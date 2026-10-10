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Тръмп обеща бързо уреждане на конфликтите в Украйна и Иран
  Тема: Украйна

Тръмп обеща бързо уреждане на конфликтите в Украйна и Иран

10 Октомври, 2026 05:00 762 7

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • иран-
  • руски дизел

Американският президент заяви, че очаква напредък скоро, след разговор с Владимир Путин за Украйна, Иран и доставките на руско дизелово гориво

Тръмп обеща бързо уреждане на конфликтите в Украйна и Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква в близко бъдеще да бъдат уредени конфликтите с Иран и между Русия и Украйна. Той направи изявлението по време на реч в Сиракюз, щата Ню Йорк.

„Ще го направим. Русия и Украйна – ще го направим и това ще стане бързо“, каза Тръмп. В изказването си той свърза обещанието за бързо уреждане с по-широките дипломатически усилия на Вашингтон, но не представи конкретни срокове или параметри на възможно споразумение.

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Разговорът с Путин и договорката за дизела

Тръмп и руският президент Владимир Путин разговаряха по телефона на 9 октомври. Американският президент определи разговора като „много успешен“ и заяви, че двамата са постигнали договореност за доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар.

Кремъл съобщи, че по време на разговора е отделено значително внимание на перспективите за уреждане на украинския конфликт. Обсъдена е и ситуацията около Иран, както и различни аспекти на отношенията между САЩ и Русия.

Договорката за дизела идва на фона на натиск върху американската администрация заради високите цени на горивата. Асошиейтед прес определи споразумението като рязка промяна спрямо досегашната политика на натиск върху Москва заради войната в Украйна.

Няма представена пътна карта за преговорите

Москва заявява, че е готова да продължи разговорите за уреждане на конфликта в Украйна. През септември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че все още няма оформена „пътна карта“, но Русия разчита на възобновяване на тристранния диалог със САЩ и Украйна.

Към момента не е обявено ново споразумение за прекратяване на бойните действия, нито е посочена дата за подновяване на тристранните преговори. Изявлението на Тръмп остава политическа заявка, докато конкретните условия за уреждане на двата конфликта не са представени публично.

Източници: apnews.com, axios.com


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  • 1 Европеец

    8 1 Отговор
    Пак ли бе Дончо, пак ли.... Да видим след 12 часа Какво ще кажеш ....

    05:19 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Агент Краснов

    1 0 Отговор
    Спрях 8 Войни .

    Вярвайте ми.

    06:32 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 за късопаметните

    0 0 Отговор
    за който не си спомня ще му напомня : когато тръм дойде на власт каза спирам войната в украйна до две седмици… сега сме на първата още

    07:21 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.