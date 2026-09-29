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Иранската революционна гвардия: Доналд Тръмп е голям лъжец!
  Тема: Иранската криза

Иранската революционна гвардия: Доналд Тръмп е голям лъжец!

29 Септември, 2026 15:03 1 563 19

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • израел

Сред мотивите си за водене на войната срещу Иран Тръмп изтъква необходимостта да се гарантира, че страната никога няма да създаде ядрено оръжие

Иранската революционна гвардия: Доналд Тръмп е голям лъжец! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Говорител на Иранската революционна гвардия нарече президента на САЩ Доналд Тръмп "голям лъжец", обвинявайки го, че крие истината от американците относно ядрената програма на Иран и ефективността на иранската блокада на енергийните доставки от Персийския залив, предаде агенция Ройтерс.

Сред мотивите си за водене на войната срещу Иран Тръмп изтъква необходимостта да се гарантира, че страната никога няма да създаде ядрено оръжие.

"Врагът знае, че Иран не се стреми към ядрени оръжия", заяви Хосейн Мохеби. Според него проблемът на САЩ не е ядрената програма на Техеран, а нейният мащаб и значимост, неща, които Вашингтон иска да унищожи.

Той оспорва твърденията на САЩ, че Иран е загубил по-голямата част от влиянието си върху Ормузкия проток, отчасти защото американските военни са успели да защитят някои от танкерите, превозващи петрол от Персийския залив.

"Фактът, че американците може да успеят, с големи разходи, сериозни затруднения и висок риск, да прекарат тайно малък плавателен съд през Ормузкия проток под прикритието на нощта, за да изнесат, да речем, 100 или 200 барела петрол, не означава, че протокът е отворен", подчерта Мохеби.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахааа

    27 1 Отговор
    Добрютро ..

    15:05 29.09.2026

  • 2 Европеец

    35 3 Отговор
    Ние това го знаем бе иранци.... А вие се подгответе добре, че лудото пак ще ви удари..... Защото поговорката е луд умора няма....

    Коментиран от #10

    15:06 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 сащисан кравар

    18 2 Отговор
    Лъжец фантазьор по-точно😂

    Коментиран от #11

    15:08 29.09.2026

  • 5 Въх!

    0 26 Отговор
    Ами радикалните чалми избиват протестиращите срещу тях.Що ли ги събират като улеите с отряди ги върнат?
    Давай, Тръмп!

    15:10 29.09.2026

  • 6 Чалми

    0 18 Отговор
    Ще хвърчат! Персите ще се вдигнат срещу тези фанатици от КСИР

    15:12 29.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дори

    16 0 Отговор
    и в Иран ще узреят, че ядрено оръжие ще им е необходимо. Ако не бяха тези луди фатви срещу ядрените оръжия, днес Иран нямаше да бъде положението, в което е.
    Ще им дойде акъла в главата и на тях.
    Инак бял ден няма да видят от евреите.

    15:16 29.09.2026

  • 9 Спешно

    13 0 Отговор
    Трябва да си набавят ядрени оръжие. Иначе няма да спрат войните срещу тях. Ким ще им даде. Китай ще им даде. Руснаците ще им дадат. Да махат фатвстс, че да се успокои света най-после

    15:19 29.09.2026

  • 10 Идат избори през ноември

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    така че дедо Дончо ще трябва да посвие ветрилото ако не иска да му покажат вратата към изхода без време.

    Коментиран от #15

    15:21 29.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вие чак

    8 0 Отговор
    сега ли го разбрахте!? Той си е такъв по рождение.

    15:27 29.09.2026

  • 13 Факт

    2 1 Отговор
    Нашия е същия

    15:37 29.09.2026

  • 14 Стоянчо Пуканката

    2 0 Отговор
    Иран вече (е, почти) разполага с ядрено бомбе, просто не го афишира. От години центрофугите на персите (повечето скрити под земята) бачкат на мах, постоянният обмен на самолети по трасето: Москва-Техеран (както и на Техаран-Пекин) не е спирал за миг...

    А бай Дончо си го знаеме- ходещ (все още) скелет с некролог в джоба, който не знае на кой свят се намира...

    15:58 29.09.2026

  • 15 Проблема е

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Идат избори през ноември":

    че Тръмп е безмозъчен и ще убие световната икономика ... и нас ...

    15:58 29.09.2026

  • 16 МОХЕБИ ТОВА ВЕЧЕ

    0 0 Отговор
    Го знаят 90% от хората на земята тук. Само алчният злобен но Тръмп трупал се прави че не е така. Но идват избори макар и междинни и там той ще се оооосееере. Кът геренско биче.

    16:06 29.09.2026

  • 17 ПЕРСИТЕ СА УМНИ ХОРА

    4 0 Отговор
    ДАДОХА ПРИМЕР КАКВО ЗНАЧИ РОДОЛЮБИЕ И ЧЕСТ ДА ЗАЩИТАВАШ РОДИНАТА СИ БЕЗ СТРАХ.
    ЗАСЛУЖАВАТ ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ.

    16:07 29.09.2026

  • 18 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Дони Съчмата не е точно лъжец. Според мен просто страда от биполярно разтройство!

    16:07 29.09.2026

  • 19 ПЕРСИТЕ СА УМНИ ХОРА

    4 0 Отговор
    ДАДОХА ПРИМЕР КАКВО ЗНАЧИ РОДОЛЮБИЕ И ЧЕСТ ДА ЗАЩИТАВАШ РОДИНАТА СИ БЕЗ СТРАХ.
    ЗАСЛУЖАВАТ ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ.

    16:07 29.09.2026

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