Русия и Украйна си размениха масирани атаки с дронове

Русия и Украйна си размениха едни от най-мащабните атаки с безпилотни летателни апарати през последните седмици в нощта срещу 10 октомври. Украинските военновъздушни сили съобщиха за 160 руски дрона, насочени към територията на страната, докато руското Министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е унищожила 560 украински безпилотни апарата. Съобщава се за загинали, ранени и разрушения, като данните на двете воюващи страни не могат да бъдат независимо потвърдени в пълен обем.
Най-тежки са последиците от руските въздушни удари по украинския град Запорожие, където според последните съобщения на местните власти са загинали най-малко осем души, сред които три деца. Други 16 души са ранени, а съдбата на 12 души остава неизвестна. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините на разрушените жилищни сгради.
По информация на украинските власти руски управляеми авиационни бомби са поразили жилищни райони на Запорожие в ранните сутрешни часове. Един от ударите е разрушил цяла секция на многоетажна жилищна сграда. Повредени са и други жилищни постройки, включително най-малко 23 многоетажни блока и три частни къщи. Сред ранените има деца, а състоянието на част от пострадалите е тежко.
Първоначално местните власти съобщиха за седем загинали и десет ранени, но броят на жертвите нарасна в хода на спасителната операция. За атаката и цивилните жертви съобщиха също Reuters и Associated Press.
Русия използва 110 реактивни дрона срещу Украйна
Според украинските военновъздушни сили руската армия е използвала общо 160 безпилотни летателни апарата от типовете „Шахед“, „Гербера“ и „Пародия“. Особеното при тази атака е значителният брой реактивни дронове „Шахед“ – общо 110, които представляват близо 69% от всички използвани безпилотни апарати.
По предварителни данни към 9:00 часа местно време украинската противовъздушна отбрана е свалила или неутрализирала чрез средства за радиоелектронна борба 117 дрона, включително 82 реактивни.
Украинските военни съобщиха за попадения на 14 места, а на още десет места са регистрирани паднали отломки от свалени въздушни цели. Към момента на публикуване на сутрешната сводка атаката все още е продължавала, като в украинското въздушно пространство са се намирали няколко руски безпилотни апарата.
Експлозии са били чути в Лвов, Ивано-Франковск, Луцк и Николаев. В западните райони на Украйна са били задействани системите за противовъздушна отбрана. Според украински медии край Лвов е бил свален руски реактивен дрон, като това е първият съобщен случай на навлизане на подобен апарат във въздушното пространство на града.
Москва съобщи за 403 дрона, насочени към столицата
Междувременно Русия обяви, че е отблъснала мащабна украинска атака срещу Московския регион и други части на страната.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че от вечерта на 9 октомври до сутринта на 10 октомври към Московския регион са се насочили общо 403 безпилотни летателни апарата. Според него по-голямата част от тях са били неутрализирани от противовъздушната отбрана на далечните подстъпи към столицата, а 25 дрона са унищожени непосредствено при приближаването си към Москва.
Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били прехванати и унищожени общо 560 украински дрона над различни региони на Русия, анексирания Крим, Черно и Азовско море.
По данни на руските власти само в Ростовска област са били свалени повече от 100 безпилотни апарата. Губернаторът Юрий Слюсар съобщи, че шестима души са потърсили медицинска помощ. На двама от тях е оказана помощ на място, а останалите четирима са транспортирани до болнични заведения.
Руската информационна агенция ТАСС определя атаката срещу Московския регион като една от най-мащабните през последните няколко години. Независимо потвърждение на обявения брой украински дронове засега няма.
Москва твърди за напредък в Донецка област
На фона на въздушните атаки руското Министерство на отбраната съобщи и за развитие на сухопътните бойни действия.
Според руското военно ведомство щурмови подразделения на 51-ва армия от групировката „Център“ са напреднали в централните и северозападните части на град Добропиля в Донецка област.
Москва твърди също, че украинските подразделения, които според руската версия се намират в обкръжение в Харковска област, са загубили до 45 военнослужещи и три наземни роботизирани комплекса през последното денонощие.
Тези съобщения представляват твърдения на руското Министерство на отбраната и към момента няма независимо потвърждение нито за обкръжаването на украинските подразделения, нито за посочените загуби и териториални придобивки.
Донецките власти обявиха програма за евакуация
Назначеният от Москва ръководител на самопровъзгласилата се Донецка народна република Денис Пушилин съобщи за първи участници в специална програма за преселване на жители от контролираните от Украйна градове Краматорск, Славянск, Добропиля и Дружковка.
По думите му част от кандидатствалите вече са напуснали Краматорск с помощта на украински доброволци и се намират в Киев. Пушилин твърди, че те възнамеряват впоследствие да се преместят в контролирания от Русия Донецк.
Програмата е обявена на 7 октомври от подкрепяните от Москва власти в Донецка област, които обещават съдействие за настаняване на желаещите да се преселят.
Пушилин заяви, че очаква значителен брой заявления, тъй като четирите града са големи населени места. Информацията за първите участници в програмата и заявените от тях намерения не е независимо потвърдена.
