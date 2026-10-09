Естония: НАТО може да прекъсне достъпа на Русия до Балтийско море за часове

НАТО би могъл да прекъсне достъпа на Русия до Балтийско море в рамките на няколко часа, заяви естонският министър на външните работи Маргус Цахкна, цитиран от британския вестник The Times, предава News.bg.

„Ние сме способни да разгърнем сили от 50 000 опитни бойни военнослужещи в рамките на няколко часа. […] Бихме могли да затворим Балтийско море в рамките на няколко часа“, посочи Цахкна.

Според естонския външен министър подобно действие би могло да доведе до блокада на руския анклав Калининград и да лиши Русия от приходи от продажбата на суровини.