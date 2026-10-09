Масираният удар по Краматорск изостри напрежението между Зеленски и Вашингтон

Украинският президент Володимир Зеленски обвини САЩ в нежелание да помогнат на Украйна, след като при руска бомбардировка в четвъртък в източната част на страната загинаха най-малко 35 души, с което общият брой на жертвите на руските удари за два дни надхвърли 70.
Най-малко 33 души са загинали при последния руски въздушен удар по Краматорск в Донецка област, съобщиха украинските власти. Други 18 души са ранени. Атаката е станала на улица, по която са се движили два градски автобуса, а украинският президент Володимир Зеленски определи мястото като автобусна спирка.
Първоначално прокуратурата съобщи за 12 загинали и 14 ранени. Впоследствие областните власти актуализираха броя на жертвите първо до 30, а след това до 33 души. Данните се променяха в хода на спасителните работи.
Украинският лидер призова САЩ да се съобразят с исканията му за разширяване на достъпа на Украйна до сателитната услуга Starlink, за да ѝ помогнат да се насочва към руски балистични ракетни установки.
Часове след като ударът по обсадения град Краматорск разкъса два автобуса, Зеленски разкритикува усилията на Вашингтон да развива икономически връзки с Русия, като същевременно се стреми да посредничи в повече от четиригодишната война.
Ударът е поразил улица с два автобуса
По информация на полицията руска бомба е паднала на улица, по която са се движили два автобуса с пътници. Публикувани от украинските служби кадри показват разпръснати отломки, тела на пътното платно и обгорелия корпус на автобус.
Областният управител на Донецк Вадим Филашкин обвини руските сили, че умишлено са насочили атаката към цивилни. „Това не са последиците от войната, нито суха статистика. Това са хора, убити от руската армия“, заяви той.
„Русия идва на украинска земя със смърт“, каза Филашкин.
След нападението общественият транспорт в Краматорск и Славянск е спрян. Спасителните екипи са работили при опасност от нови атаки с дронове, според украинските служби.
Краматорск е част от укрепената линия на Украйна
Краматорск е един от ключовите градове в украинската отбранителна линия в Донецка област, която местните власти наричат „крепостен пояс“. През последните седмици руските сили са засилили ударите с дронове и управляеми бомби срещу Краматорск и други населени места по тази линия.
Москва настоява Украйна да предаде останалата част от Донецка област, която все още е под контрола на Киев. Украинското ръководство отказва това искане.
Атаката в Краматорск е извършена ден след масиран руски въздушен удар в цяла Украйна, при който бяха поразени основно обекти от електроенергийната инфраструктура. От руска страна към момента няма публично поето отговорност за удара по автобусите.
Източници: reuters.com, apnews.com, abc.net.au
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зеленоеугленски
Коментиран от #29
09:46 09.10.2026
2 Пак пиша
Коментиран от #18
09:47 09.10.2026
3 Историк
09:50 09.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 АБВ
Дори и бомбите да са руски, това са съпътстващи жертви и са неизбежни, а не целенакочени, както се опитва да ни убеди прапагандата. Американците убиха в Иран над 150 деца в едно училище.
Коментиран от #9, #37, #43
09:51 09.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анализ
Коментиран от #10
09:53 09.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АБВ
До коментар #8 от "Анализ":Точно там ги правят украинците. Крият се зад цивилните и после пищят за техните жертви !
Страхливци !
Коментиран от #24, #31
09:56 09.10.2026
11 Наблюдател
09:56 09.10.2026
12 Тръмп
Путин е склонен да продава на сем.Тръмп, понеже така ги държи близо до себе си.
Коментиран от #16
09:57 09.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Това
Коментиран от #26
09:58 09.10.2026
15 Мдааа
Коментиран от #17
09:59 09.10.2026
16 Тръмп и Путин
До коментар #12 от "Тръмп":за това инсталираха Радев и Йотова в България- за да може американско- арабски фонд да купи Нефтохим.
10:00 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Абсолютно е така
До коментар #2 от "Пак пиша":На фронта за украинците е страшно. Гинат като мухи. Руснаците ги утилизират с хиляди на ден. Затова сега и пропорционално на украинските загуби, фалшивите новини срещу Русия ще се засилят.
