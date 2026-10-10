Лидерът на британските Зелени отказва да подаде оставка

Лидерът на Зелената партия на Англия и Уелс Зак Полански заяви, че няма намерение да подава оставка въпреки поражението си на частичните парламентарни избори в Лондон и засилващите се критики от представители на собствената му партия. Политическото напрежение около него се изостри и заради спорна резолюция за ционизма, приета на партийна конференция.

Полански остана втори на изборите в Холборн и Сейнт Панкрас, където кандидатът на Лейбъристката партия Сагал Абди-Уали спечели 45% от гласовете срещу 33% за лидера на Зелените, съобщи BBC. Абди-Уали получи 12 292 гласа, а Полански – 8928. Въпреки поражението делът на гласовете за Зелените се е увеличил с 22 процентни пункта спрямо парламентарните избори през 2024 г.

Зелените се надяваха да спечелят мястото, което преди беше заемано от бившия британски премиер Киър Стармър. Полански обаче категорично отхвърли възможността изборната загуба да доведе до оттеглянето му от партийното ръководство.

„Да, претърпях поражение тази вечер, но нашето движение е много по-голямо от едни избори или една резолюция“, заяви той пред BBC.

Спорната резолюция за ционизма

Основният източник на вътрешнопартийното напрежение е резолюция, приета от членовете на Зелената партия на конференцията ѝ в Брайтън. В документа ционизмът е определен като идеология, подкрепяща „етнонационалистическа еврейска държава“, а партията подкрепя „единна демократична палестинска държава в цяла историческа Палестина“, включваща територията на съвременен Израел. След одобрението от членовете резолюцията става официална партийна политика.

Полански не е присъствал на гласуването, като обясни отсъствието си с предизборната кампания в Северен Лондон. След няколко дни, през които избягваше да заяви как би гласувал, той каза, че не би подкрепил документа в сегашния му вид без изменения и го определи като „несъвършен“.

В същото време Полански заяви, че според него „разселването и геноцидът на палестинския народ очевидно се основават на расистка идеология“. Няколко доклада на ООН обвиняват израелското правителство в извършване на военни престъпления, достигащи до геноцид в Газа. Израел многократно е отхвърлял тези обвинения.

На въпрос на BBC Radio 4 дали смята, че Израел има право да съществува, Полански не отговори с „да“ или „не“. „Не вярвам, че която и да е държава има право да потиска или да извършва апартейд и със сигурност не и геноцид срещу друг народ“, каза той. Полански добави, че иска равни права за израелците и палестинците.

Призив за оставка от еврейската организация на Зелените

Ръководителят на Jewish Greens Вивиен Лихтенщайн призова Полански да подаде оставка и определи като „голяма грешка“ решението му да не участва в дебата за спорната резолюция. Тя оспори и твърденията, че партийният лидер работи с еврейски членове на Зелените, като заяви, че това със сигурност не се е случвало с комитета на Jewish Greens.

Критики отправи и бившият лидер на партията Каролайн Лукас. Според нея Полански е трябвало да присъства на гласуването. Тя определи резолюцията като „опасна“ и „погрешна от начало до край“ и заяви, че по този въпрос е липсвало лидерство. Лукас обаче не призова Полански да напусне поста си и приветства факта, че той е изразил част от нейните опасения относно документа.

Депутатът и бивш съпредседател на Зелените Ейдриън Рамзи също отказа да заяви категорично, че Полански трябва да остане начело на партията. „Много зависи от това какво ще се случи през следващите дни и седмици“, каза той пред BBC и добави, че Полански не е демонстрирал лидерството, което е очаквал от него. Рамзи работи за отмяна на приетата резолюция.

Друг бивш съпредседател на Зелените, Джонатан Бартли, призова Полански да признае грешката си и да се извини, но също не поиска оставката му. Според Бартли около Зелената партия вече има известна „токсичност“, а политическата ѝ марка трябва да бъде възстановена. Той посочи, че партията привлича нови членове от левицата, но същевременно губи част от по-възрастните си избиратели.

Разделение в Зелената партия

Спорът около резолюцията вече предизвика сериозно разделение. Четирима от петимата депутати на Зелените и един от двамата заместник-лидери на партията са се противопоставили на документа. Представител на Зелените в Уелс и някои местни съветници са подали оставки, а част от местните партийни структури и Европейската зелена партия са се дистанцирали от позицията.

Депутатът от Брайтън Павилиън Шан Бери заяви, че е готова да работи с колегите си за „възстановяване на доверието“ в партийните процедури и за отстраняване на сериозните недостатъци в резолюцията.

Полански продължава да твърди, че антиционизмът и антисемитизмът са различни понятия и че никой няма да бъде изключван от Зелената партия заради своята вяра, място за поклонение или принадлежност към религиозна организация.

Въпреки нарастващото напрежение позицията му засега изглежда сравнително защитена заради подкрепата, с която се ползва сред редовите партийни членове. Следващите редовни избори за лидер на Зелената партия са предвидени за лятото на 2027 г., като Бартли прогнозира, че тогава Полански вероятно ще има конкурент за поста.