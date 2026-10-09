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Естония: НАТО може да прекъсне достъпа на Русия до Балтийско море за часове

Естония: НАТО може да прекъсне достъпа на Русия до Балтийско море за часове

9 Октомври, 2026 12:06, обновена 9 Октомври, 2026 12:10 1 004 29

  • естония-
  • нато-
  • русия-
  • балтийско море

Външният министър Маргус Цахкна заяви, че алиансът може бързо да разгърне 50 000 бойни военнослужещи, а подобен сценарий би могъл да засегне и Калининград

Естония: НАТО може да прекъсне достъпа на Русия до Балтийско море за часове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

НАТО би могъл да прекъсне достъпа на Русия до Балтийско море в рамките на няколко часа, заяви естонският министър на външните работи Маргус Цахкна, цитиран от британския вестник The Times, предава News.bg.

„Ние сме способни да разгърнем сили от 50 000 опитни бойни военнослужещи в рамките на няколко часа. […] Бихме могли да затворим Балтийско море в рамките на няколко часа“, посочи Цахкна.

Според естонския външен министър подобно действие би могло да доведе до блокада на руския анклав Калининград и да лиши Русия от приходи от продажбата на суровини.


Естония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде

    55 4 Отговор
    Пробвайте се. Бабаятлъкът ви ще се изпари за броени минути.

    12:13 09.10.2026

  • 2 Мишел

    55 4 Отговор
    НАТО би могъл да прекъсне достъпа на Русия до Балтийско море в рамките на няколко часа, Русия може да го възстанови за минути.

    Коментиран от #14, #16

    12:15 09.10.2026

  • 3 5151

    52 3 Отговор
    Тия какво говорят ? Да откъснат една държава от морето на границата и !!! Това ли е НАТО ?
    Може за часове да го затворят но после за минути ще го отворят !!!

    12:18 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хапчетата,

    39 3 Отговор
    хапчетатаа...

    12:19 09.10.2026

  • 6 не може да бъде

    39 3 Отговор
    Може разбира се -но може също така балтийският залив да бъде разширен за сметка на териториите на балтийските държави и Дания и вместо проливите Зунд Белт Скагерак и Категат да се появи един широк пролив което даже може и да не е пролив а просто част от морето?!

    12:21 09.10.2026

  • 7 Дребно, незначително , като въшка

    29 2 Отговор
    Една балтийска въшка яхнала Украйна и започнала да я подстрекава :
    Аууу , Украйна , колко си голяма, колко си силна и колко велика ! Можеш да победиш дори Русия !
    Напред , Украйна , напрееед , напреееед,...
    А пък аз , ще те пазя от зад?
    Виц.
    Ама истина.

    Коментиран от #17

    12:27 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Балтийските

    25 1 Отговор
    тигри... идва ли на акъла, че докто стигне командата за разгръщане, може да няма какво да разгръщат? Също така, смятат ли, че ако тръгнт да правят таква простотя, НАТО ще се включи избощо или ще бъде заето да пише декларции?

    12:33 09.10.2026

  • 11 На тия

    26 1 Отговор
    Акъла им съвсем го няма

    12:33 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чочо

    21 2 Отговор
    Може...... и с Естония е свършено.

    Коментиран от #15

    12:35 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 нЯщо като..

    3 15 Отговор

    До коментар #13 от "Чочо":

    13 г....пред Покровск, Малая Токмачка, Купянск, Константиновка?
    Хахахаха

    12:37 09.10.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Ще си прокопаят един канал през Холандия за десетина минути и ще си минават А Дания ще бъде под вода

    12:37 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Историк

    4 16 Отговор
    Колкото и да триете истината, мислещите хора в България я знаят- терористът Путин трябва да бъде спрян със сила, с терористи не се преговаря, а се действа.

    Коментиран от #22, #24

    12:47 09.10.2026

  • 20 При опит за такова действие,

    9 1 Отговор
    прибалтийските подлоги изчезват и Балтийско море става собствено на Русия. Пинчерите се спускат на мечката, а тя с един удар ще ги направи на кайма.

    12:50 09.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 мир

    9 0 Отговор
    а русия може да прекъсне съществуването на естония за около 300 години, не може ли?

    12:53 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Маринов

    8 1 Отговор
    Блокирали сте Калининград по душа. Сега чета каните се да го блокирате и по море. Тия хора там трябва да живеят. Нали знаете какво ще последва? Русия ще трябва да си отваря проходи. А Путин заяви, че ако се посегне на Калининград, ще се използват и оръжия, които до сега никога не са използвани. Разбирате, нали? Не си играйте с огъня, че направо ще изгорите. Най напред.

    Коментиран от #26

    13:00 09.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "ха хах":

    Бъдете сигурен че проблем няма да има Подаръци ще има за всички от сърце ❤️ За Новата година ще ЛЮШНЕМ НИЙ ХОРЦЕ

    13:21 09.10.2026

  • 29 Ще прекъснат достъпа

    2 0 Отговор
    до епилираните си розови бузки, хахаха

    13:33 09.10.2026

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