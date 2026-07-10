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Украинката, издирвана за атентата в Монако, е била намерена мъртва с огнестрелни рани в главата. Задържаха офицер от украинското разузнаване
  Тема: Украйна

Украинката, издирвана за атентата в Монако, е била намерена мъртва с огнестрелни рани в главата. Задържаха офицер от украинското разузнаване

10 Юли, 2026 16:44 2 190 40

  • монако-
  • анастасия березовска-
  • украйна-
  • вадим ермолаев

Украински съд остави в ареста двамата мъже, обвинени в убийството на заподозряната за бомбения атентат в Монако

Украинката, издирвана за атентата в Монако, е била намерена мъртва с огнестрелни рани в главата. Задържаха офицер от украинското разузнаване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински съд постанови оставането в предварителния арест на двамата мъже, обвинени в убийството на жената, заподозряна в извършването на бомбения атентат в Монако, при който беше ранен тежко украински бизнесмен, съобщи главният прокурор на Украйна, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Тялото на Анастасия Березовска, 39-годишна украинска гражданка, издирвана от Интерпол за бомбения атентат от 29 юни, беше намерено с огнестрелни рани в главата и гилзи от пистолет близо до нея, съобщиха във вторник украинските власти.

Властите съобщиха, че действащ офицер от украинското военно разузнаване (ГУР) и бивш служител на правоохранителните органи са били задържани по подозрение в убийството на Березовска.

В изявление, публикувано вчера, Главната прокуратура съобщи, че съдът в Киев е разпоредил двамата заподозрени да бъдат държани в ареста без право на освобождаване под гаранция.

Украинските медии, позовавайки се на съдебното производство, съобщиха, че служителят на ГУР е оттеглил признанията си, като е заявил, че другият обвиняем е произвел изстрелите и че той е поел вината от страх за живота си.

Роденият в Украйна предприемач в строителния сектор Вадим Ермолаев, неговата партньорка и синът му бяха ранени при бомбения атентат в понеделник, съобщиха източници.

Ермолаев, който придоби кипърско гражданство преди седем години, е е наложени санкции от Украйна от 2023 г.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижда се

    50 6 Отговор
    Зеленски е по зъл и от Путин.

    Коментиран от #11

    16:47 10.07.2026

  • 2 Без име

    41 4 Отговор
    Един боклук по-малко.

    Коментиран от #17, #29

    16:48 10.07.2026

  • 3 Време беше

    63 3 Отговор
    Укронацистите започнаха да се избиват взаимно . Шефа ѝ не бил доволен как изпълнила заповедта (че в разкрили) и я гръмнал . Поемал бил отговорността . Украински отпадъци .

    Коментиран от #13

    16:48 10.07.2026

  • 4 пенчо

    38 4 Отговор
    Атентаторите често ги сполетява същата съдба. Могат да се разговорят за неща, които не трябва. После защо

    16:49 10.07.2026

  • 5 хмм

    54 4 Отговор
    Излезе информация, че Ермолаев е имал бизнес със зеления клоун и именно него е щял да разобличи публично. Затова клоунът е пратил чистачката, а за чистачката е изпратил професионални чистачи, които сигурно ще се самоубият в ареста. И всичко това е подкрепяно безрезервно от ЕС на Урсула. Поляците започнаха да се усещат, да видим кои ще са следващите.

    16:52 10.07.2026

  • 6 Окрите

    35 6 Отговор
    са тук, правят си градове, отварят си фирми, салони и бавно и полека се случва нещо за което всички са си заровили главата в земята, но г@за им стърчи.

    16:56 10.07.2026

  • 7 Нищо ново

    42 10 Отговор
    Терористи от терористична държава....Но...-факт е,че Украйна изнесе вече тероризма И в Европа!!!!!!!!

    16:57 10.07.2026

  • 8 Вселенски

    48 37 Отговор
    Всички събития от последните няколко месеца подсказват че обществото в Русия се подготвя за смяна във властта ( преврат). Срещу управлението на Путин вече има натрупани твърде много негативи (провала на СВО ,кризата с бензина и икономиката ) които вече не могат да се прикриват .

    Коментиран от #16, #26

    17:00 10.07.2026

  • 9 Свърши мръсната работа и....

    30 42 Отговор
    Така ще стане и със зелената листна въшка.

    17:01 10.07.2026

  • 10 Е то това беше ясно

    30 38 Отговор
    и тук писахме, че така ще направят с нея укронацистите.

    17:02 10.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 бърза процедура

    22 13 Отговор
    Още двама доброволци за фронта.

    17:04 10.07.2026

  • 13 Време беше

    27 4 Отговор

    До коментар #3 от "Време беше":

    Разбира се , и атентаторката не действала от някакъв патриотизъм към измислената Украйна , или да е следвала евроатлантическата линия да се правят мръсотии срещу Русия . Екзекуторът ѝ , действащ офицер от украинското разузнаване заявил пред медиите , че ѝ платил предварително голяма СУМА , а тя претупала работата .

