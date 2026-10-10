Русия и Украйна си размениха масирани атаки с дронове

Русия и Украйна си размениха едни от най-мащабните атаки с безпилотни летателни апарати през последните седмици в нощта срещу 10 октомври. Украинските военновъздушни сили съобщиха за 160 руски дрона, насочени към територията на страната, докато руското Министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е унищожила 560 украински безпилотни апарата. Съобщава се за загинали, ранени и разрушения, като данните на двете воюващи страни не могат да бъдат независимо потвърдени в пълен обем.

Най-тежки са последиците от руските въздушни удари по украинския град Запорожие, където според последните съобщения на местните власти са загинали най-малко осем души, сред които три деца. Други 16 души са ранени, а съдбата на 12 души остава неизвестна. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините на разрушените жилищни сгради.

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По информация на украинските власти руски управляеми авиационни бомби са поразили жилищни райони на Запорожие в ранните сутрешни часове. Един от ударите е разрушил цяла секция на многоетажна жилищна сграда. Повредени са и други жилищни постройки, включително най-малко 23 многоетажни блока и три частни къщи. Сред ранените има деца, а състоянието на част от пострадалите е тежко.

Първоначално местните власти съобщиха за седем загинали и десет ранени, но броят на жертвите нарасна в хода на спасителната операция. За атаката и цивилните жертви съобщиха също Reuters и Associated Press.

Русия използва 110 реактивни дрона срещу Украйна

Според украинските военновъздушни сили руската армия е използвала общо 160 безпилотни летателни апарата от типовете „Шахед“, „Гербера“ и „Пародия“. Особеното при тази атака е значителният брой реактивни дронове „Шахед“ – общо 110, които представляват близо 69% от всички използвани безпилотни апарати.

По предварителни данни към 9:00 часа местно време украинската противовъздушна отбрана е свалила или неутрализирала чрез средства за радиоелектронна борба 117 дрона, включително 82 реактивни.

Украинските военни съобщиха за попадения на 14 места, а на още десет места са регистрирани паднали отломки от свалени въздушни цели. Към момента на публикуване на сутрешната сводка атаката все още е продължавала, като в украинското въздушно пространство са се намирали няколко руски безпилотни апарата.

Експлозии са били чути в Лвов, Ивано-Франковск, Луцк и Николаев. В западните райони на Украйна са били задействани системите за противовъздушна отбрана. Според украински медии край Лвов е бил свален руски реактивен дрон, като това е първият съобщен случай на навлизане на подобен апарат във въздушното пространство на града.

Москва съобщи за 403 дрона, насочени към столицата

Междувременно Русия обяви, че е отблъснала мащабна украинска атака срещу Московския регион и други части на страната.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че от вечерта на 9 октомври до сутринта на 10 октомври към Московския регион са се насочили общо 403 безпилотни летателни апарата. Според него по-голямата част от тях са били неутрализирани от противовъздушната отбрана на далечните подстъпи към столицата, а 25 дрона са унищожени непосредствено при приближаването си към Москва.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били прехванати и унищожени общо 560 украински дрона над различни региони на Русия, анексирания Крим, Черно и Азовско море.

По данни на руските власти само в Ростовска област са били свалени повече от 100 безпилотни апарата. Губернаторът Юрий Слюсар съобщи, че шестима души са потърсили медицинска помощ. На двама от тях е оказана помощ на място, а останалите четирима са транспортирани до болнични заведения.

Руската информационна агенция ТАСС определя атаката срещу Московския регион като една от най-мащабните през последните няколко години. Независимо потвърждение на обявения брой украински дронове засега няма.

Москва твърди за напредък в Донецка област

На фона на въздушните атаки руското Министерство на отбраната съобщи и за развитие на сухопътните бойни действия.

Според руското военно ведомство щурмови подразделения на 51-ва армия от групировката „Център“ са напреднали в централните и северозападните части на град Добропиля в Донецка област.

Москва твърди също, че украинските подразделения, които според руската версия се намират в обкръжение в Харковска област, са загубили до 45 военнослужещи и три наземни роботизирани комплекса през последното денонощие.

Тези съобщения представляват твърдения на руското Министерство на отбраната и към момента няма независимо потвърждение нито за обкръжаването на украинските подразделения, нито за посочените загуби и териториални придобивки.

Донецките власти обявиха програма за евакуация

Назначеният от Москва ръководител на самопровъзгласилата се Донецка народна република Денис Пушилин съобщи за първи участници в специална програма за преселване на жители от контролираните от Украйна градове Краматорск, Славянск, Добропиля и Дружковка.

По думите му част от кандидатствалите вече са напуснали Краматорск с помощта на украински доброволци и се намират в Киев. Пушилин твърди, че те възнамеряват впоследствие да се преместят в контролирания от Русия Донецк.

Програмата е обявена на 7 октомври от подкрепяните от Москва власти в Донецка област, които обещават съдействие за настаняване на желаещите да се преселят.

Пушилин заяви, че очаква значителен брой заявления, тъй като четирите града са големи населени места. Информацията за първите участници в програмата и заявените от тях намерения не е независимо потвърдена.

Краматорск и Славянск остават сред ключовите градове в контролираната от Украйна част на Донецка област. Москва претендира за цялата област, въпреки че значителни територии продължават да бъдат под украински контрол.