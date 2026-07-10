Украинката, издирвана за атентата в Монако, е била намерена мъртва с огнестрелни рани в главата. Задържаха офицер от украинското разузнаване

Украински съд постанови оставането в предварителния арест на двамата мъже, обвинени в убийството на жената, заподозряна в извършването на бомбения атентат в Монако, при който беше ранен тежко украински бизнесмен, съобщи главният прокурор на Украйна, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Тялото на Анастасия Березовска, 39-годишна украинска гражданка, издирвана от Интерпол за бомбения атентат от 29 юни, беше намерено с огнестрелни рани в главата и гилзи от пистолет близо до нея, съобщиха във вторник украинските власти.

Властите съобщиха, че действащ офицер от украинското военно разузнаване (ГУР) и бивш служител на правоохранителните органи са били задържани по подозрение в убийството на Березовска.

В изявление, публикувано вчера, Главната прокуратура съобщи, че съдът в Киев е разпоредил двамата заподозрени да бъдат държани в ареста без право на освобождаване под гаранция.

Украинските медии, позовавайки се на съдебното производство, съобщиха, че служителят на ГУР е оттеглил признанията си, като е заявил, че другият обвиняем е произвел изстрелите и че той е поел вината от страх за живота си.

Роденият в Украйна предприемач в строителния сектор Вадим Ермолаев, неговата партньорка и синът му бяха ранени при бомбения атентат в понеделник, съобщиха източници.

Ермолаев, който придоби кипърско гражданство преди седем години, е е наложени санкции от Украйна от 2023 г.