    Коментиран от #31

    17:05 10.07.2026

  • 14 Стига

    17 6 Отговор
    бе.... За втори път, я намирате тая.

    17:05 10.07.2026

  • 15 знам

    5 22 Отговор
    Това е рускиня, изпратена лично от Путин.

    17:05 10.07.2026

  • 16 1111

    27 14 Отговор

    До коментар #8 от "Вселенски":

    Продължавай да лежиш на тая кълка. След една година, когато Одеса стане отново руска , друга мелодия ще пееш.

    17:08 10.07.2026

  • 17 познайте

    19 11 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    как ще приключи почивката в ареста за двама укробандити..случайно ще ги намерят двамца гушнали по един букет..

    17:09 10.07.2026

  • 18 Дедо Z

    21 11 Отговор
    Еее, Факти, много сте бързи.. Явно тази новина не ви беше по вкуса. Нещо за ДИмокрация та в Украйна няма ли да пишете?

    17:09 10.07.2026

  • 19 Христов

    16 1 Отговор
    Дали може някой да ми помогне да разбера какво точно се случва, че нещо прескочихме и Агата Кристи, с този сюжет...

    17:12 10.07.2026

  • 20 Хмм

    14 2 Отговор
    който нож вади, от нож умира - библейски закон

    17:13 10.07.2026

  • 21 защо

    11 1 Отговор
    След три месеца ще ги произведат в герои, опазили името на Украйна, от действието на украинка, също опазила името на Украйна, но в чужда държава, а там това се брои за престъпление.

    17:14 10.07.2026

  • 22 Някой

    21 1 Отговор
    Чак сега ли ви дойде да го публикувате това? Новината е от преди 3 дни!
    Ама някак си бе неудобно да се признае, че е била украинка и е била убита от украинец в Украйна.

    17:15 10.07.2026

  • 23 Вашето мнение

    17 1 Отговор
    Еурогуйовете още повече ще се убеждават какви долни утрепки са нацистите на зеленски.

    17:16 10.07.2026

  • 24 Софиянец

    22 2 Отговор
    Бандеровска измет! Тия нямат място в цивилизования свят, Путин добре ги почна!

    17:17 10.07.2026

  • 25 Ром!

    15 1 Отговор
    Убаа рабУтЪ,ама...УкраинскЪ...😝!

    17:17 10.07.2026

  • 26 Та викаш ,,Вселенски"...

    6 14 Отговор

    До коментар #8 от "Вселенски":

    ...,Вселената ти ги нашепва на ушенце тия работи...
    Да си призная,в първият момент си помислих...- Баба-Ванга,да не се е преродила...😂🤣😆!

    17:20 10.07.2026

  • 27 Мда

    15 8 Отговор
    Всички улики сочат в посока, че това е разработка на украинските служби... Обучавате терористи - получавате терористи...

    17:24 10.07.2026

  • 28 Опс

    15 5 Отговор
    Укрите се развихриха на терена на спонсорите, още пари и оръжия им изпращайте... Скоро цяла Европа ще разбере какво чудовище си е отгледала

    17:27 10.07.2026

  • 29 Само като и видиш физиономията,

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    да се чудиш как са я пуснали в Монако !

    17:29 10.07.2026

  • 30 Ами да

    14 2 Отговор
    Бандери фашаги бандити... ето защо Путин иска да ги изтреби...

    17:36 10.07.2026

  • 31 Отреазвяващ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Време беше":

    Толкова може.Да си потърсил професионалисти.

    17:52 10.07.2026

  • 32 От чужбина

    1 0 Отговор
    Това е стара новина, от онзи ден.
    Защо ни поднасяте стара притоплена манджа?

    17:59 10.07.2026

  • 33 Пенчо

    1 1 Отговор
    Това са пинизи от селски вечеринки!

    18:00 10.07.2026

  • 34 хаха

    1 1 Отговор
    Ако бяха на нивото на байганьовските ориенталци нямаше да има задържани. А още по-малко от собственото им разузнаване...

    18:01 10.07.2026

  • 35 Цялата русофилистична гряз

    0 1 Отговор
    сега ще се възпали от тая новина от онзи ден! 👺

    18:03 10.07.2026

  • 36 понякога

    2 0 Отговор
    забравят, че трябва да са до бомбата като гръмне:)

    18:04 10.07.2026

  • 37 Механик

    2 0 Отговор
    Tая новина не ни ли я поднасяте 4-ти път за последните 2 седмици?
    И шамшалите кълват ли кълват, цъкат ли цъкат, а грантчетата за писателя валят ли валят. Народа вече не помни какво е ял на обяд. И дори не му пука какво е ял.

    18:08 10.07.2026

  • 38 Иван

    2 0 Отговор
    Варварите в Англия не коментират нищо по въпроса.

    18:14 10.07.2026

  • 39 Госあ

    0 0 Отговор
    украинска история…дано ги приемат по-бързо у съюза тия престъпници

    18:15 10.07.2026

  • 40 винету

    0 0 Отговор
    И тия терористи искат да са част от европейския съюз.

    18:30 10.07.2026

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