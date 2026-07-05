Бизнесменът Ермолаев излезе от кома след взрива в Монако

Украинският мултимилионер Вадим Ермолаев излезе от кома в болница в Марсилия, след като оцеля при безпрецедентен бомбен атентат в Княжество Монако. Взривът избухна на 29 юни 2026 г. около 21:00 ч. пред луксозна жилищна сграда на бул. „Италия“, близо до френската граница. Нападението, при което пострадаха общо трима души, задейства мащабна международна полицейска операция.

Главният заподозрян: Жена, дегизирана като мъж

Властите в Монако и Франция идентифицираха извършителя на престъплението благодарение на стотици охранителни камери.

Самоличност : Основният заподозрян е 39-годишната украинска гражданка Анастасия Березовска . Тя е пристигнала в Германия през 2022 г. със статут на бежанка от Луганска област.

: Основният заподозрян е . Тя е пристигнала в Германия през 2022 г. със статут на бежанка от Луганска област. Маскировка : На кадрите Березовска е облечена с мъжки дрехи и черна шапка, за да прикрие самоличността си. Тя е оставила раница, пълна със самоделно взривно устройство, болтове и сачми в лобито на сградата, след което я е детонирала дистанционно.

: На кадрите Березовска е облечена с мъжки дрехи и черна шапка, за да прикрие самоличността си. Тя е оставила раница, пълна със самоделно взривно устройство, болтове и сачми в лобито на сградата, след което я е детонирала дистанционно. Бягство : След атаката жената е избягала пеша към френския град Босолей. Оттам е наела автомобил с германска регистрация и е заминала през Италия за Германия.

: След атаката жената е избягала пеша към френския град Босолей. Оттам е наела автомобил с германска регистрация и е заминала през Италия за Германия. Международно издирване: Генералната прокуратура на Монако издаде заповед за арест, а Интерпол публикува Червена бюлетина за задържането ѝ. Германската полиция вече претърси последното ѝ известно жилище в провинция Хесен. Специфичен белег на издирваната е голяма татуировка на змия на дясната ръка.

Състояние на пострадалите и версии за атаката

Разследването се води по обвинение в опит за предумишлено убийство на повече от едно лице и умишлено предизвикване на експлозия. Прокуратурата официално изключи версията за терористичен акт.

При детонацията Ермолаев е получил тежки травми. Неговата партньорка – 46-годишната Анна Насобина, пострада най-тежко и лекарите в Ница бяха принудени да ампутират и двата ѝ крака. Общият им 13-годишен син е настанен в детска болница с по-леки наранявания и изгаряния.

Френските и монакските следователи, подпомагани от трима съдии-следователи, работят по три основни версии за мотивите:

Връзка с организираната престъпност: Проверяват се бизнес контактите на олигарха. Ермолаев е сред 30-те най-богати украинци (състояние над $200 млн.), но е санкциониран от Киев през 2023 г. заради търговска дейност в окупирания от Русия полуостров Крим.

Отмъщение заради сина му: През декември 2025 г. синът на предприемача – Артур Ермолаев, беше арестуван в Кипър и екстрадиран в Естония заради участие в мрежа от фалшиви кол центрове за финансови измами. Той сключи сделка с прокуратурата и издаде съучастниците си, което насочва следствието към акт на отмъщение от завлечени партньори.

Личен или частен мотив: Не се изключва конфликт от личен характер, тъй като Березовска не е действала сама. В Монако бяха задържани и разпитани двама мъже, но по-късно бяха освободени поради липса на доказателства.

Службата на Главния прокурор на Украйна също заведе наказателно производство за опит за убийство на трима украински граждани и сформира международен екип за разследване.