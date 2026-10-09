„Не забравяйте бедните“: Лъв XIV отправи важен призив

Папа Лъв XIV призова Папските университети да не забравят бедните и хората, които нямат същите възможности за образование като останалите. Посланието беше отправено в проповедта му в базиликата „Свети Петър“ при откриването на академичната година на Папските университети.

„Не забравяйте бедните“, каза Лъв XIV, като свърза академичния живот с отговорността към хората извън университетските общности. Той призова студентите и преподавателите да останат свързани с народа Божи, да уважават въпросите му и да изграждат приятелство чрез общото търсене на истината в Христос.

„Да отворим вратата, а не да се затваряме“

Папата насърчи университетите да пренасят живота в ученето, а ученето – в живота. Според него мнозина не разполагат със същите образователни възможности, които други са получили.

„Да отворим вратата, а не да се затваряме, за да изградим града, в който Бог желае да живее с цялото човечество в мир“, заяви Лъв XIV.

Той определи тази задача като общо изграждане, в което всеки има своя роля. Призивът му беше отправен към Папските университети в момент, когато образованието е изправено и пред промени, свързани с разделянето на знанията и въздействието на новите технологии върху човешкия ум.

Призив за „хигиена на вниманието“

Лъв XIV призова за „истинска хигиена на вниманието“ – ритъм, който включва мълчание, задълбочено учене, четене и обмислен разговор. По думите му без тези елементи вътрешната свобода може да бъде застрашена.

Папата подчерта, че изучаването на теологията не стои извън тези предизвикателства. Според него то може да допринесе за работата на всички знания и да бъде място, където различни области на познанието се срещат.

Лъв XIV определи църковната общност в Рим като пространство за среща, диалог и взаимно обогатяване между различни чувствителности, култури и традиции. В този контекст той отново свърза академичната подготовка с отвореността към обществото и с грижата за хората, останали извън равния достъп до образование.

Източници: agensir.it