът може да накара детето да се подчини от страх, но не го учи непременно на самоконтрол. То може да научи, че по-силният има право да удря по-слабия, когато той не се подчинява. Това е доста съмнителен урок по дисциплина.
    Разбира се, това не означава, че детето трябва да прави каквото си иска.
    Има и една важна подробност: на три години детето тепърва развива способността да потиска импулсите си. Възрастният трябва да му помогне да изгради това умение, а не да очаква, че то вече притежава самоконтрола на възрастен.

    Коментиран от #79

    10:14 09.10.2026

  • 63 Не си прав, приятелю!

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "ПО ДОБРЕ":

    Възможно е самият ти да си бил възпитаван с шамари и да ги смяташ за нормални. Но това, че даден метод е бил обичаен в миналото, не означава, че е добър.

    10:15 09.10.2026

  • 64 Граници

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "ПО ДОБРЕ":

    Истинският авторитет на родителя не се измерва със силата на шамара, а със способността му да поставя граници, без да наранява детето.

    10:15 09.10.2026

  • 65 Послушание или Страх?!

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "ПО ДОБРЕ":

    Има разлика между това да научиш детето да те слуша и това да го научиш да се страхува от теб. Те не са едно и също.

    Коментиран от #69

    10:16 09.10.2026

  • 66 АБВ

    3 0 Отговор
    Марче, детски сад на български е детска градина ! Де, старай се повече !

    Коментиран от #86

    10:18 09.10.2026

  • 67 Батко

    1 0 Отговор
    Това ми напомня за КАТаджията, който спрял бивша учителка за превишена скорост и я накарал сто пъти да напише: "Няма да карам с превишена скорост".

    10:19 09.10.2026

  • 68 Коментар

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Избягал":

    Това, че някой е избягал от война, не означава, че трябва да бъде лишен от човешко отношение, но и не му дава право да пренебрегва правилата и хората в държавата, която го е приютила.
    Да забиваш пирони в стената в 3 часа през нощта и да се възмущаваш, че съседът ти прави забележка, не е културна разлика, а липса на съобразяване с околните.
    Същото важи и за избора на държава. Разбираемо е човек да търси по-добри условия за себе си и децата си, но има разлика между това да търсиш сигурност и това да очакваш всяка следваща държава да ти предлага все по-добри социални придобивки, сякаш си клиент в хотелска верига.
    Бежанците заслужават съчувствие и подкрепа, но подкрепата върви и с отговорности. Да уважаваш законите, съседите и обществото, което ти помага, е част от това.
    Разбира се, личните истории и чуждите разкази не бива да се превръщат в присъда над всички украинци. Навсякъде има възпитани и невъзпитани хора. Но нито войната оправдава всяко поведение, нито критиката към конкретно поведение е непременно липса на съчувствие.
    Солидарността не означава безусловно одобрение. Означава да помогнеш на човек в беда, без да се отказваш от правото си да очакваш взаимно уважение.

    Коментиран от #74, #78

    10:19 09.10.2026

  • 69 Луд Скайуокър

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Послушание или Страх?!":

    Страхът управлява, всичко останало е анархия !

    10:20 09.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Де бил

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Защото няма нищо по обективно или правдоподобно одобрено или не от украинци! Никога не лъжат ,имат древна (почти колкото македонската) култура,мъдри са, силни,възпитани и голями патриоти. Трябва всички да ги поддържаме и безрезервно да ги обичаме. Не съм пропуснал нещо,нали?

    10:22 09.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ти си

    2 0 Отговор
    Ти да видиш политкоректно ми бе изтрит поста.
    Факти , моля не пускате материали за коментари които после се налага да ги триете .......

    10:23 09.10.2026

  • 76 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Само питам":

    Възмотена е че има правила жената 🤣.Дъщерята беше с по буен характер в пубертета ,имаше наказание да напише извинение с приятелката и 100 пъти на охраната за обида отказали да си даде телефоните за конфискуване ги е чул по време на час в д. тоалетна да говорят .Бяха изключени 7 дни от училище,няма ти казвам в къщи после какво беше ,3 дни се кри в стаята си и носих храна не смее да види баща си.Аз го намирам похвално когато детето греши.

    10:23 09.10.2026

  • 77 Замислен

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Интересна новина":

    Не е нужно да сме по-богати от Франция, за да осигурим нормални условия за нашите български деца. Когато родителите плащат повече за по-ниско качество и се чудят как да съчетаят работата с вземането на децата, проблемът не е в липсата на пари само, а и в приоритетите. Децата не са лукс, а бъдещето на държавата!

    10:24 09.10.2026

  • 78 Бъркаш се

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Коментар":

    Никакво човешко отношение за хахлите!

    10:24 09.10.2026

  • 79 От факултето

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Психолог":

    По силния винаги има право. Ако се съмнявате в това ,моля дайте пример как, къде и кога това не работи.

    10:25 09.10.2026

  • 80 Хи хи

    4 0 Отговор
    урките трябва да се съобразяват с правилата които им са наложени !! Като не им харесва -чамадан, вакзал, Кийййййф !!!!

    10:25 09.10.2026

  • 81 хахахахха

    2 0 Отговор
    тия хахли нещо се самозабравиха,че и права търсят,тази и3мет няма права никъде!

    10:26 09.10.2026

  • 82 украинка разказва за училищата във

    2 0 Отговор
    Франция.... разказва, разказва.. а къв го дири да питам аз във Франция ?

    10:27 09.10.2026

  • 83 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "На внимание на коментиращите":

    Основното послание е, че френската образователна система се стреми да възпитава самостоятелност, дисциплина и умение за живот в група още от най-ранна възраст. Но авторката поставя под въпрос цената на този подход, когато очакванията към малките деца изглеждат прекомерни.
    Самата майка признава, че я изненадват очакванията към тригодишния ѝ син. Тоест тя не просто критикува френската система, а споделя сблъсъка между собствените си представи за детството и местните образователни практики.

    10:28 09.10.2026

  • 84 Какво не бива да заключаваме?

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "На внимание на коментиращите":

    Че всички френски учители постъпват така или че цялата система е лоша. Разказът е личен опит, а не представително изследване.
    Моето тълкуване е, че статията показва едновременно силните страни на системата — организацията, самостоятелността и подкрепата за семействата — и възможните ѝ слабости: прекалено строги очаквания и зависимост на детския опит от конкретния учител.
    И най-важното: да научиш детето да спазва правила е необходимо; да очакваш от тригодишно дете самоконтрола на възрастен е съвсем друго. Именно в тази граница е същинският въпрос, който разказът поставя.

    10:29 09.10.2026

  • 85 украинка разказва

    1 0 Отговор
    Накараха сина ми 40 пъти да напише: " Аз съм малко зелено нацистче от Азов ....

    10:29 09.10.2026

  • 86 Урсула

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "АБВ":

    Тя се старае бе . Това ако не е стараене здраве му кажи.

    10:30 09.10.2026

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