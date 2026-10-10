Четирима души загинаха при руски удар по жилищен блок в Запорожие, хора остават под отломките

Броят на загиналите при руския удар по жилищна сграда в украинския град Запорожие достигна четирима души. Под отломките все още може да има затрупани хора, а спасително-издирвателните действия продължават, съобщава „Украинска правда“.

Атаката е извършена сутринта на 10 октомври с управляеми авиобомби. По информация на изпълняващия длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин, ударът е засегнал пететажен жилищен блок, като един от входовете е частично разрушен.

Конструкции на сградата са рухнали на нивото на втория етаж. Нанесени са щети и по други жилищни постройки в града.

В първоначалните съобщения на местните власти се посочваше, че двама души са загинали, а други двама са ранени. По-късно броят на жертвите е актуализиран до четирима души.

Спасителните екипи продължават работата на мястото на разрушения блок. По-рано от отломките е била извадена жена в съзнание, а впоследствие е спасен и още един жител на сградата.

Информацията за пострадалите и за хората, които може да остават под руините, продължава да се уточнява.