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Масираният удар по Краматорск изостри напрежението между Зеленски и Вашингтон
  Тема: Украйна

Масираният удар по Краматорск изостри напрежението между Зеленски и Вашингтон

9 Октомври, 2026 09:43 1 798 46

  • краматорск-
  • украйна-
  • русия-
  • донецка област-
  • руски удари

Руски удари отнеха живота на над 70 души за два дни: Зеленски разкритикува политиката на САЩ

Масираният удар по Краматорск изостри напрежението между Зеленски и Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обвини САЩ в нежелание да помогнат на Украйна, след като при руска бомбардировка в четвъртък в източната част на страната загинаха най-малко 35 души, с което общият брой на жертвите на руските удари за два дни надхвърли 70.

Най-малко 33 души са загинали при последния руски въздушен удар по Краматорск в Донецка област, съобщиха украинските власти. Други 18 души са ранени. Атаката е станала на улица, по която са се движили два градски автобуса, а украинският президент Володимир Зеленски определи мястото като автобусна спирка.

Първоначално прокуратурата съобщи за 12 загинали и 14 ранени. Впоследствие областните власти актуализираха броя на жертвите първо до 30, а след това до 33 души. Данните се променяха в хода на спасителните работи.

Украинският лидер призова САЩ да се съобразят с исканията му за разширяване на достъпа на Украйна до сателитната услуга Starlink, за да ѝ помогнат да се насочва към руски балистични ракетни установки.

Часове след като ударът по обсадения град Краматорск разкъса два автобуса, Зеленски разкритикува усилията на Вашингтон да развива икономически връзки с Русия, като същевременно се стреми да посредничи в повече от четиригодишната война.

Ударът е поразил улица с два автобуса

По информация на полицията руска бомба е паднала на улица, по която са се движили два автобуса с пътници. Публикувани от украинските служби кадри показват разпръснати отломки, тела на пътното платно и обгорелия корпус на автобус.

Областният управител на Донецк Вадим Филашкин обвини руските сили, че умишлено са насочили атаката към цивилни. „Това не са последиците от войната, нито суха статистика. Това са хора, убити от руската армия“, заяви той.

„Русия идва на украинска земя със смърт“, каза Филашкин.

След нападението общественият транспорт в Краматорск и Славянск е спрян. Спасителните екипи са работили при опасност от нови атаки с дронове, според украинските служби.

Краматорск е част от укрепената линия на Украйна

Краматорск е един от ключовите градове в украинската отбранителна линия в Донецка област, която местните власти наричат „крепостен пояс“. През последните седмици руските сили са засилили ударите с дронове и управляеми бомби срещу Краматорск и други населени места по тази линия.

Москва настоява Украйна да предаде останалата част от Донецка област, която все още е под контрола на Киев. Украинското ръководство отказва това искане.

Атаката в Краматорск е извършена ден след масиран руски въздушен удар в цяла Украйна, при който бяха поразени основно обекти от електроенергийната инфраструктура. От руска страна към момента няма публично поето отговорност за удара по автобусите.

Източници: reuters.com, apnews.com, abc.net.au


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зеленоеугленски

    38 2 Отговор
    в краматорск и славянск ше загубим 70 000 щика и после още повече

    Коментиран от #29

    09:46 09.10.2026

  • 2 Пак пиша

    40 3 Отговор
    Руската месомелачка е на пълни обороти....

    Коментиран от #18

    09:47 09.10.2026

  • 3 Историк

    9 38 Отговор
    Агент Краснов се възхищава на честния и добър негов приятел Путин. Как може изобщо Зеленски да разчита на този злодей,който е същия злодей като Путин.

    09:50 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АБВ

    47 5 Отговор
    Преди време имаше удар по гарата на Краматорск и Зеленски пак обвини руснаците. Оказа се, че ракетата тогава е била украинска "Точка У".
    Дори и бомбите да са руски, това са съпътстващи жертви и са неизбежни, а не целенакочени, както се опитва да ни убеди прапагандата. Американците убиха в Иран над 150 деца в едно училище.

