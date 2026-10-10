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Зеленски: Подаръците за Путин няма да донесат мир
  Тема: Украйна

Зеленски: Подаръците за Путин няма да донесат мир

10 Октомври, 2026 06:06, обновена 10 Октомври, 2026 06:09 1 193 39

  • владимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • санкции срещу русия-
  • руско дизелово гориво-
  • войната в украйна

Украинският президент заяви, че разрешаването на руския износ на дизелово гориво ще финансира войната

Зеленски: Подаръците за Путин няма да донесат мир - 1
Снимка: resident.gov.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Владимир Зеленски определи като „очевидна слабост“ всяко отслабване на санкциите срещу Русия, ако то не е обвързано с ясно и дългосрочно споразумение за деескалация. Реакцията му дойде след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп временно да смекчи санкциите и да разреши доставките на руско дизелово гориво на световните пазари.

„Подаръци за Путин няма да донесат мир и няма да бъдат от полза за цивилизования свят“, заяви Зеленски. По думите му Русия ще отговори на разрешението за продажба на дизелово гориво с нови атаки и „подлости“.

Киев предлага взаимно прекратяване на ударите

Украинският президент заяви, че страната му е готова на огледални стъпки за деескалация и че американският екип е запознат с тази позиция. Зеленски определи украинските удари по руски нефтопреработвателни заводи и други петролни обекти като отговор на продължаващите руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

„Украйна няма да унищожава руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия не разрушава енергетиката на страната“, заяви Владимир Зеленски.

Той предложи на САЩ да посредничат за договореност, при която двете страни да прекратят ударите по енергийни обекти. Според Зеленски американските възможности са достатъчни, за да бъде постигнат подобен компромис.

Тръмп обвърза недостига на дизел с ударите

Доналд Тръмп по-рано призова Украйна да спре атаките срещу руската горивна инфраструктура. Президентът на САЩ заяви, че украинските удари са довели до недостиг на дизелово гориво в Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства призива, но заяви, че Русия не обещава да прекрати атаките срещу украинската енергетика, ако украинските сили спрат ударите по руските нефтопреработвателни заводи.

Зеленски настоя Вашингтон да окаже подкрепа за защитата на живота и хората в Украйна и да проведе с Москва „решителен, а не слаб“ разговор. Той определи разрешаването на руския износ на петролни продукти като инвестиция във войната, която според него трябва да бъде прекратена.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОЙ

    34 11 Отговор
    те пита тебе ? Кой си ти ?

    Коментиран от #17

    06:11 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 снн

    18 12 Отговор
    Аз, като един фанатичен евроатлантик, русофоб и потомствен жълтопаветен аристократ не можах да понеса тази неприятна новина. Имах желанието да се повърди усещането на всички демократи-антикомунисти, че дроновете са руски-путиниски и са изтреляни лично от посолството на Митрофанова. Уви, оказа се друго! Сега не ми остава нищо друго освен да продължавам с двойната доза гълтане на хапове срещу руска параноя и депресия. Слава на НАТО и на световната демократична общност!

    06:14 10.10.2026

  • 4 Мисиркиии

    10 25 Отговор
    Те Расия за тях намат дизел и купуват от Ю. Корея та ще карат на червения 🙉

    06:15 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трай бе….

    31 6 Отговор
    ….немит гном дрогиран! Завлече цяла Европа с тонове пари!

    Коментиран от #20

    06:16 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бъдеще

    26 3 Отговор
    Не се нервирай, просто дръпни още една линия... 😁 Може да санкционираш Тръмп и семейството му. Може да откажеш и американската помощ от Старлинк... 😏

    06:17 10.10.2026

  • 9 Атина Палада

    5 28 Отговор
    Никой в Украйна
    не е изненадан, че Рижавото играе заедно с руския военнопрестъпник и за пореден път предава Украйна.
    Путин пък предава Иран, понеже Иран разчита на натиска върху световните пазари, който зависи от контрола върху Ормуз.
    Иранците разчитаха на ценовия удар върху цените и борсите преди американските избори през ноември за натиск върху Тръмп в преговорите.
    Сега Путин буквално изважда Тръмп от блатото, в което сам се набута!
    Тръмп пък изважда Путин от международната изолация и дори смекчава санкциите срещу Русия, за да може да внесе горива в САЩ.
    Двамата изпечени и безскрупулни престъпника се договориха зад гърба на целия свят, да не говорим, че Тръмп иска да придобие ЛУКойл и се надява на затрудненията на Путин, за да осъществи сделката.
    Политиката е мръсна работа по принцип, но тия двамата показват най- мръсния й вариант.
    Ще видим докъде ще стигне цялата далавера, те и Хитлер , и Сталин навремето опитаха мръсна сделка и видяхме края.

