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Франция и Германия спорят за бюджета на ЕС за 2028-2034 г
  Тема: Икономика

Франция и Германия спорят за бюджета на ЕС за 2028-2034 г

10 Октомври, 2026 07:48 879 8

  • европейски съюз-
  • бюджет на ес-
  • франция-
  • германия-
  • европейска комисия

Берлин настоява за съкращения с няколкостотин милиарда евро, а Париж предупреждава, че съюзът се нуждае от достатъчно средства за бъдещите си предизвикателства

Франция и Германия спорят за бюджета на ЕС за 2028-2034 г - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция и Германия влязоха в остър спор за следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз. Разногласията са свързани с размера на разходите и с въпроса дали Брюксел трябва да предприеме дълбоки съкращения. ЕС се стреми да постигне споразумение до Коледа, за да не бъдат изместени преговорите в период, натоварен с избори.

Германия оглавява група от шест държави, които настояват за намаляване на разходите с няколкостотин милиарда евро. Франция заема противоположна позиция и подчертава, че Европа се нуждае от достатъчно средства, за да отговори на предизвикателствата пред съюза.

Европейската комисия предложи бюджет за периода 2028-2034 г. на стойност близо два трилиона евро, съобщи БГНЕС. Предложението е в основата на преговорите между държавите членки, но разликите между тях остават значителни.

17 държави настояват за повече средства

В отделен блок 17 държави от Южна, Централна и Източна Европа настояват за по-голямо финансиране за земеделие и регионално развитие. Те са обединени в групата „Приятели на сплотеността“.

Позицията им поставя допълнителен натиск върху преговорите, тъй като евентуалните съкращения могат да засегнат ключови европейски политики и средствата за развитие на регионите.

Ирландия подготвя ново предложение

Ирландия, която председателства Съвета на ЕС, ще представи преразгледано бюджетно предложение в събота. Целта е да бъдат преодолени разногласията между държавите и да се запази възможността за споразумение до края на годината.

Брюксел предлага част от бюджета да бъде финансирана чрез нови източници на приходи, вместо чрез по-високи вноски от държавите членки. Сред обсъжданите варианти са данъци върху големите компании и електронните отпадъци.

Рискът от пропускане на крайния срок през декември нараства и заради политическата ситуация в Испания, която обяви предсрочни избори. Ако бюджетните преговори се забавят, те могат да се проведат в още по-сложна обстановка заради изборния календар в няколко държави от ЕС.

Източници: btvnovinite.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фифи

    5 1 Отговор
    Аз предлагам бюджет за ЕС от един милион евро. На работа там да останат сами един супер генерален президент и една секретарка. Всички останали да си търсят нова работа.

    07:58 10.10.2026

  • 2 Чочо

    10 1 Отговор
    Ех, майко..... когато интереса клати феса, няма ЕС, няма Европа.
    Едните го закъсват откъм национален бюджет, другите искат да съкращават за да дават на Украйна. Пази боже, такъв ЕС

    Коментиран от #8

    08:00 10.10.2026

  • 3 Факти

    1 2 Отговор
    Франция и Германия спорят за бюджета на ЕССР за 2028-2034 г

    08:10 10.10.2026

  • 4 а ние

    1 1 Отговор
    сме съглясни...

    08:17 10.10.2026

  • 5 какъв бюджет бе.

    3 1 Отговор
    Европейците работят за навлеците от Африка и Азия и Украйна. ЕС да се разпада.

    08:29 10.10.2026

  • 6 АзГ и да излезе

    4 1 Отговор
    Германия от този смотан съюз. Франция вече фалира. И Германия са я запазили натам.
    Вече стана ясно. Този съюз е създаден, за да унищожи националните държави и да хвърли стадото в цифровият концлагер! Разпадане.

    08:31 10.10.2026

  • 7 Факт

    0 1 Отговор
    Спорят те, как да натоварят дълговете си на държавици като нас, ама солидарно.

    08:39 10.10.2026

  • 8 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Чочо":

    Силните в клуба говорят за единство само, когато печелят от него.
    Дойде ли време за понасяне на последици, силните първи се спасяват.
    А балъци, като нас, остават до последно да им крепим знамето

    08:41 10.10.2026