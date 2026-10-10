Франция и Германия спорят за бюджета на ЕС за 2028-2034 г

Франция и Германия влязоха в остър спор за следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз. Разногласията са свързани с размера на разходите и с въпроса дали Брюксел трябва да предприеме дълбоки съкращения. ЕС се стреми да постигне споразумение до Коледа, за да не бъдат изместени преговорите в период, натоварен с избори.
Германия оглавява група от шест държави, които настояват за намаляване на разходите с няколкостотин милиарда евро. Франция заема противоположна позиция и подчертава, че Европа се нуждае от достатъчно средства, за да отговори на предизвикателствата пред съюза.
Европейската комисия предложи бюджет за периода 2028-2034 г. на стойност близо два трилиона евро, съобщи БГНЕС. Предложението е в основата на преговорите между държавите членки, но разликите между тях остават значителни.
17 държави настояват за повече средства
В отделен блок 17 държави от Южна, Централна и Източна Европа настояват за по-голямо финансиране за земеделие и регионално развитие. Те са обединени в групата „Приятели на сплотеността“.
Позицията им поставя допълнителен натиск върху преговорите, тъй като евентуалните съкращения могат да засегнат ключови европейски политики и средствата за развитие на регионите.
Ирландия подготвя ново предложение
Ирландия, която председателства Съвета на ЕС, ще представи преразгледано бюджетно предложение в събота. Целта е да бъдат преодолени разногласията между държавите и да се запази възможността за споразумение до края на годината.
Брюксел предлага част от бюджета да бъде финансирана чрез нови източници на приходи, вместо чрез по-високи вноски от държавите членки. Сред обсъжданите варианти са данъци върху големите компании и електронните отпадъци.
Рискът от пропускане на крайния срок през декември нараства и заради политическата ситуация в Испания, която обяви предсрочни избори. Ако бюджетните преговори се забавят, те могат да се проведат в още по-сложна обстановка заради изборния календар в няколко държави от ЕС.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фифи
07:58 10.10.2026
2 Чочо
Едните го закъсват откъм национален бюджет, другите искат да съкращават за да дават на Украйна. Пази боже, такъв ЕС
Коментиран от #8
08:00 10.10.2026
3 Факти
08:10 10.10.2026
4 а ние
08:17 10.10.2026
5 какъв бюджет бе.
08:29 10.10.2026
6 АзГ и да излезе
Вече стана ясно. Този съюз е създаден, за да унищожи националните държави и да хвърли стадото в цифровият концлагер! Разпадане.
08:31 10.10.2026
7 Факт
08:39 10.10.2026
8 Факт
До коментар #2 от "Чочо":Силните в клуба говорят за единство само, когато печелят от него.
Дойде ли време за понасяне на последици, силните първи се спасяват.
А балъци, като нас, остават до последно да им крепим знамето
08:41 10.10.2026