„Накараха сина ми 40 пъти да напише: „Не се смея в час“: украинка разказва за училищата във Франция

Първото предупреждение било за локва. След второто тригодишният син на Анна Яловенко все пак скочил във водата, а майка му била повикана в училището. Случката е сред примерите, с които украинката описва пред OBOZ.UA дисциплината и правилата във френските училища.
Яловенко се премества във Франция след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Тя живее в Шатору с тримата си синове и наблюдава местната образователна система от детската школа до колежа.
Правила още от тригодишна възраст
Най-малкият ѝ син посещава maternelle – детска школа за деца между 3 и 6 години. По думите на Яловенко това не е обикновен детски сад, а етап от образованието със собствена програма. Децата играят, но едновременно се учат да бъдат самостоятелни, да слушат другите, да работят в група и да назовават емоциите си.
Занятията включват първи упражнения по четене, писане и броене, музика, пеене, физическа активност и наблюдение на природата. Децата се занимават и с градинарство – засаждат и отглеждат домати или чушки. Част от обучението е организирана така, че детето да види, докосне и направи нещо само.
В училищния двор има „пейка на приятелството“, на която може да седне дете, което се чувства самотно. Според Яловенко обаче пейката понякога се превръща и в място за наказание. Ако учениците викат, бутат се или не слушат учителите, могат да бъдат изпратени да седнат там. Друго описано наказание е детето да сложи глава върху ръцете си и да замълчи.„Детето вече трябва да разбира правилата на групата и да се съобразява с тях“, разказва Яловенко.
Когато поведението създава постоянни проблеми, училището кани родителите на разговор и може да препоръча допълнителна подкрепа. Две от трите деца на Яловенко са посещавали детски психолог веднъж седмично в продължение на една година. По време на срещите са строили с конструктор, рисували, моделирали и правили къщички.
40 пъти едно и също изречение
В началното училище, което продължава пет години, от първи до пети клас, много зависи от конкретния учител. Яловенко разказва, че един от синовете ѝ често се е прибирал без настроение, след като учителката късала листове от тетрадката заради поправки.
Като допълнително задание момчето е трябвало да пише по 40 пъти изреченията „Не се смея в час“ или „Не разговарям със съседа си по време на час“.
Обядът се плаща според дохода
В описаното от Яловенко училище закуска не се предлага и децата се хранят сутрин у дома. Обядът се плаща отделно, като цената зависи от дохода на семейството. В Шатору тя е между 1,31 и 4,25 евро.
Родителите заявяват всеки ден дали детето ще обядва в столовата и дали ще остане в занималнята. Сутрешната група започва в 7:30 часа, а след учебните занятия децата могат да останат до 18:30 часа.
В много училища сряда е свободен ден или занятията са само до обяд. В семейството на Яловенко това означава допълнителна организация, но дава възможност за спорт, музика, посещение при лекар или почивка.
С напредването на възрастта учениците поемат все повече отговорности. В колежа те сами следят разписанието, домашните работи, необходимите тетрадки и закъсненията си. Според разказа на Яловенко именно така френската система постепенно изгражда самостоятелност – започвайки от правилото да не се скача в локва след второто предупреждение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Макарон:
върни се в Украйна, където ще останеш много доволна
Коментиран от #38
09:16 09.10.2026
2 хъхъ
09:16 09.10.2026
3 Абе да бе
09:17 09.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Офф
09:18 09.10.2026
6 Фен
09:18 09.10.2026
7 намирам
Коментиран от #20
09:21 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Анонимен
Коментиран от #13, #73
09:23 09.10.2026
11 Френска им работа. Наказания, дисциплина
09:24 09.10.2026
12 Гошо
направена за моделиране на либерасти Децата са по цял ден в у-щет ,като се набляга не толкова на знанията а на правилното според либерастите поведение
Коментиран от #26
09:26 09.10.2026
13 Гого
До коментар #10 от "Анонимен":Ами защото на тях всичко им е позволено! Карат автомобили без застраховки дават им помощи. На зелю милярди да краде. Та това е.
09:28 09.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Френска им работа
09:29 09.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 горски
Коментиран от #23
09:30 09.10.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "намирам":Добра е френската образователна система. Виж какви деца са обучили. От няколко седмици Франция гори. Палят коли и бият хората наред.
Коментиран от #37
09:31 09.10.2026
21 Замислен
Коментиран от #41, #60
09:32 09.10.2026
22 .....
Коментиран от #33
09:32 09.10.2026
23 Така е
До коментар #19 от "горски":, същото щях да напиша и аз, изпреварил си ме !
09:36 09.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Само питам
Коментиран от #40, #76
09:36 09.10.2026
26 Търновец
До коментар #12 от "Гошо":А ти колко години си посещавал Френско училище? И друго - в МГУ Ломоносов преподавателката по Руски неочаквано се обърна към мен:".. и вие в България имате Македонско малцинство и имате проблеми..." И трябваше да цитирам свали ми родом от Пирин който ми каза че след 09.1944 да го принуждавали да се пише Македонец. Такъв разговор в час по Руски?
