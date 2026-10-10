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Русия и Украйна си размениха масирани атаки с дронове
  Тема: Украйна

Русия и Украйна си размениха масирани атаки с дронове

10 Октомври, 2026 13:10 1 499 54

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  • загинали

Киев съобщава за 160 руски безпилотни апарата, а Москва – за 560 украински дрона над Русия

Русия и Украйна си размениха масирани атаки с дронове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия и Украйна си размениха едни от най-мащабните атаки с безпилотни летателни апарати през последните седмици в нощта срещу 10 октомври. Украинските военновъздушни сили съобщиха за 160 руски дрона, насочени към територията на страната, докато руското Министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е унищожила 560 украински безпилотни апарата. Съобщава се за загинали, ранени и разрушения, като данните на двете воюващи страни не могат да бъдат независимо потвърдени в пълен обем.

Най-тежки са последиците от руските въздушни удари по украинския град Запорожие, където според последните съобщения на местните власти са загинали най-малко осем души, сред които три деца. Други 16 души са ранени, а съдбата на 12 души остава неизвестна. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините на разрушените жилищни сгради.

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По информация на украинските власти руски управляеми авиационни бомби са поразили жилищни райони на Запорожие в ранните сутрешни часове. Един от ударите е разрушил цяла секция на многоетажна жилищна сграда. Повредени са и други жилищни постройки, включително най-малко 23 многоетажни блока и три частни къщи. Сред ранените има деца, а състоянието на част от пострадалите е тежко.

Първоначално местните власти съобщиха за седем загинали и десет ранени, но броят на жертвите нарасна в хода на спасителната операция. За атаката и цивилните жертви съобщиха също Reuters и Associated Press.

Русия използва 110 реактивни дрона срещу Украйна

Според украинските военновъздушни сили руската армия е използвала общо 160 безпилотни летателни апарата от типовете „Шахед“, „Гербера“ и „Пародия“. Особеното при тази атака е значителният брой реактивни дронове „Шахед“ – общо 110, които представляват близо 69% от всички използвани безпилотни апарати.

По предварителни данни към 9:00 часа местно време украинската противовъздушна отбрана е свалила или неутрализирала чрез средства за радиоелектронна борба 117 дрона, включително 82 реактивни.

Украинските военни съобщиха за попадения на 14 места, а на още десет места са регистрирани паднали отломки от свалени въздушни цели. Към момента на публикуване на сутрешната сводка атаката все още е продължавала, като в украинското въздушно пространство са се намирали няколко руски безпилотни апарата.

Експлозии са били чути в Лвов, Ивано-Франковск, Луцк и Николаев. В западните райони на Украйна са били задействани системите за противовъздушна отбрана. Според украински медии край Лвов е бил свален руски реактивен дрон, като това е първият съобщен случай на навлизане на подобен апарат във въздушното пространство на града.

Москва съобщи за 403 дрона, насочени към столицата

Междувременно Русия обяви, че е отблъснала мащабна украинска атака срещу Московския регион и други части на страната.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че от вечерта на 9 октомври до сутринта на 10 октомври към Московския регион са се насочили общо 403 безпилотни летателни апарата. Според него по-голямата част от тях са били неутрализирани от противовъздушната отбрана на далечните подстъпи към столицата, а 25 дрона са унищожени непосредствено при приближаването си към Москва.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били прехванати и унищожени общо 560 украински дрона над различни региони на Русия, анексирания Крим, Черно и Азовско море.

По данни на руските власти само в Ростовска област са били свалени повече от 100 безпилотни апарата. Губернаторът Юрий Слюсар съобщи, че шестима души са потърсили медицинска помощ. На двама от тях е оказана помощ на място, а останалите четирима са транспортирани до болнични заведения.

Руската информационна агенция ТАСС определя атаката срещу Московския регион като една от най-мащабните през последните няколко години. Независимо потвърждение на обявения брой украински дронове засега няма.

Москва твърди за напредък в Донецка област

На фона на въздушните атаки руското Министерство на отбраната съобщи и за развитие на сухопътните бойни действия.

Според руското военно ведомство щурмови подразделения на 51-ва армия от групировката „Център“ са напреднали в централните и северозападните части на град Добропиля в Донецка област.

Москва твърди също, че украинските подразделения, които според руската версия се намират в обкръжение в Харковска област, са загубили до 45 военнослужещи и три наземни роботизирани комплекса през последното денонощие.

Тези съобщения представляват твърдения на руското Министерство на отбраната и към момента няма независимо потвърждение нито за обкръжаването на украинските подразделения, нито за посочените загуби и териториални придобивки.

Донецките власти обявиха програма за евакуация

Назначеният от Москва ръководител на самопровъзгласилата се Донецка народна република Денис Пушилин съобщи за първи участници в специална програма за преселване на жители от контролираните от Украйна градове Краматорск, Славянск, Добропиля и Дружковка.

