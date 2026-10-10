Франция и Германия спорят за бюджета на ЕС за 2028-2034 г

Франция и Германия влязоха в остър спор за следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз. Разногласията са свързани с размера на разходите и с въпроса дали Брюксел трябва да предприеме дълбоки съкращения. ЕС се стреми да постигне споразумение до Коледа, за да не бъдат изместени преговорите в период, натоварен с избори.

Германия оглавява група от шест държави, които настояват за намаляване на разходите с няколкостотин милиарда евро. Франция заема противоположна позиция и подчертава, че Европа се нуждае от достатъчно средства, за да отговори на предизвикателствата пред съюза.

Европейската комисия предложи бюджет за периода 2028-2034 г. на стойност близо два трилиона евро, съобщи БГНЕС. Предложението е в основата на преговорите между държавите членки, но разликите между тях остават значителни.

17 държави настояват за повече средства

В отделен блок 17 държави от Южна, Централна и Източна Европа настояват за по-голямо финансиране за земеделие и регионално развитие. Те са обединени в групата „Приятели на сплотеността“.

Позицията им поставя допълнителен натиск върху преговорите, тъй като евентуалните съкращения могат да засегнат ключови европейски политики и средствата за развитие на регионите.

Ирландия подготвя ново предложение

Ирландия, която председателства Съвета на ЕС, ще представи преразгледано бюджетно предложение в събота. Целта е да бъдат преодолени разногласията между държавите и да се запази възможността за споразумение до края на годината.

Брюксел предлага част от бюджета да бъде финансирана чрез нови източници на приходи, вместо чрез по-високи вноски от държавите членки. Сред обсъжданите варианти са данъци върху големите компании и електронните отпадъци.

Рискът от пропускане на крайния срок през декември нараства и заради политическата ситуация в Испания, която обяви предсрочни избори. Ако бюджетните преговори се забавят, те могат да се проведат в още по-сложна обстановка заради изборния календар в няколко държави от ЕС.

Източници: btvnovinite.bg