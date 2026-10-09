Естония: НАТО може да прекъсне достъпа на Русия до Балтийско море за часове

НАТО би могъл да прекъсне достъпа на Русия до Балтийско море в рамките на няколко часа, заяви естонският министър на външните работи Маргус Цахкна, цитиран от британския вестник The Times, предава News.bg.
„Ние сме способни да разгърнем сили от 50 000 опитни бойни военнослужещи в рамките на няколко часа. […] Бихме могли да затворим Балтийско море в рамките на няколко часа“, посочи Цахкна.
Според естонския външен министър подобно действие би могло да доведе до блокада на руския анклав Калининград и да лиши Русия от приходи от продажбата на суровини.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хайде
12:13 09.10.2026
2 Мишел
Коментиран от #14, #16
12:15 09.10.2026
3 5151
Може за часове да го затворят но после за минути ще го отворят !!!
12:18 09.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хапчетата,
12:19 09.10.2026
6 не може да бъде
12:21 09.10.2026
7 Дребно, незначително , като въшка
Аууу , Украйна , колко си голяма, колко си силна и колко велика ! Можеш да победиш дори Русия !
Напред , Украйна , напрееед , напреееед,...
А пък аз , ще те пазя от зад?
Виц.
Ама истина.
Коментиран от #17
12:27 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Балтийските
12:33 09.10.2026
11 На тия
12:33 09.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Чочо
Коментиран от #15
12:35 09.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 нЯщо като..
До коментар #13 от "Чочо":13 г....пред Покровск, Малая Токмачка, Купянск, Константиновка?
Хахахаха
12:37 09.10.2026
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "Мишел":Ще си прокопаят един канал през Холандия за десетина минути и ще си минават А Дания ще бъде под вода
12:37 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Историк
Коментиран от #22, #24
12:47 09.10.2026
20 При опит за такова действие,
12:50 09.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 мир
12:53 09.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Маринов
Коментиран от #26
13:00 09.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #27 от "ха хах":Бъдете сигурен че проблем няма да има Подаръци ще има за всички от сърце ❤️ За Новата година ще ЛЮШНЕМ НИЙ ХОРЦЕ
13:21 09.10.2026
29 Ще прекъснат достъпа
13:33 09.10.2026