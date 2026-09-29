Иранската революционна гвардия: Доналд Тръмп е голям лъжец!

Говорител на Иранската революционна гвардия нарече президента на САЩ Доналд Тръмп "голям лъжец", обвинявайки го, че крие истината от американците относно ядрената програма на Иран и ефективността на иранската блокада на енергийните доставки от Персийския залив, предаде агенция Ройтерс.
Сред мотивите си за водене на войната срещу Иран Тръмп изтъква необходимостта да се гарантира, че страната никога няма да създаде ядрено оръжие.
"Врагът знае, че Иран не се стреми към ядрени оръжия", заяви Хосейн Мохеби. Според него проблемът на САЩ не е ядрената програма на Техеран, а нейният мащаб и значимост, неща, които Вашингтон иска да унищожи.
Той оспорва твърденията на САЩ, че Иран е загубил по-голямата част от влиянието си върху Ормузкия проток, отчасти защото американските военни са успели да защитят някои от танкерите, превозващи петрол от Персийския залив.
"Фактът, че американците може да успеят, с големи разходи, сериозни затруднения и висок риск, да прекарат тайно малък плавателен съд през Ормузкия проток под прикритието на нощта, за да изнесат, да речем, 100 или 200 барела петрол, не означава, че протокът е отворен", подчерта Мохеби.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахааа
15:05 29.09.2026
2 Европеец
Коментиран от #10
15:06 29.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 сащисан кравар
Коментиран от #11
15:08 29.09.2026
5 Въх!
Давай, Тръмп!
15:10 29.09.2026
6 Чалми
15:12 29.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дори
Ще им дойде акъла в главата и на тях.
Инак бял ден няма да видят от евреите.
15:16 29.09.2026
9 Спешно
15:19 29.09.2026
10 Идат избори през ноември
До коментар #2 от "Европеец":така че дедо Дончо ще трябва да посвие ветрилото ако не иска да му покажат вратата към изхода без време.
Коментиран от #15
15:21 29.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вие чак
15:27 29.09.2026
13 Факт
15:37 29.09.2026
14 Стоянчо Пуканката
А бай Дончо си го знаеме- ходещ (все още) скелет с некролог в джоба, който не знае на кой свят се намира...
15:58 29.09.2026
15 Проблема е
До коментар #10 от "Идат избори през ноември":че Тръмп е безмозъчен и ще убие световната икономика ... и нас ...
15:58 29.09.2026
16 МОХЕБИ ТОВА ВЕЧЕ
16:06 29.09.2026
17 ПЕРСИТЕ СА УМНИ ХОРА
ЗАСЛУЖАВАТ ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ.
16:07 29.09.2026
18 Лопата Орешник
16:07 29.09.2026
19 ПЕРСИТЕ СА УМНИ ХОРА
ЗАСЛУЖАВАТ ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ.
16:07 29.09.2026