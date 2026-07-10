Украинката, издирвана за атентата в Монако, е била намерена мъртва с огнестрелни рани в главата. Задържаха офицер от украинското разузнаване

Украински съд постанови оставането в предварителния арест на двамата мъже, обвинени в убийството на жената, заподозряна в извършването на бомбения атентат в Монако, при който беше ранен тежко украински бизнесмен, съобщи главният прокурор на Украйна, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Тялото на Анастасия Березовска, 39-годишна украинска гражданка, издирвана от Интерпол за бомбения атентат от 29 юни, беше намерено с огнестрелни рани в главата и гилзи от пистолет близо до нея, съобщиха във вторник украинските власти.
Властите съобщиха, че действащ офицер от украинското военно разузнаване (ГУР) и бивш служител на правоохранителните органи са били задържани по подозрение в убийството на Березовска.
В изявление, публикувано вчера, Главната прокуратура съобщи, че съдът в Киев е разпоредил двамата заподозрени да бъдат държани в ареста без право на освобождаване под гаранция.
Украинските медии, позовавайки се на съдебното производство, съобщиха, че служителят на ГУР е оттеглил признанията си, като е заявил, че другият обвиняем е произвел изстрелите и че той е поел вината от страх за живота си.
Роденият в Украйна предприемач в строителния сектор Вадим Ермолаев, неговата партньорка и синът му бяха ранени при бомбения атентат в понеделник, съобщиха източници.
Ермолаев, който придоби кипърско гражданство преди седем години, е е наложени санкции от Украйна от 2023 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижда се
Коментиран от #11
16:47 10.07.2026
2 Без име
Коментиран от #17, #29
16:48 10.07.2026
3 Време беше
Коментиран от #13
16:48 10.07.2026
4 пенчо
16:49 10.07.2026
5 хмм
16:52 10.07.2026
6 Окрите
16:56 10.07.2026
7 Нищо ново
16:57 10.07.2026
8 Вселенски
Коментиран от #16, #26
17:00 10.07.2026
9 Свърши мръсната работа и....
17:01 10.07.2026
10 Е то това беше ясно
17:02 10.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 бърза процедура
17:04 10.07.2026
13 Време беше
До коментар #3 от "Време беше":Разбира се , и атентаторката не действала от някакъв патриотизъм към измислената Украйна , или да е следвала евроатлантическата линия да се правят мръсотии срещу Русия . Екзекуторът ѝ , действащ офицер от украинското разузнаване заявил пред медиите , че ѝ платил предварително голяма СУМА , а тя претупала работата .
Коментиран от #31
17:05 10.07.2026
14 Стига
17:05 10.07.2026
15 знам
17:05 10.07.2026
16 1111
До коментар #8 от "Вселенски":Продължавай да лежиш на тая кълка. След една година, когато Одеса стане отново руска , друга мелодия ще пееш.
17:08 10.07.2026
17 познайте
До коментар #2 от "Без име":как ще приключи почивката в ареста за двама укробандити..случайно ще ги намерят двамца гушнали по един букет..
17:09 10.07.2026
18 Дедо Z
17:09 10.07.2026
19 Христов
17:12 10.07.2026
20 Хмм
17:13 10.07.2026
21 защо
17:14 10.07.2026
22 Някой
Ама някак си бе неудобно да се признае, че е била украинка и е била убита от украинец в Украйна.
17:15 10.07.2026
23 Вашето мнение
17:16 10.07.2026
24 Софиянец
17:17 10.07.2026
25 Ром!
17:17 10.07.2026
26 Та викаш ,,Вселенски"...
До коментар #8 от "Вселенски":...,Вселената ти ги нашепва на ушенце тия работи...
Да си призная,в първият момент си помислих...- Баба-Ванга,да не се е преродила...😂🤣😆!
17:20 10.07.2026
27 Мда
17:24 10.07.2026
28 Опс
17:27 10.07.2026
29 Само като и видиш физиономията,
До коментар #2 от "Без име":да се чудиш как са я пуснали в Монако !
17:29 10.07.2026
30 Ами да
17:36 10.07.2026
31 Отреазвяващ
До коментар #13 от "Време беше":Толкова може.Да си потърсил професионалисти.
17:52 10.07.2026
32 От чужбина
Защо ни поднасяте стара притоплена манджа?
17:59 10.07.2026
33 Пенчо
18:00 10.07.2026
34 хаха
18:01 10.07.2026
35 Цялата русофилистична гряз
18:03 10.07.2026
36 понякога
18:04 10.07.2026
37 Механик
И шамшалите кълват ли кълват, цъкат ли цъкат, а грантчетата за писателя валят ли валят. Народа вече не помни какво е ял на обяд. И дори не му пука какво е ял.
18:08 10.07.2026
38 Иван
18:14 10.07.2026
39 Госあ
18:15 10.07.2026
40 винету
18:30 10.07.2026