Краматорск и Славянск остават сред ключовите градове в контролираната от Украйна част на Донецка област. Москва претендира за цялата област, въпреки че значителни територии продължават да бъдат под украински контрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кремълските клоуни
Коментиран от #4, #7, #36
13:12 10.10.2026
2 Последния Софиянец
13:14 10.10.2026
3 И Киев е Руски
13:15 10.10.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Кремълските клоуни":След толкова много жертви Янките окончателно се изтеглиха от Ирак!
Коментиран от #51
13:15 10.10.2026
5 Украйна и тая нощ разгроми
13:15 10.10.2026
6 На кой му пука
13:16 10.10.2026
7 Дава, в Киев гражданите
До коментар #1 от "Кремълските клоуни":се смеят и напускат града защото ще умрат смях.
13:16 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 404
13:17 10.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #16, #18
13:20 10.10.2026
12 стоян георгиев
Коментиран от #17, #52
13:22 10.10.2026
13 Димитър Георгиев- ДиДи
13:22 10.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хаха
До коментар #11 от "Стоянчо Пуканката":Е как, като руснаците говорят за повече от 400 унищожени дрона.
13:27 10.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 стоян георгиев
До коментар #11 от "Стоянчо Пуканката":Това е по руски данни бе убавец.
Коментиран от #30
13:27 10.10.2026
19 стоян георгиев
До коментар #17 от "кух ,":Не ти харесва действителността нали другар?вече е един и половина наливай не е срамно за теб...хаха
Коментиран от #22
13:29 10.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 нищоброд ,
До коментар #19 от "стоян георгиев":Наздраве !
13:30 10.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
До коментар #20 от "ПИШЕТЕ":Другото не е важно.
Коментиран от #34
13:32 10.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Малкия Стоянчо
13:33 10.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #33
13:40 10.10.2026
29 Витанов
Коментиран от #53
13:40 10.10.2026
30 ТАСС
До коментар #18 от "стоян георгиев":По руски данни крайцера Москва плува.
Коментиран от #32
13:43 10.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 стоян георгиев
До коментар #30 от "ТАСС":Така е значи дроновете са били поне 1000.
13:45 10.10.2026
33 стоян георгиев
До коментар #28 от "Стоянчо Пуканката":Морски трудно е когато трябва да си конкретен нали? Така е и в живота.
13:46 10.10.2026
34 Баничаря
До коментар #24 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":Изкара ли за две банички от сутринта?
Коментиран от #37
13:48 10.10.2026
35 стоян георгиев
13:49 10.10.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Кремълските клоуни":Коя е тази малка държава, бе? Цялото НАТО от 1 милиард воюва със 150- милионна Русия и губи войната .
Коментиран от #39, #43, #45
13:51 10.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 стоян
До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":До 36 ком - другар Украйна вече е 15 милиона по ваши данни - значи тая Украйна воюва срещу 18 мюслюмански и азиатски републики казано федерация с подкрепата от Китай Корея Иран и хиляди африкански наемници
Коментиран от #47
14:07 10.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Уникално
14:12 10.10.2026
42 Zахарова
До коментар #40 от "тагарев":Шшшшт...
14:13 10.10.2026
43 Zахарова
До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":Ти се моли нато да не ни подпука
14:14 10.10.2026
44 СМЕХОРИИ
14:29 10.10.2026
45 Сашо
До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":Не забравяй че НАТО "воюваше и потопи половината черноморски флот начело с крайцер,а Москва , без авиация, без флот, без далекобойни ракети( накрая ги позволиха, но само до 250 км), докато Русия воюваше с всичко без ЯО. И пак нещата се проточиха 3 години. Поне да използваха ракети който да достигнат до заводите в Урал за ракети и самолети. То излиза че това НАТО се бие с половин ръка срещу Русия, която се бие с 2 ръце и 2 крака
Коментиран от #54
14:32 10.10.2026
46 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #39 от "стоян":Точен сте господин стоян!От руснак войник не става.Там е проблема.
14:37 10.10.2026
48 Генади
Стигна до атаки с 3 ракети и 150 дрона. Просто се оказа неспособен главнокомандващ, за съжаление на тези, които харесваме и уважаваме нашата освободителка Русия.
14:38 10.10.2026
49 Всички
14:39 10.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Путин
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Загубите на сащ за 25 години в Ирак са потресаващи
Възлизат на 278 жертви и 3 пъти по толкова ранени
Общо 1200 души.Това са колосални загуби за развита страна
14:48 10.10.2026
52 Мишел
До коментар #12 от "стоян георгиев":Украинските удари по руските 96 броя НПЗ бяха толкова резултатни, че Русия изнася дизел за САЩ. Секнаха приказките, че в Русия няма горива.
От над 3 години Украйна няма собствено производство на горива, всичко е внос.
14:49 10.10.2026
53 Мишел
До коментар #29 от "Витанов":Важно е колко изпращат, но до целите в Русия стигат под 1%. А до Москва стигат 0.00%.
14:53 10.10.2026
54 Мишел
До коментар #45 от "Сашо":Руският военен черноморски флот е в пълен състав от 60 кораба и една подводница в Новорусийск и редовно атакува обекти в Украйна с крилати ракети морско базиране.
Украйна имаше флот със същия брой и състав на корабите. Задай си въпроса къде е той.
15:02 10.10.2026