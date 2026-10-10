Медведев нападна Мерц заради визитата на Шрьодер при Путин

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отправи остри нападки към германския канцлер Фридрих Мерц заради посещението на бившия германски канцлер Герхард Шрьодер при руския президент Владимир Путин. Медведев заяви, че „никой никога няма да го посети — нито на рождения му ден, нито на погребението му“.

Изявлението беше публикувано в социалната мрежа X, след като Мерц определи визитата на Шрьодер в Москва като дълбоко възмутителна. Медведев нарече германския канцлер „потомък на поддръжници на Хитлер“ и заяви, че той подкрепя лозунга „Война до последния украинец“.

Шрьодер пристигна в Русия на 7 октомври — в деня, в който Владимир Путин навърши 74 години. По информация на Кремъл руският президент го е поканил у дома си, след като разбрал от сутрешните новини, че бившият германски канцлер се намира в Москва по бизнес дела. Двамата са били снимани заедно по време на празнуването.

Говорителят на германското правителство Щефен Майер заяви, че Мерц е „дълбоко възмутен“ от посещението. По думите му канцлерът смята за „направо неморално“ Шрьодер да празнува с Путин, докато Русия води война срещу Украйна.

„Путин е единственият отговорен за войната в Украйна. Неговите заповеди са причина за неизмерими страдания, цивилни жертви, разделени семейства, загинали и ранени“, заяви Майер, предава Ройтерс.

Посещението предизвика критики и в Германската социалдемократическа партия, към която принадлежи Шрьодер. Съпредседателят на партията и министър на финансите Ларс Клингбайл го определи като „напълно неприемливо“.

Шрьодер беше канцлер на Германия от 1998 до 2005 г. След оттеглянето си от политиката той запази тесни връзки с руския бизнес и Владимир Путин. Наскоро бившият германски канцлер влезе в надзорния съвет на руската компания „Хиперглобус“, която управлява веригата магазини „Глобус“ в Русия.