    Коментиран от #9, #37, #43

    09:51 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анализ

    30 4 Отговор
    Отбранителна линия не се прави в населени места!

    Коментиран от #10

    09:53 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АБВ

    35 4 Отговор

    До коментар #8 от "Анализ":

    Точно там ги правят украинците. Крият се зад цивилните и после пищят за техните жертви !
    Страхливци !

    Коментиран от #24, #31

    09:56 09.10.2026

  • 11 Наблюдател

    23 2 Отговор
    Зеленияпор като нищо ще поиска ядрени бомби от САЩ.

    09:56 09.10.2026

  • 12 Тръмп

    11 9 Отговор
    използва войната , за да може семейството му и приближени до тях магнати да придобиват руски активи, понеже Путин е на зор.

    Путин е склонен да продава на сем.Тръмп, понеже така ги държи близо до себе си.

    Коментиран от #16

    09:57 09.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това

    21 3 Отговор
    Зеленото гнида май ще го влачат при Мадуро!

    Коментиран от #26

    09:58 09.10.2026

  • 15 Мдааа

    26 3 Отговор
    Имаше един украински удар с дрон по автобус на беларуски детски отбор по футбол.Тогава същия нямам спомен да се беше впечатлил и поел отговорност!

    Коментиран от #17

    09:59 09.10.2026

  • 16 Тръмп и Путин

    5 11 Отговор

    До коментар #12 от "Тръмп":

    за това инсталираха Радев и Йотова в България- за да може американско- арабски фонд да купи Нефтохим.

    10:00 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абсолютно е така

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пак пиша":

    На фронта за украинците е страшно. Гинат като мухи. Руснаците ги утилизират с хиляди на ден. Затова сега и пропорционално на украинските загуби, фалшивите новини срещу Русия ще се засилят.

    10:02 09.10.2026

  • 19 Съдията

    20 3 Отговор
    Никой не длъжен да помага на Зеленски. Да вдига бялото знаме и ще има мир. Е, за него следва съд, ама на кой му пука за тоя изхабен клоун.😂

    Коментиран от #39, #40, #46

    10:03 09.10.2026

  • 20 добре е

    15 2 Отговор
    да научим защо началникът на кабинета на Зеленски Буданов е посетил инкогнито България преди да отпътува за САЩ? Има ли общо посещението му с двата ударени кораба до Бяла? Или България поема ангажименти, за които нищо не знаем? Някакво официално съобщение все пак трябва да има след като за тайното посещение вече се знае.

    10:03 09.10.2026

  • 21 Факт

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Дори спрягания за купувач на Северен поток американец беше казал,че това е исторически шанс за контрол и цени на толкова важен ресурс за Европа.Само дето някои в Брюксел не го разбраха за съжаление.

    10:04 09.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ама то

    15 1 Отговор
    още ли има цивилни в Краматорск?...Странно!

    Коментиран от #25

    10:05 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 АБВ

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ама то":

    Не е странно ! Те са там за да защитават града. Военните се крият зад тях.
    Позор !

    10:07 09.10.2026

  • 26 Няма

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Това":

    Да е при Мадуро, направо ще го тричат.

    10:08 09.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Симо

    12 2 Отговор
    "сателитната услуга Starlink, за да ѝ помогнат да се насочва към руски балистични ракетни установки."

    Все си мислих, че Старлинк беше изграден за доставка на граждански интернет на бедните страни от Африка и единствено с хуманитарни цели. Защо ли сега нещо се разубеждвам от тази теза???
    Явно по същество Старлинк си е бил военна разработка, целяща отново да се "скрие" зад красиви, хуманитарни цели и да бъде отново "помощта" от богата Америка към бедния останал свят.
    Той целия проект "Илон Мъск" ще лъсне накрая. че е една бутафория и параван за пране на пари, кражба на държавни ресурси и военни разработки.