По думите му част от кандидатствалите вече са напуснали Краматорск с помощта на украински доброволци и се намират в Киев. Пушилин твърди, че те възнамеряват впоследствие да се преместят в контролирания от Русия Донецк.

Програмата е обявена на 7 октомври от подкрепяните от Москва власти в Донецка област, които обещават съдействие за настаняване на желаещите да се преселят.

Пушилин заяви, че очаква значителен брой заявления, тъй като четирите града са големи населени места. Информацията за първите участници в програмата и заявените от тях намерения не е независимо потвърдена.

Краматорск и Славянск остават сред ключовите градове в контролираната от Украйна част на Донецка област. Москва претендира за цялата област, въпреки че значителни територии продължават да бъдат под украински контрол.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кремълските клоуни

    7 38 Отговор
    Една малка държава ги прави за смях пет години.

    Коментиран от #4, #7, #36

    13:12 10.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 22 Отговор
    По телевизията украинци разглобиха руски дрон Геран и вътре пишеше Произведено в Тексас.

    13:14 10.10.2026

  • 3 И Киев е Руски

    24 4 Отговор
    ЗИленски :От това по Убаво нема.

    13:15 10.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кремълските клоуни":

    След толкова много жертви Янките окончателно се изтеглиха от Ирак!

    Коментиран от #51

    13:15 10.10.2026

  • 5 Украйна и тая нощ разгроми

    4 24 Отговор
    руснаците тотално и окончателно, Перемогна и контраступи.

    13:15 10.10.2026

  • 6 На кой му пука

    32 4 Отговор
    вече за украйна и за либералните,спират се парите и всичко отива по местата си

    13:16 10.10.2026

  • 7 Дава, в Киев гражданите

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кремълските клоуни":

    се смеят и напускат града защото ще умрат смях.

    13:16 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 404

    20 2 Отговор
    В метрото съм е метрото съм

    13:17 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Стоянчо Пуканката

    24 3 Отговор
    Новинката е малко подвеждаща. "Разменили"?! На сто руски дрона, изстреляни към важните индустриални и финансови центрове на Украина, укро-бандерите я са мутнали пет по някой руски колхоз, я не. Ама иначе "си разменяли удари". Абе карай да върви. Гьобелс пасти да яде...

    Коментиран от #16, #18

    13:20 10.10.2026

  • 12 стоян георгиев

    5 25 Отговор
    Другари усещате ли разликата? 560 украински дрона срещу 160 руски?ще става и по голяма да знаете.за да ви е по гадно руските дронове падат около 90%преди да достигнат целите си.укряйна взе мерки днес да няма руски износ на дизел през ростов.зеленски каза на тръмп в прав текст че няма карти и че ще изгори всичките руски рафинерии каквото и да иска рижавия.

    Коментиран от #17, #52

    13:22 10.10.2026

  • 13 Димитър Георгиев- ДиДи

    18 3 Отговор
    Колко години ще продължавате да го дъвчете този анаксиран Крим ,бе тюффф.уецции ?

    13:22 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хаха

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Стоянчо Пуканката":

    Е как, като руснаците говорят за повече от 400 унищожени дрона.

    13:27 10.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян георгиев

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Стоянчо Пуканката":

    Това е по руски данни бе убавец.

    Коментиран от #30

    13:27 10.10.2026

  • 19 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #17 от "кух ,":

    Не ти харесва действителността нали другар?вече е един и половина наливай не е срамно за теб...хаха

    Коментиран от #22

    13:29 10.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 нищоброд ,

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Наздраве !

    13:30 10.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "ПИШЕТЕ":

    Другото не е важно.

    Коментиран от #34

    13:32 10.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Малкия Стоянчо

    3 2 Отговор
    Абе къде е Батко ,да не станал от Птахите на Мадяр ?

    13:33 10.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стоянчо Пуканката

    7 2 Отговор
    Нема да пипате адаша! Тоя е "цветът на форума". Малце наподобява на оня " цвят" от 1945-6-7-8-9...г., за който умнокрасиве, жълтопаветниците, петроханците и обикновените дизайнери не са спрели да квичат до ден днешен...

    Коментиран от #33

    13:40 10.10.2026

  • 29 Витанов

    2 2 Отговор
    По мои сметки украинците изпращат 3 пъти повече дронове.

    Коментиран от #53

    13:40 10.10.2026

  • 30 ТАСС

    3 8 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    По руски данни крайцера Москва плува.

    Коментиран от #32

    13:43 10.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "ТАСС":

    Така е значи дроновете са били поне 1000.

    13:45 10.10.2026

  • 33 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Стоянчо Пуканката":

    Морски трудно е когато трябва да си конкретен нали? Така е и в живота.

