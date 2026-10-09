Бивш украински служител проговори за бомбения атентат срещу милионер в Монако

Виталий Жикович, един от двамата обвиняеми за убийството на жената, заподозряна за бомбения атентат срещу украински бизнесмен в Монако, твърди, че нападението е било предложено от служител на Главното управление на разузнаването на Украйна. Той направи изявленията си пред BBC от затвора в Киев чрез своя адвокат.

Жикович посочва като инициатор на операцията Владислав Реут, действащ служител на украинското военно разузнаване. Според обвиняемия Реут му казал, че операцията е одобрена от негови началници в ГУР и че целта е украинският бизнесмен, срещу когото на 29 юни в Монако е извършено нападение с бомба.

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„Това е било отмъщение за финансирането на анексирането на Крим“, твърди Жикович, без да представя публични доказателства за тази версия. Бизнесменът, който беше тежко ранен при взрива заедно с 13-годишния си син, многократно е отричал да поддържа действащи бизнес интереси, свързани с Русия. Неговата партньорка получи тежки травми при нападението.

Двамата обвиняеми си прехвърлят вината

Жената, заснета от охранителни камери непосредствено преди експлозията, е Анастасия Березовска. Тя напуска Германия след атентата и се връща в Украйна, но седмица по-късно е открита мъртва в гориста местност западно от Киев. По данни от разследването е била простреляна в главата.

За убийството ѝ са задържани Жикович и Реут. Реут първоначално признава пред разследващите, че е замесен, и отвежда служителите до мястото, където е заровено тялото. По-късно, в съда, той оттегля показанията си и обвинява Жикович.

Жикович отрича да е изпращал Березовска да извърши убийство и отхвърля твърдението, че я е застрелял. Според неговата версия Реут е поискал тя да бъде използвана за атентата, осигурил е експлозивите и е започнал да комуникира директно с нея.

Противоречива версия за поръчителя

На съдебно заседание в Киев Жикович заявява, че Реут му е казал, че нападението всъщност не е било официално разрешено. „Някой беше поръчал тази цел от цивилната страна“, казва той, без да назовава човек или организация. Съдията го прекъсва, тъй като заседанието е открито за публика.

Така разказът му съдържа две различни версии: че операцията е била одобрена от висши представители на ГУР и че поръчката е дошла от цивилно лице. Жикович също така твърди, че Реут първоначално е споменал две цели, но отказва да назове втората.

Главното управление на разузнаването заявява, че е ангажирано с пълното изясняване на случая и ще оказва необходимата подкрепа на правоохранителните органи. Украинската служба за сигурност описва Жикович като бивш служител на правоприлагащите органи.

Разследванията в Монако и Украйна продължават. По делото няма окончателно установена вина, а твърденията на обвиняемите предстои да бъдат проверени в рамките на съдебното производство.

Източници: bbc.com, theguardian.com