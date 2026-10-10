Ураганът Айзаяс връхлетя Флорида

Ураганът Айзаяс достигна сушата близо до Дестин, Флорида, и започна да се движи навътре в югоизточната част на Съединените щати. Националният център за ураганите на САЩ потвърди: „Айзаяс достигна сушата близо до Дестин, Флорида.“

При излизането си на сушата бурята е била ураган от категория 2 с максимални устойчиви ветрове около 169-175 км/ч. Тя се е движила на север със скорост приблизително 30 км/ч. Според Националния център за ураганите отслабване се очаква след навлизането над сушата, а през събота системата трябва да премине през Алабама към долината на Тенеси и да стане посттропическа.

Наводнения, бурен прилив и прекъсвания на тока

Прогнозите предупреждават за опасен бурен прилив по крайбрежието, разрушителни пориви на вятъра, проливни валежи и възможни торнада. В най-рисковите райони на границата между Алабама и Флорида височината на бурния прилив може да достигне между 1,8 и 2,7 метра.

Очакваните валежи в части от южна Алабама и югозападна Джорджия са между 10 и 20 сантиметра, като на отделни места са възможни и по-големи количества. В Мобил са съобщени паднали дървета и електропроводи, а местният оператор Emerald Coast Utilities Authority е издал предупреждение към клиентите си да преваряват водата.

По данни на PowerOutage около 330 000 клиенти във Флорида са без електричество. Най-голям е броят на прекъсванията при Florida Power & Light Company. Според Асошиейтед прес в петък вечерта без ток във Флорида и Алабама са били над 365 000 клиенти.

Удар върху добива на петрол и работата на рафинериите

Бурята засегна и енергийния сектор в Мексиканския залив. По данни, цитирани от Асошиейтед прес, персоналът на 129 производствени платформи е бил евакуиран, а повече от две трети от добива на петрол в района е спрян превантивно. Това се равнява на близо 1,5 милиона барела дневно.

Най-големите нефтени хъбове по крайбрежието вероятно ще избегнат директен удар, но прекъсвания на електрозахранването и наводнения могат да принудят отделни рафинерии да намалят или временно да спрат работа. Риск има за обектите на Chevron в Паскагула, Мисисипи, и на Vertex Energy в Мобил, Алабама.

Анализаторът Андрю Липоу посочва, че тези две рафинерии представляват около 2,4% от капацитета за преработка на петрол в Съединените щати. Според експерти краткотрайни прекъсвания биха имали ограничен ефект, но по-продължителното спиране може да повиши цените на бензина и дизела.

Източници: apnews.com, nhc.noaa.gov, poweroutage.com