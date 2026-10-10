Зеленски: Подаръците за Путин няма да донесат мир

Президентът на Украйна Владимир Зеленски определи като „очевидна слабост“ всяко отслабване на санкциите срещу Русия, ако то не е обвързано с ясно и дългосрочно споразумение за деескалация. Реакцията му дойде след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп временно да смекчи санкциите и да разреши доставките на руско дизелово гориво на световните пазари.
„Подаръци за Путин няма да донесат мир и няма да бъдат от полза за цивилизования свят“, заяви Зеленски. По думите му Русия ще отговори на разрешението за продажба на дизелово гориво с нови атаки и „подлости“.
Киев предлага взаимно прекратяване на ударите
Украинският президент заяви, че страната му е готова на огледални стъпки за деескалация и че американският екип е запознат с тази позиция. Зеленски определи украинските удари по руски нефтопреработвателни заводи и други петролни обекти като отговор на продължаващите руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна.
Той предложи на САЩ да посредничат за договореност, при която двете страни да прекратят ударите по енергийни обекти. Според Зеленски американските възможности са достатъчни, за да бъде постигнат подобен компромис.
Тръмп обвърза недостига на дизел с ударите
Доналд Тръмп по-рано призова Украйна да спре атаките срещу руската горивна инфраструктура. Президентът на САЩ заяви, че украинските удари са довели до недостиг на дизелово гориво в Русия.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства призива, но заяви, че Русия не обещава да прекрати атаките срещу украинската енергетика, ако украинските сили спрат ударите по руските нефтопреработвателни заводи.
Зеленски настоя Вашингтон да окаже подкрепа за защитата на живота и хората в Украйна и да проведе с Москва „решителен, а не слаб“ разговор. Той определи разрешаването на руския износ на петролни продукти като инвестиция във войната, която според него трябва да бъде прекратена.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КОЙ
Коментиран от #17
06:11 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 снн
06:14 10.10.2026
4 Мисиркиии
06:15 10.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Трай бе….
Коментиран от #20
06:16 10.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бъдеще
06:17 10.10.2026
9 Атина Палада
не е изненадан, че Рижавото играе заедно с руския военнопрестъпник и за пореден път предава Украйна.
Путин пък предава Иран, понеже Иран разчита на натиска върху световните пазари, който зависи от контрола върху Ормуз.
Иранците разчитаха на ценовия удар върху цените и борсите преди американските избори през ноември за натиск върху Тръмп в преговорите.
Сега Путин буквално изважда Тръмп от блатото, в което сам се набута!
Тръмп пък изважда Путин от международната изолация и дори смекчава санкциите срещу Русия, за да може да внесе горива в САЩ.
Двамата изпечени и безскрупулни престъпника се договориха зад гърба на целия свят, да не говорим, че Тръмп иска да придобие ЛУКойл и се надява на затрудненията на Путин, за да осъществи сделката.
Политиката е мръсна работа по принцип, но тия двамата показват най- мръсния й вариант.
Ще видим докъде ще стигне цялата далавера, те и Хитлер , и Сталин навремето опитаха мръсна сделка и видяхме края.
Коментиран от #19, #21
06:18 10.10.2026
10 Величко
06:20 10.10.2026
11 Али Турчинът
Нали си много развит..
Та ще видим Киев за колко дена!
Сега...
06:20 10.10.2026
12 Факти,
06:21 10.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ГОРСКИТЕ ЖИВОТНИ
СЕГА ГО ГЛЕДАМЕ НА ЖИВО:)
Коментиран от #24
06:23 10.10.2026
15 Зеленото чудовище
06:23 10.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Рано или късно трябва да плаща
До коментар #1 от "КОЙ":Към 31 август общият публичен и публично гарантиран дълг на Украйна възлиза на 9,603 трилиона гривни, или 215,55 милиарда долара.
06:25 10.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Много тонове
До коментар #6 от "Трай бе….":Към 31 август общият публичен и публично гарантиран дълг на Украйна възлиза на 9,603 трилиона гривни, или 215,55 милиарда долара.
06:27 10.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Вашето мнение
06:30 10.10.2026
23 Путин веднъж им го каза
На дърва ли ще се топлите???.
Но и дървата са в руската тайга!
Ще стоите на студеноооо!
Коментиран от #27
06:33 10.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Снощи
Коментиран от #28, #35
06:38 10.10.2026
27 Путин съм
До коментар #23 от "Путин веднъж им го каза":И тайгата не е била руска преди, но сега е благодарение на нашата агресия.Е, такива сме си блатните.Искаме територии.
Коментиран от #37
06:40 10.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мимч
Коментиран от #30, #36
06:49 10.10.2026
30 Дааа
До коментар #29 от "Мимч":Всички знаем какво се иска от него. Да даде част от Украйна на бункерния пу. Да, ама друг път.
Русофилски ви мераци.
06:53 10.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ироничен
06:55 10.10.2026
33 Хи хи
07:07 10.10.2026
34 какво се е запенил тоя
07:10 10.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 е да мама
До коментар #29 от "Мимч":бял потник от каде ? неговите вече са жълти единственото бяло което се намира в бункера му е прах…
07:12 10.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 И кво стана …
07:31 10.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.