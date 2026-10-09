Масираният удар по Краматорск изостри напрежението между Зеленски и Вашингтон

Украинският президент Володимир Зеленски обвини САЩ в нежелание да помогнат на Украйна, след като при руска бомбардировка в четвъртък в източната част на страната загинаха най-малко 35 души, с което общият брой на жертвите на руските удари за два дни надхвърли 70.

Най-малко 33 души са загинали при последния руски въздушен удар по Краматорск в Донецка област, съобщиха украинските власти. Други 18 души са ранени. Атаката е станала на улица, по която са се движили два градски автобуса, а украинският президент Володимир Зеленски определи мястото като автобусна спирка.

Първоначално прокуратурата съобщи за 12 загинали и 14 ранени. Впоследствие областните власти актуализираха броя на жертвите първо до 30, а след това до 33 души. Данните се променяха в хода на спасителните работи.

Украинският лидер призова САЩ да се съобразят с исканията му за разширяване на достъпа на Украйна до сателитната услуга Starlink, за да ѝ помогнат да се насочва към руски балистични ракетни установки.

Часове след като ударът по обсадения град Краматорск разкъса два автобуса, Зеленски разкритикува усилията на Вашингтон да развива икономически връзки с Русия, като същевременно се стреми да посредничи в повече от четиригодишната война.

Ударът е поразил улица с два автобуса

По информация на полицията руска бомба е паднала на улица, по която са се движили два автобуса с пътници. Публикувани от украинските служби кадри показват разпръснати отломки, тела на пътното платно и обгорелия корпус на автобус.

Областният управител на Донецк Вадим Филашкин обвини руските сили, че умишлено са насочили атаката към цивилни. „Това не са последиците от войната, нито суха статистика. Това са хора, убити от руската армия“, заяви той.

„Русия идва на украинска земя със смърт“, каза Филашкин.

След нападението общественият транспорт в Краматорск и Славянск е спрян. Спасителните екипи са работили при опасност от нови атаки с дронове, според украинските служби.

Краматорск е част от укрепената линия на Украйна

Краматорск е един от ключовите градове в украинската отбранителна линия в Донецка област, която местните власти наричат „крепостен пояс“. През последните седмици руските сили са засилили ударите с дронове и управляеми бомби срещу Краматорск и други населени места по тази линия.

Москва настоява Украйна да предаде останалата част от Донецка област, която все още е под контрола на Киев. Украинското ръководство отказва това искане.

Атаката в Краматорск е извършена ден след масиран руски въздушен удар в цяла Украйна, при който бяха поразени основно обекти от електроенергийната инфраструктура. От руска страна към момента няма публично поето отговорност за удара по автобусите.

Източници: reuters.com, apnews.com, abc.net.au