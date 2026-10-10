Четирима души загинаха при руски удар по жилищен блок в Запорожие, хора остават под отломките

Броят на загиналите при руския удар по жилищна сграда в украинския град Запорожие достигна четирима души. Под отломките все още може да има затрупани хора, а спасително-издирвателните действия продължават, съобщава „Украинска правда“.
Атаката е извършена сутринта на 10 октомври с управляеми авиобомби. По информация на изпълняващия длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин, ударът е засегнал пететажен жилищен блок, като един от входовете е частично разрушен.
Конструкции на сградата са рухнали на нивото на втория етаж. Нанесени са щети и по други жилищни постройки в града.
В първоначалните съобщения на местните власти се посочваше, че двама души са загинали, а други двама са ранени. По-късно броят на жертвите е актуализиран до четирима души.
Спасителните екипи продължават работата на мястото на разрушения блок. По-рано от отломките е била извадена жена в съзнание, а впоследствие е спасен и още един жител на сградата.
Информацията за пострадалите и за хората, които може да остават под руините, продължава да се уточнява.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ТОВА Е
06:03 10.10.2026
3 кукузел
Коментиран от #33
06:04 10.10.2026
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7 Артилерист
06:31 10.10.2026
8 АТИЛА
Коментиран от #12, #34
06:31 10.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ъъъ
06:43 10.10.2026
12 Волтер
До коментар #8 от "АТИЛА":Който ви убеждава да вярвате в абсудни неща, ще ви убеждава да извършвате зверства
06:46 10.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И Киев е Руски
Коментиран от #24
06:52 10.10.2026
15 Цяла статия
06:53 10.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Троян
07:08 10.10.2026
20 Леле-леле 😃
Коментиран от #21
07:14 10.10.2026
21 Корекция
До коментар #20 от "Леле-леле 😃":БоТа -;"АТИЛА" , извинявайте !
07:20 10.10.2026
22 А стига , бе !
07:23 10.10.2026
23 Галина Събева
07:31 10.10.2026
24 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #14 от "И Киев е Руски":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
Коментиран от #31
07:58 10.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Сесесере2🤢🤮
07:59 10.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да бе ,да ! 🤔
08:01 10.10.2026
31 Урковци от Киев 🙈🙉🙊
До коментар #24 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":По дима ли съзря града ни , или подуши вонята от киевското метро ?.
08:07 10.10.2026
32 ........–
ЛОШО НИ Е !
08:24 10.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мишел
До коментар #8 от "АТИЛА":Българите получиха от Русия държава и възможност да не станат помаци.
Коментиран от #36
08:51 10.10.2026
35 Без маски
09:07 10.10.2026
36 Голяма наглост
До коментар #34 от "Мишел":Македонците инте получиха идентичност и държава, но дали ще имаш смелост и доблест да съобщиш как? Или много ви криви на политическата шапка?
09:09 10.10.2026