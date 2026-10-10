Зеленски: Подаръците за Путин няма да донесат мир

Президентът на Украйна Владимир Зеленски определи като „очевидна слабост“ всяко отслабване на санкциите срещу Русия, ако то не е обвързано с ясно и дългосрочно споразумение за деескалация. Реакцията му дойде след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп временно да смекчи санкциите и да разреши доставките на руско дизелово гориво на световните пазари.

„Подаръци за Путин няма да донесат мир и няма да бъдат от полза за цивилизования свят“, заяви Зеленски. По думите му Русия ще отговори на разрешението за продажба на дизелово гориво с нови атаки и „подлости“.

Киев предлага взаимно прекратяване на ударите

Украинският президент заяви, че страната му е готова на огледални стъпки за деескалация и че американският екип е запознат с тази позиция. Зеленски определи украинските удари по руски нефтопреработвателни заводи и други петролни обекти като отговор на продължаващите руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

„Украйна няма да унищожава руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия не разрушава енергетиката на страната“, заяви Владимир Зеленски.

Той предложи на САЩ да посредничат за договореност, при която двете страни да прекратят ударите по енергийни обекти. Според Зеленски американските възможности са достатъчни, за да бъде постигнат подобен компромис.

Тръмп обвърза недостига на дизел с ударите

Доналд Тръмп по-рано призова Украйна да спре атаките срещу руската горивна инфраструктура. Президентът на САЩ заяви, че украинските удари са довели до недостиг на дизелово гориво в Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства призива, но заяви, че Русия не обещава да прекрати атаките срещу украинската енергетика, ако украинските сили спрат ударите по руските нефтопреработвателни заводи.

Зеленски настоя Вашингтон да окаже подкрепа за защитата на живота и хората в Украйна и да проведе с Москва „решителен, а не слаб“ разговор. Той определи разрешаването на руския износ на петролни продукти като инвестиция във войната, която според него трябва да бъде прекратена.

Източници: unian.net