    Коментиран от #19, #21

    06:18 10.10.2026

  • 10 Величко

    22 5 Отговор
    Аууу ... , пак ли ми досаждате с тази мизерна зелена листна въшка ? ! Големи досадници сте , ей !

    06:20 10.10.2026

  • 11 Али Турчинът

    4 2 Отговор
    Всеки ден със сантиметр ще ти вземат акъла.
    Нали си много развит..
    Та ще видим Киев за колко дена!
    Сега...

    06:20 10.10.2026

  • 12 Факти,

    21 3 Отговор
    от кога Володимир, стана Владимир Зеленски? ОБЪРНА ЛИ СЕ ПАЛАЧИНКАТА???

    06:21 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 4 Отговор
    ВСИЧКО ПИСАНО ВЪВ ВИЦОВЕТЕ ЗА ЗАЙЦИТЕ
    И ГОРСКИТЕ ЖИВОТНИ
    СЕГА ГО ГЛЕДАМЕ НА ЖИВО:)

    Коментиран от #24

    06:23 10.10.2026

  • 15 Зеленото чудовище

    29 3 Отговор
    Зелю , владетелят на света пак се изцепи. Това човече наистина е под въздействие на вещества и има ментални проблеми. Западняците и особено УрсоКаяМерц Макроните с безкрайни прегръдки и целувки, го докараха да се изживява като началник на "цивилизования запад"

    06:23 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Рано или късно трябва да плаща

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "КОЙ":

    Към 31 август общият публичен и публично гарантиран дълг на Украйна възлиза на 9,603 трилиона гривни, или 215,55 милиарда долара.

    06:25 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Много тонове

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Трай бе….":

    Към 31 август общият публичен и публично гарантиран дълг на Украйна възлиза на 9,603 трилиона гривни, или 215,55 милиарда долара.

    06:27 10.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Вашето мнение

    18 2 Отговор
    Както се оказа отново Русия ще спаси света от енергийна криза и нацистките утрепки.

    06:30 10.10.2026

  • 23 Путин веднъж им го каза

    23 2 Отговор
    Не искате руски горива ли?????
    На дърва ли ще се топлите???.
    Но и дървата са в руската тайга!
    Ще стоите на студеноооо!

    Коментиран от #27

    06:33 10.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Снощи

    17 4 Отговор
    Гледах по телевизията тоя с външния министър на пропаднала Британия , как призоваваше да спрат всякаква търговия с руснаците . Ха ха , а оня от лъжливото кралство обещаваше , ха ха .

    Коментиран от #28, #35

    06:38 10.10.2026

  • 27 Путин съм

    5 15 Отговор

    До коментар #23 от "Путин веднъж им го каза":

    И тайгата не е била руска преди, но сега е благодарение на нашата агресия.Е, такива сме си блатните.Искаме територии.

    Коментиран от #37

    06:40 10.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мимч

    12 3 Отговор
    За да спрат ударите ти е казано какво трябва да направиш.Не търси вината там където не е.Намери един бял потник и го издигне на бункера.Всичко ще свърши на момента.Иначе капут..

    Коментиран от #30, #36

    06:49 10.10.2026

  • 30 Дааа

    2 12 Отговор

    До коментар #29 от "Мимч":

    Всички знаем какво се иска от него. Да даде част от Украйна на бункерния пу. Да, ама друг път.
    Русофилски ви мераци.

    06:53 10.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ироничен

    11 2 Отговор
    "Зеленски: Подаръците за Путин няма да донесат мир" Тези за Зеленски също.

    06:55 10.10.2026

  • 33 Хи хи

    8 1 Отговор
    За да се постигне мир зеленото жуже трябва да заминава за Москва и да преговаря за мир. Ако не може да постигне мир значи е некадърно и трябва да бъде сменено. И без това мандата му е изтекъл !

    07:07 10.10.2026

  • 34 какво се е запенил тоя

    6 2 Отговор
    не бой се наркоманчо мирът ще дойде когато свършат украинците

    07:10 10.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 е да мама

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Мимч":

    бял потник от каде ? неговите вече са жълти единственото бяло което се намира в бункера му е прах…

    07:12 10.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 И кво стана …

    1 0 Отговор
    …сега -> целият свят си пазарува петрол от РФ, само евро-зелелювците си наказват собствените народи на мизерия, хиперинфлация и недоимък, и ме лъжат, че е за мое добро, а то точат парите от моите данъци и ги припират през зелю в офшорни сметки! И кой е глупакът сега?!

    07:31 10.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

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