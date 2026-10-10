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Полски министър: Русия опитва да дестабилизира страната

Полски министър: Русия опитва да дестабилизира страната

10 Октомври, 2026 18:59 473 2

  • полша-
  • томаш семоняк-
  • руска дезинформация-
  • училища-
  • нападения

Томаш Семоняк заяви, че службите проверяват всички версии за фалшивите тревоги и заплахите към училища. Полицията ще поднови патрулите около учебните заведения в понеделник

Полски министър: Русия опитва да дестабилизира страната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия редовно се опитва да дестабилизира Полша в ситуации, които разтърсват обществото, заяви министърът-координатор на специалните служби Томаш Семоняк. По думите му полицията, специалните служби и Националният изследователски институт NASK работят по сигналите за заплахи и разпространяваната дезинформация, насочена към учебни заведения.

Семоняк говори в град Сталова Вола, Подкарпатско, по повод възможната чуждестранна следа във вълната от фалшиви тревоги. Той подчерта, че службите проверяват всички версии.

„Първо са нужни доказателства и конкретни факти, а след това ще обвиняваме когото и да било“, заяви Семоняк.

Според министъра руската дезинформация цели да подкопае доверието в държавните органи и да представи Полша като нестабилна държава със слаба власт, армия и специални служби. Той обаче не представи доказателства за пряко участие на Русия в конкретните сигнали и нападения.

Почти 50 000 училища са проверени

В петък 24 000 полицаи с подкрепата на общинската охрана са наблюдавали училищата и районите около тях. Главното полицейско управление съобщи, че патрулите ще се върнат при учебните заведения в понеделник.

До момента са проверени близо 50 000 учебни заведения, а 76 души са задържани във връзка с актовете на насилие и свързаните с тях сигнали. Полицията е регистрирала и над 230 случая, по които се извършват оперативни действия, съобщи RMF24, позовавайки се на полицейски данни.

Ново нападение във Варшава

На 10 октомври във Варшава 21-годишна жена е нападнала с нож три момичета в комплекс от училища за възрастни. Ранени са две непълнолетни и още една млада жена. Информацията е потвърдена в публикация на „Европейската правда“, която цитира RMF24.

Случаят е поредният от серия нападения или опити за нападение в полски учебни заведения. При едно от предишните нападения 37-годишна жена е починала въпреки опитите за реанимация. В друг случай са били ранени девет души, а полицията е предотвратила предполагаемо нападение в училище в Серадза.

Полските власти разглеждат паралелно два аспекта на кризата – сигурността около училищата и разпространението на заплахи и дезинформация в интернет. Семоняк заяви, че проверките продължават, а евентуална руска намеса може да бъде потвърдена единствено с конкретни доказателства.

Източници: eurointegration.com.ua, rmf24.pl


Полша
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  • 1 .....

    2 0 Отговор
    Ми за кой ли път в историята

    19:30 10.10.2026

  • 2 Маринов

    1 0 Отговор
    Имаше едно време румънски комик - Мирча Кришан. Той беше известен с неговият виж за краставицата. Кой каквото и да го попита, отговорите на всички въпроси свежда до обяснение за краставицата.... И че съдържа 98% вода. Та и тук, за Путин и Русия. Кой каквото каже, къде какво е станало, за всичко са виновни Путин и Русия. Измислиха съчетанието "хибридна атака" и за всяко нещо обвиняват Русия в хибридна атака. Смешно и жалко! И както прочетох някъде, "да се живее трудно става все по лесно". Цялата управляваща политическа машина на ЕС и почти всички сателитни държави там работят в тази посока: да се живее трудно.

    19:45 10.10.2026

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