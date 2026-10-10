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Медведев нападна Мерц заради визитата на Шрьодер при Путин

Медведев нападна Мерц заради визитата на Шрьодер при Путин

10 Октомври, 2026 09:53 2 027 40

  • дмитрий медведев-
  • фридрих мерц-
  • герхард шрьодер-
  • владимир путин-
  • войната в украйна

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия заяви, че германският канцлер няма да бъде посетен дори на погребението си

Медведев нападна Мерц заради визитата на Шрьодер при Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отправи остри нападки към германския канцлер Фридрих Мерц заради посещението на бившия германски канцлер Герхард Шрьодер при руския президент Владимир Путин. Медведев заяви, че „никой никога няма да го посети — нито на рождения му ден, нито на погребението му“.

Изявлението беше публикувано в социалната мрежа X, след като Мерц определи визитата на Шрьодер в Москва като дълбоко възмутителна. Медведев нарече германския канцлер „потомък на поддръжници на Хитлер“ и заяви, че той подкрепя лозунга „Война до последния украинец“.

Шрьодер пристигна в Русия на 7 октомври — в деня, в който Владимир Путин навърши 74 години. По информация на Кремъл руският президент го е поканил у дома си, след като разбрал от сутрешните новини, че бившият германски канцлер се намира в Москва по бизнес дела. Двамата са били снимани заедно по време на празнуването.

Говорителят на германското правителство Щефен Майер заяви, че Мерц е „дълбоко възмутен“ от посещението. По думите му канцлерът смята за „направо неморално“ Шрьодер да празнува с Путин, докато Русия води война срещу Украйна.

„Путин е единственият отговорен за войната в Украйна. Неговите заповеди са причина за неизмерими страдания, цивилни жертви, разделени семейства, загинали и ранени“, заяви Майер, предава Ройтерс.

Посещението предизвика критики и в Германската социалдемократическа партия, към която принадлежи Шрьодер. Съпредседателят на партията и министър на финансите Ларс Клингбайл го определи като „напълно неприемливо“.

Шрьодер беше канцлер на Германия от 1998 до 2005 г. След оттеглянето си от политиката той запази тесни връзки с руския бизнес и Владимир Путин. Наскоро бившият германски канцлер влезе в надзорния съвет на руската компания „Хиперглобус“, която управлява веригата магазини „Глобус“ в Русия.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    20 1 Отговор
    Всяка империя си има един такъв, за да играят на доброто и лошото ченге!!!
    В САЩ, Тръмп се е заел лично!!!

    09:56 10.10.2026

  • 2 В ГЕРМАНСКАТА ИСТОРИЯ

    60 12 Отговор
    НЕ Е ИМАЛО ПО ГОЛЯМ СМЕШНИК И НЕКАДЪРНИК ОТ МЕРЦ. СРАМ ЗА НЕМЦИТЕ.

    09:56 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Екатерина Фредерика фон Анхалт-Цербст

    12 42 Отговор
    "Наскоро бившият германски канцлер влезе в надзорния съвет на руската компания „Хиперглобус“, която управлява веригата магазини „Глобус“ в Русия."


    Потвърждение на факта, че Русия без германци да я управлават, не е държава.

    Коментиран от #9, #10

    09:58 10.10.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    35 11 Отговор
    Много добре го е казал Дмитрий Анатолиевич! Зад Шмърц не стои никой!

    Коментиран от #38

    09:59 10.10.2026

  • 6 Рублевка

    42 8 Отговор
    Дружбата и приятелството между Русия и Германия е гаранция за благосъстоянието на техните народи и световния мир. Когато господин Герхард Шрьодер беше канцлер, Германия се радваше на икономически и социален подем.

    09:59 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    11 30 Отговор
    Пар цал.

    10:01 10.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 10 Отговор
    ЕДИН 82 ГОДИШЕН МЪЖ
    МОЖЕ ДА ХОДИ И ДА ПРАВИ КАКВОТО ДИ ПОИСКА
    .......

    10:03 10.10.2026

  • 12 Шайката фашисти в Кремъл превъртя

    14 35 Отговор
    Губят войната по всички направления.

    Коментиран от #39

    10:04 10.10.2026

  • 13 Пропаднали путлеиристи за Райха

    10 18 Отговор
    Изявлението беше публикувано в социалната мрежа X, след като Мерц определи визитата на Шрьодер в Москва като дълбоко възмутителна. Медведев нарече германския канцлер „потомък на поддръжници на Хитлер“ и заяви, че той подкрепя лозунга „Война до последния украинец“.
    -;-
    Войната трябва да бъде до последната водка!

    10:04 10.10.2026

  • 14 Айляк

    37 9 Отговор
    Фридрих Мерц е фашага.
    Герхард Шрьодер е политик.

    При Мерц Германия взима-дава.
    При Шрьодер Германия цъфтеше.
    Има разлика, нали?

    И въпреки това, с присъщната за фашистите наглост Мерц се осмелява да критикува Шрьодер.
    Затова и Мерц е тотално издухан политически в Германия.
    Хората не са глупаци.

    Коментиран от #21

    10:05 10.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Йода

    8 20 Отговор
    Руския алкохолизъм край няма.

    10:10 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гориил

    29 5 Отговор
    Не спори.. Русия унищожи Мерц.

    10:14 10.10.2026

  • 23 Ами прав е Медведев

    25 3 Отговор
    Онова нещо мерц е едно продадено нищожество. Символ на фашизма в Европа унищожили Украйна!

    10:15 10.10.2026

  • 24 Тотий

    25 2 Отговор
    Типично фашска реакция на Мерка, пука се през гърба от злоба хахаха

    10:16 10.10.2026

  • 25 любопитен

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Като ти е омръзнало от тролове, защо пишеш тогава?

    10:18 10.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Затова изчезваЙ

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Фашистка трооолеща ооотттрррепка.

    10:19 10.10.2026

  • 28 Бай Ганьо

    6 10 Отговор
    Медведев е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    Коментиран от #37

    10:21 10.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Какво ви учудва

    2 10 Отговор
    Шрьодер е олигарх или слуха на олигарси, политически мафиот. Кукла на конци.

    10:29 10.10.2026

  • 31 Гориил

    19 3 Отговор
    Шрьодер е една от най-влиятелните и авторитетни фигури в германските бизнес среди. Неговата дума в сложния свят на крупните сделки и финансовите задължения между Берлин и Москва може да бъде решаваща и окончателна.

    10:36 10.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дон Корлеоне

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бай Ганьо":

    Хи хи хи волoдiмiр
    Бай Ганьо е прав, че нашите усръински братя отново от двата стола седнаха отново на средния.............
    На Руския !!!

    10:52 10.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Това са безспорни

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шайката фашисти в Кремъл превъртя":

    Факти.

    11:31 10.10.2026

  • 40 Биби

    1 0 Отговор
    Менделя па си е играл с чуздите Хиксове деа, шо мо е малък.

    11:34 10.10.2026

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