    10:10 09.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 222

    8 1 Отговор
    щеше ли масираният удар по Краматорск изостри напрежението между Зеленски и Вашингтон,
    ако Зеленски и Западът беше казал:
    Не искаме да влизаме в Нато
    Няма да убиваме собствените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
    Ще спазваме Минските споразумения,одобрени от Съвета за сигурност на ООН. .
    Отхвърляаме настояването ми - на Борис Джонсън за продължаване на войната и насъсването му да воюват славяни, от два братски народа
    Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада, Джонсън и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна с крайна им цел е да продължи унищжаване на славяните с тази война..
    Чрез:
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения, одобрени от Съвета за сигурност на ООН.
    Организиаране на Майдана
    Освен това Украйна загуби значително, не спазвайки Минските договори. Те предвиждаха автономия на Луганск и Донецк в рамките на Укр. А Крим да се даде на Русия под наем за 30 г.

    Резултатът: Укр от 45 милиона при соца е на 19 милиона сега. Загуба 20% от триторията си.

    Коментиран от #44

    10:12 09.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Артилерист

    6 1 Отговор
    Колко подробно, милозливо, надълго и нашироко се съчинява "жестокостта" на руснаците, а аз на няколко пъти се опитвам да обобщя, че Украйна демогграфски, енергийно, индустриално, транспортно, логистично и военно, разбира се, се разпада и ме изтриват, като че ли нещо съм излъгал...

    Коментиран от #41

    10:14 09.10.2026

  • 35 Слуга на народа

    5 1 Отговор
    Зеленото е напълно отчаян.

    10:14 09.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "АБВ":

    На война думата цивилен е много широко понятие Може да работи във военен завод Може да е от гражданска отбрана и тн Във военна зона се води ВОЙНА Цивилните там работа нямат

    10:14 09.10.2026

  • 38 русия Терорист

    1 6 Отговор
    путин Фашист

    10:16 09.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 малодушник

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Съдията":

    Викаш, русия има право безнаказано да навлезе във всички съседни държави ,щото там има руснаци ?!?!?

    Коментиран от #45

    10:21 09.10.2026

  • 41 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    Изобщо не съм доволен от качеството на руските удари Разсеяни не съсредоточени и много слаби Не мога да си обясня причината В Киев пак има ток Калпава работа

    10:24 09.10.2026

  • 42 Васил

    0 0 Отговор
    Каквото почукало, такова се обадило.

    10:24 09.10.2026

  • 43 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "АБВ":

    Думата "цивилни" в случая е неумел пропаганден трик. Ако имаше пострадали цивилни щяхме да видим имена, роднини, снимки от болницата.
    Помниш ли опашатата лъжа как руснаците избомбили родилното в Мариупол? Една и съща актриса снимана от различни ъгли, общо няма две минути видео. И нито едно име, интервю с опечалени роднини, снимки от погребение. Ама иначе десетки загинали майки, бебета и доктори.

    10:26 09.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 АБВ

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "малодушник":

    "Викаш, русия има право безнаказано да навлезе във всички съседни държави ,щото там има руснаци ?!?!?"

    Да ! Точно така ! Има пълно право да навлезе във всяка държава, която си позволява да избива цивилно рускоговорящо население ! Ясно ?
    САЩ как нападнаха Гренада заради 15-ина техни студенти ? Други примери искаш ли ?

    10:30 09.10.2026

  • 46 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Съдията":

    Каква присъда заслужава лице, по вината на което са изпратени на сигурна смърт и прокудени от домовете им 30 милиона негови сънародници? И по каква причина? Само защото не искат да се откажат от майчиния си език и своите имена!
    Позор на тия, които се прегръщат с кървавия диктатор зелен ски! Господа президентите Тръмп и Ердоган не са сред тях...

    10:30 09.10.2026

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