Медведев нападна Мерц заради визитата на Шрьодер при Путин

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отправи остри нападки към германския канцлер Фридрих Мерц заради посещението на бившия германски канцлер Герхард Шрьодер при руския президент Владимир Путин. Медведев заяви, че „никой никога няма да го посети — нито на рождения му ден, нито на погребението му“.
Изявлението беше публикувано в социалната мрежа X, след като Мерц определи визитата на Шрьодер в Москва като дълбоко възмутителна. Медведев нарече германския канцлер „потомък на поддръжници на Хитлер“ и заяви, че той подкрепя лозунга „Война до последния украинец“.
Шрьодер пристигна в Русия на 7 октомври — в деня, в който Владимир Путин навърши 74 години. По информация на Кремъл руският президент го е поканил у дома си, след като разбрал от сутрешните новини, че бившият германски канцлер се намира в Москва по бизнес дела. Двамата са били снимани заедно по време на празнуването.
Говорителят на германското правителство Щефен Майер заяви, че Мерц е „дълбоко възмутен“ от посещението. По думите му канцлерът смята за „направо неморално“ Шрьодер да празнува с Путин, докато Русия води война срещу Украйна.
„Путин е единственият отговорен за войната в Украйна. Неговите заповеди са причина за неизмерими страдания, цивилни жертви, разделени семейства, загинали и ранени“, заяви Майер, предава Ройтерс.
Посещението предизвика критики и в Германската социалдемократическа партия, към която принадлежи Шрьодер. Съпредседателят на партията и министър на финансите Ларс Клингбайл го определи като „напълно неприемливо“.
Шрьодер беше канцлер на Германия от 1998 до 2005 г. След оттеглянето си от политиката той запази тесни връзки с руския бизнес и Владимир Путин. Наскоро бившият германски канцлер влезе в надзорния съвет на руската компания „Хиперглобус“, която управлява веригата магазини „Глобус“ в Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
В САЩ, Тръмп се е заел лично!!!
09:56 10.10.2026
2 В ГЕРМАНСКАТА ИСТОРИЯ
09:56 10.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Екатерина Фредерика фон Анхалт-Цербст
Потвърждение на факта, че Русия без германци да я управлават, не е държава.
Коментиран от #9, #10
09:58 10.10.2026
5 Мдаа!🤔
Коментиран от #38
09:59 10.10.2026
6 Рублевка
09:59 10.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски
10:01 10.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МОЖЕ ДА ХОДИ И ДА ПРАВИ КАКВОТО ДИ ПОИСКА
.......
10:03 10.10.2026
12 Шайката фашисти в Кремъл превъртя
Коментиран от #39
10:04 10.10.2026
13 Пропаднали путлеиристи за Райха
-;-
Войната трябва да бъде до последната водка!
10:04 10.10.2026
14 Айляк
Герхард Шрьодер е политик.
При Мерц Германия взима-дава.
При Шрьодер Германия цъфтеше.
Има разлика, нали?
И въпреки това, с присъщната за фашистите наглост Мерц се осмелява да критикува Шрьодер.
Затова и Мерц е тотално издухан политически в Германия.
Хората не са глупаци.
Коментиран от #21
10:05 10.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Йода
10:10 10.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гориил
10:14 10.10.2026
23 Ами прав е Медведев
10:15 10.10.2026
24 Тотий
10:16 10.10.2026
25 любопитен
До коментар #21 от "Българин":Като ти е омръзнало от тролове, защо пишеш тогава?
10:18 10.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Затова изчезваЙ
До коментар #21 от "Българин":Фашистка трооолеща ооотттрррепка.
10:19 10.10.2026
28 Бай Ганьо
Коментиран от #37
10:21 10.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Какво ви учудва
10:29 10.10.2026
31 Гориил
10:36 10.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дон Корлеоне
До коментар #28 от "Бай Ганьо":Хи хи хи волoдiмiр
Бай Ганьо е прав, че нашите усръински братя отново от двата стола седнаха отново на средния.............
На Руския !!!
10:52 10.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Това са безспорни
До коментар #12 от "Шайката фашисти в Кремъл превъртя":Факти.
11:31 10.10.2026
40 Биби
11:34 10.10.2026