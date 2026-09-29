Иранската революционна гвардия: Доналд Тръмп е голям лъжец!

Говорител на Иранската революционна гвардия нарече президента на САЩ Доналд Тръмп "голям лъжец", обвинявайки го, че крие истината от американците относно ядрената програма на Иран и ефективността на иранската блокада на енергийните доставки от Персийския залив, предаде агенция Ройтерс.

Сред мотивите си за водене на войната срещу Иран Тръмп изтъква необходимостта да се гарантира, че страната никога няма да създаде ядрено оръжие.

"Врагът знае, че Иран не се стреми към ядрени оръжия", заяви Хосейн Мохеби. Според него проблемът на САЩ не е ядрената програма на Техеран, а нейният мащаб и значимост, неща, които Вашингтон иска да унищожи.

Той оспорва твърденията на САЩ, че Иран е загубил по-голямата част от влиянието си върху Ормузкия проток, отчасти защото американските военни са успели да защитят някои от танкерите, превозващи петрол от Персийския залив.

"Фактът, че американците може да успеят, с големи разходи, сериозни затруднения и висок риск, да прекарат тайно малък плавателен съд през Ормузкия проток под прикритието на нощта, за да изнесат, да речем, 100 или 200 барела петрол, не означава, че протокът е отворен", подчерта Мохеби.