09:38 09.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пришелец
Евалла на таквиз познавачи на народопсихиката.Крайният успех е постигнат за политиката на стенвестника,повече кликвания и разнообразни дигитални адреси.
09:40 09.10.2026
31 макак бе
09:41 09.10.2026
32 непослушко
09:41 09.10.2026
33 Няма да ги разкарат
До коментар #22 от ".....":Само ще ги заплодят с "евро ценности".
09:42 09.10.2026
34 И какво?
09:42 09.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 факт
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":Да де, но проблемът бе създаден от полицията, не от учениците. В началото протестът започна мирно с искания да се отделят публични средства за държавните училища, а не само за частните. Полицията обаче започна с насилие и в отговор получи насилие.
Коментиран от #47
09:42 09.10.2026
38 На внимание на коментиращите
До коментар #1 от "Макарон:":Моля, не пишете положителни коментари за френската система за възпитание, защото статията е написана специално за предизвикване на негативно отношение към Франция.
Коментиран от #83, #84
09:44 09.10.2026
39 Интересна новина
Коментиран от #77
09:44 09.10.2026
40 Само питам
До коментар #25 от "Само питам":" Децата се занимават и с градинарство – засаждат и отглеждат домати или чушки. Част от обучението е организирана така, че детето да види, докосне и направи нещо само." / Отличен идея , супер , но дали е по силите на дете в детска градина да е градинар .
Коментиран от #42
09:45 09.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Само питам
До коментар #40 от "Само питам":А ние какво правехме като ученици ?
Имаше опитно поле ,Час по трудово с оборудвана работилница ...
А сега децата ходят на училище и не им дават да пипат нищо за да не си изцапат маникюрите .
Да не говорим за кабинетите по физика , химия , ботаника ....
09:50 09.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Избягал
Но някои украинци найстина прекаляват.
Живея в западно европейска страна и една украинка разказваше пред местните как пристигнала тук и била възмутена от манталитета, понеже забивала с чук пирон в стената в 3 часа през ноща и един съсед и чукал на вратата и й се развикал...
Всички присъстващи останахме с увиснали ченета...
Познати ми разказваха за една друга украйнка, която избягала от войната.
Първо била в България, после стигнала до Унгария.
Унгария не била много социална държава и се преместила в Германия, но целта и била да се пресели в Швейцария...
Това се нарича бежанец от войната...
Хотел по-избор и възможно най-добрият.
Коментиран от #68
09:52 09.10.2026
45 Моше
09:56 09.10.2026
46 Здрасти
09:57 09.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Бай Ставри
10:00 09.10.2026
49 Унижението не е добро възпитание!
10:04 09.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Дисциплинарно
10:05 09.10.2026
52 Мнение
10:06 09.10.2026
53 Коментар
10:06 09.10.2026
54 Лилана
10:07 09.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Проверка на границите
До коментар #55 от "Радо":Малките деца често изпитват правилата, за да разберат дали са постоянни и какво следва, ако ги нарушат.
10:10 09.10.2026
59 Соваж бейби
Коментиран от #71
10:11 09.10.2026
60 Копейко
До коментар #21 от "Замислен":На руски е
10:11 09.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Психолог
До коментар #50 от "ПО ДОБРЕ":Да удариш тригодишно дете за това, че е скочило в локва, е несъразмерна реакция. Детето не е извършило нещо опасно или злонамерено. То е направило нещо, което му е било интересно и приятно, въпреки предупреждението.
Шамарът може да накара детето да се подчини от страх, но не го учи непременно на самоконтрол. То може да научи, че по-силният има право да удря по-слабия, когато той не се подчинява. Това е доста съмнителен урок по дисциплина.
Разбира се, това не означава, че детето трябва да прави каквото си иска.
Има и една важна подробност: на три години детето тепърва развива способността да потиска импулсите си. Възрастният трябва да му помогне да изгради това умение, а не да очаква, че то вече притежава самоконтрола на възрастен.
Коментиран от #79
10:14 09.10.2026
63 Не си прав, приятелю!
До коментар #50 от "ПО ДОБРЕ":Възможно е самият ти да си бил възпитаван с шамари и да ги смяташ за нормални. Но това, че даден метод е бил обичаен в миналото, не означава, че е добър.
10:15 09.10.2026
64 Граници
До коментар #50 от "ПО ДОБРЕ":Истинският авторитет на родителя не се измерва със силата на шамара, а със способността му да поставя граници, без да наранява детето.
10:15 09.10.2026
65 Послушание или Страх?!
До коментар #50 от "ПО ДОБРЕ":Има разлика между това да научиш детето да те слуша и това да го научиш да се страхува от теб. Те не са едно и също.