10:02 09.10.2026
19 Съдията
Коментиран от #39, #40, #46
10:03 09.10.2026
20 добре е
10:03 09.10.2026
21 Факт
До коментар #7 от "Абе":Дори спрягания за купувач на Северен поток американец беше казал,че това е исторически шанс за контрол и цени на толкова важен ресурс за Европа.Само дето някои в Брюксел не го разбраха за съжаление.
10:04 09.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ама то
Коментиран от #25
10:05 09.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 АБВ
До коментар #23 от "Ама то":Не е странно ! Те са там за да защитават града. Военните се крият зад тях.
Позор !
10:07 09.10.2026
26 Няма
До коментар #14 от "Това":Да е при Мадуро, направо ще го тричат.
10:08 09.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Симо
Все си мислих, че Старлинк беше изграден за доставка на граждански интернет на бедните страни от Африка и единствено с хуманитарни цели. Защо ли сега нещо се разубеждвам от тази теза???
Явно по същество Старлинк си е бил военна разработка, целяща отново да се "скрие" зад красиви, хуманитарни цели и да бъде отново "помощта" от богата Америка към бедния останал свят.
Той целия проект "Илон Мъск" ще лъсне накрая. че е една бутафория и параван за пране на пари, кражба на държавни ресурси и военни разработки.
10:10 09.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 222
ако Зеленски и Западът беше казал:
Не искаме да влизаме в Нато
Няма да убиваме собствените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
Ще спазваме Минските споразумения,одобрени от Съвета за сигурност на ООН. .
Отхвърляаме настояването ми - на Борис Джонсън за продължаване на войната и насъсването му да воюват славяни, от два братски народа
Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада, Джонсън и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна с крайна им цел е да продължи унищжаване на славяните с тази война..
Чрез:
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Неспазване Минските споразумения, одобрени от Съвета за сигурност на ООН.
Организиаране на Майдана
Освен това Украйна загуби значително, не спазвайки Минските договори. Те предвиждаха автономия на Луганск и Донецк в рамките на Укр. А Крим да се даде на Русия под наем за 30 г.
Резултатът: Укр от 45 милиона при соца е на 19 милиона сега. Загуба 20% от триторията си.
Коментиран от #44
10:12 09.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Артилерист
Коментиран от #41
10:14 09.10.2026
35 Слуга на народа
10:14 09.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "АБВ":На война думата цивилен е много широко понятие Може да работи във военен завод Може да е от гражданска отбрана и тн Във военна зона се води ВОЙНА Цивилните там работа нямат
10:14 09.10.2026
38 русия Терорист
10:16 09.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 малодушник
До коментар #19 от "Съдията":Викаш, русия има право безнаказано да навлезе във всички съседни държави ,щото там има руснаци ?!?!?
Коментиран от #45
10:21 09.10.2026
41 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #34 от "Артилерист":Изобщо не съм доволен от качеството на руските удари Разсеяни не съсредоточени и много слаби Не мога да си обясня причината В Киев пак има ток Калпава работа
10:24 09.10.2026
42 Васил
10:24 09.10.2026
43 Баце,
До коментар #5 от "АБВ":Думата "цивилни" в случая е неумел пропаганден трик. Ако имаше пострадали цивилни щяхме да видим имена, роднини, снимки от болницата.
Помниш ли опашатата лъжа как руснаците избомбили родилното в Мариупол? Една и съща актриса снимана от различни ъгли, общо няма две минути видео. И нито едно име, интервю с опечалени роднини, снимки от погребение. Ама иначе десетки загинали майки, бебета и доктори.
10:26 09.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 АБВ
До коментар #40 от "малодушник":"Викаш, русия има право безнаказано да навлезе във всички съседни държави ,щото там има руснаци ?!?!?"
Да ! Точно така ! Има пълно право да навлезе във всяка държава, която си позволява да избива цивилно рускоговорящо население ! Ясно ?
САЩ как нападнаха Гренада заради 15-ина техни студенти ? Други примери искаш ли ?
10:30 09.10.2026
46 Републиканец
До коментар #19 от "Съдията":Каква присъда заслужава лице, по вината на което са изпратени на сигурна смърт и прокудени от домовете им 30 милиона негови сънародници? И по каква причина? Само защото не искат да се откажат от майчиния си език и своите имена!
Позор на тия, които се прегръщат с кървавия диктатор зелен ски! Господа президентите Тръмп и Ердоган не са сред тях...
10:30 09.10.2026