    13:46 10.10.2026

  • 34 Баничаря

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    Изкара ли за две банички от сутринта?

    Коментиран от #37

    13:48 10.10.2026

  • 35 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    плува единствено на май.кятти ладията ,щот кат погледнала отгоре от моста към реката била без гащи ...хахах .

    13:49 10.10.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кремълските клоуни":

    Коя е тази малка държава, бе? Цялото НАТО от 1 милиард воюва със 150- милионна Русия и губи войната .

    Коментиран от #39, #43, #45

    13:51 10.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 стоян

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":

    До 36 ком - другар Украйна вече е 15 милиона по ваши данни - значи тая Украйна воюва срещу 18 мюслюмански и азиатски републики казано федерация с подкрепата от Китай Корея Иран и хиляди африкански наемници

    Коментиран от #47

    14:07 10.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Уникално

    1 1 Отговор
    Как фашизма докарва два братски народа до война в Европа ,в 21 век, следете Кремъл

    14:12 10.10.2026

  • 42 Zахарова

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "тагарев":

    Шшшшт...

    14:13 10.10.2026

  • 43 Zахарова

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":

    Ти се моли нато да не ни подпука

    14:14 10.10.2026

  • 44 СМЕХОРИИ

    0 0 Отговор
    То стана като в приказката...Едни си играели на апаши и полицай в гората, обаче дошъл горския и ги изгонил...Развалил им играта

    14:29 10.10.2026

  • 45 Сашо

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":

    Не забравяй че НАТО "воюваше и потопи половината черноморски флот начело с крайцер,а Москва , без авиация, без флот, без далекобойни ракети( накрая ги позволиха, но само до 250 км), докато Русия воюваше с всичко без ЯО. И пак нещата се проточиха 3 години. Поне да използваха ракети който да достигнат до заводите в Урал за ракети и самолети. То излиза че това НАТО се бие с половин ръка срещу Русия, която се бие с 2 ръце и 2 крака

    Коментиран от #54

    14:32 10.10.2026

  • 46 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "стоян":

    Точен сте господин стоян!От руснак войник не става.Там е проблема.

    14:37 10.10.2026

  • 48 Генади

    2 1 Отговор
    Путин се оказа глuпак, съсипа Русия. Трябваше да отстрани Лукашенко, и да окупира Беларус. Операцията щеше да трае 1 седмица. Запада нямаше да има време да реагира, и щеше да мрънка малко, да гласува 2 резолюции( формални ), и след 6 месеца щеше да забрави. След това трябваше да превземе остатъка от Грузия. Пак за 1 седмица. И запада пак по същия начин. Нямаше да му налагат никакви санкции, нищо. Щяха да се страхуват от него, и да го уважават. А той кальфа напада втората по големина страна в Европа, след Русия, с 50 милиона население, супер мотивирано да воюва и да защитава родината си. Нещата се проточиха страшно дълго. Запада се усети, че той не е чак толкова силен и започна да налага санкции и да въоръжава украйнците. Нещата още повече се скапаха. Той започна да плаши с Ядрено оръжие. Но ако заплашваш, трябва да си готов и да го използваш! А той няма смелост да го използва. Потопиха му половината от черноморския флот, заедно с ръководещият кораб( крайцера Москва ). От 60 000 снаряда на ден, стигна до 5000. От масирани атаки с по 120 ракети,
    Стигна до атаки с 3 ракети и 150 дрона. Просто се оказа неспособен главнокомандващ, за съжаление на тези, които харесваме и уважаваме нашата освободителка Русия.

    14:38 10.10.2026

  • 49 Всички

    0 0 Отговор
    щяхме да се учудим, ако пишеше, сделоно в Москва. :)

    14:39 10.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Загубите на сащ за 25 години в Ирак са потресаващи
    Възлизат на 278 жертви и 3 пъти по толкова ранени
    Общо 1200 души.Това са колосални загуби за развита страна

    14:48 10.10.2026

  • 52 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Украинските удари по руските 96 броя НПЗ бяха толкова резултатни, че Русия изнася дизел за САЩ. Секнаха приказките, че в Русия няма горива.
    От над 3 години Украйна няма собствено производство на горива, всичко е внос.

    14:49 10.10.2026

  • 53 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Витанов":

    Важно е колко изпращат, но до целите в Русия стигат под 1%. А до Москва стигат 0.00%.

    14:53 10.10.2026

  • 54 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Сашо":

    Руският военен черноморски флот е в пълен състав от 60 кораба и една подводница в Новорусийск и редовно атакува обекти в Украйна с крилати ракети морско базиране.
    Украйна имаше флот със същия брой и състав на корабите. Задай си въпроса къде е той.

    15:02 10.10.2026

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