Коментиран от #69
10:16 09.10.2026
66 АБВ
Коментиран от #86
10:18 09.10.2026
67 Батко
10:19 09.10.2026
68 Коментар
До коментар #44 от "Избягал":Това, че някой е избягал от война, не означава, че трябва да бъде лишен от човешко отношение, но и не му дава право да пренебрегва правилата и хората в държавата, която го е приютила.
Да забиваш пирони в стената в 3 часа през нощта и да се възмущаваш, че съседът ти прави забележка, не е културна разлика, а липса на съобразяване с околните.
Същото важи и за избора на държава. Разбираемо е човек да търси по-добри условия за себе си и децата си, но има разлика между това да търсиш сигурност и това да очакваш всяка следваща държава да ти предлага все по-добри социални придобивки, сякаш си клиент в хотелска верига.
Бежанците заслужават съчувствие и подкрепа, но подкрепата върви и с отговорности. Да уважаваш законите, съседите и обществото, което ти помага, е част от това.
Разбира се, личните истории и чуждите разкази не бива да се превръщат в присъда над всички украинци. Навсякъде има възпитани и невъзпитани хора. Но нито войната оправдава всяко поведение, нито критиката към конкретно поведение е непременно липса на съчувствие.
Солидарността не означава безусловно одобрение. Означава да помогнеш на човек в беда, без да се отказваш от правото си да очакваш взаимно уважение.
Коментиран от #74, #78
10:19 09.10.2026
69 Луд Скайуокър
До коментар #65 от "Послушание или Страх?!":Страхът управлява, всичко останало е анархия !
10:20 09.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Де бил
До коментар #10 от "Анонимен":Защото няма нищо по обективно или правдоподобно одобрено или не от украинци! Никога не лъжат ,имат древна (почти колкото македонската) култура,мъдри са, силни,възпитани и голями патриоти. Трябва всички да ги поддържаме и безрезервно да ги обичаме. Не съм пропуснал нещо,нали?
10:22 09.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ти си
Факти , моля не пускате материали за коментари които после се налага да ги триете .......
10:23 09.10.2026
76 Соваж бейби
До коментар #25 от "Само питам":Възмотена е че има правила жената 🤣.Дъщерята беше с по буен характер в пубертета ,имаше наказание да напише извинение с приятелката и 100 пъти на охраната за обида отказали да си даде телефоните за конфискуване ги е чул по време на час в д. тоалетна да говорят .Бяха изключени 7 дни от училище,няма ти казвам в къщи после какво беше ,3 дни се кри в стаята си и носих храна не смее да види баща си.Аз го намирам похвално когато детето греши.
10:23 09.10.2026
77 Замислен
До коментар #39 от "Интересна новина":Не е нужно да сме по-богати от Франция, за да осигурим нормални условия за нашите български деца. Когато родителите плащат повече за по-ниско качество и се чудят как да съчетаят работата с вземането на децата, проблемът не е в липсата на пари само, а и в приоритетите. Децата не са лукс, а бъдещето на държавата!
10:24 09.10.2026
78 Бъркаш се
До коментар #68 от "Коментар":Никакво човешко отношение за хахлите!
10:24 09.10.2026
79 От факултето
До коментар #62 от "Психолог":По силния винаги има право. Ако се съмнявате в това ,моля дайте пример как, къде и кога това не работи.
10:25 09.10.2026
80 Хи хи
10:25 09.10.2026
81 хахахахха
10:26 09.10.2026
82 украинка разказва за училищата във
10:27 09.10.2026
83 Реалист
До коментар #38 от "На внимание на коментиращите":Основното послание е, че френската образователна система се стреми да възпитава самостоятелност, дисциплина и умение за живот в група още от най-ранна възраст. Но авторката поставя под въпрос цената на този подход, когато очакванията към малките деца изглеждат прекомерни.
Самата майка признава, че я изненадват очакванията към тригодишния ѝ син. Тоест тя не просто критикува френската система, а споделя сблъсъка между собствените си представи за детството и местните образователни практики.
10:28 09.10.2026
84 Какво не бива да заключаваме?
До коментар #38 от "На внимание на коментиращите":Че всички френски учители постъпват така или че цялата система е лоша. Разказът е личен опит, а не представително изследване.
Моето тълкуване е, че статията показва едновременно силните страни на системата — организацията, самостоятелността и подкрепата за семействата — и възможните ѝ слабости: прекалено строги очаквания и зависимост на детския опит от конкретния учител.
И най-важното: да научиш детето да спазва правила е необходимо; да очакваш от тригодишно дете самоконтрола на възрастен е съвсем друго. Именно в тази граница е същинският въпрос, който разказът поставя.
10:29 09.10.2026
85 украинка разказва
10:29 09.10.2026
86 Урсула
До коментар #66 от "АБВ":Тя се старае бе . Това ако не е стараене здраве му кажи.
10:30 09.10.2026