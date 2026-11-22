Полският износ за Украйна се е удвоил от началото на войната и през 2025 г. достига 15,12 млрд. долара. Така Полша се превръща във втория най-голям доставчик на стоки за украинския пазар след Китай, като едновременно с това засилва ролята си на търговски и логистичен посредник.

Украйна вече е седмият най-голям пазар за полския износ спрямо 15-ото място преди войната. Стойността на доставките е нараснала със 103,5%, а делът на Полша в украинския внос се е увеличил от 6,8% на 9,3%.

Ръстът продължава и през 2026 г. По данни на украинската Държавна митническа служба доставките от Полша през първите десет месеца на годината са нараснали с 25,8%. Китай остава водещият източник на внос с дял от 32,1%, но Полша вече изпреварва Германия.

Горивата са сред основните двигатели

Енергийният сектор е сред големите печеливши от промяната в търговските потоци. След началото на войната Украйна спира вноса на петролни продукти от Русия и Беларус. Преди това двете държави осигуряват 64% от тези доставки.

В момента през Полша преминават 44% от украинския внос на бензин, дизелово гориво и втечнен газ, както и около една трета от доставките на природен газ. За четири години вносът на минерални продукти от Полша нараства 8,4 пъти, или с 2,29 млрд. долара.

Полската енергийна група Orlen отчита търговия с Украйна за 1,3 млрд. долара през 2025 г. Компанията доставя бензин, дизелово гориво, втечнен газ и други петролни продукти. През годината тя внася в Украйна рекордните 2,2 млн. тона бензин и дизел, а продажбите на втечнен природен газ достигат 750 млн. куб. м след регазификация.

Оръжията и боеприпасите също бележат рязък ръст

Полският износ на оръжия и боеприпаси за Украйна достига 1,39 млрд. долара през 2025 г. За сравнение, през 2021 г. стойността му е била 23 млн. долара. Украйна вече поема 91,3% от полския военен износ.

Ръстът обаче не означава, че всички стоки, отчетени като полски износ, са произведени в Полша. Част от тях са произведени в други държави, но са продадени на Украйна през полски компании, пристанища и складове.

Това обяснява разликата между статистиките на двете страни. Полските данни отчитат доставки за Украйна за 15,12 млрд. долара през 2025 г., докато украинските митници първоначално посочват внос от Полша за 7,9 млрд. долара. Впоследствие украинската оценка е намалена с 200 млн. долара.

При актуализираните украински данни само 41,3% от отчетения внос от Полша, или около 3,2 млрд. долара, е с посочен полски произход. Над половината от стоките са отбелязани като продукция от Европейския съюз. Разликата произтича от начина, по който двете държави определят произхода на стоките. Стока, произведена в Германия и продадена чрез полски посредник, може да бъде отчетена като полски износ в Полша, но като германски внос в украинската статистика.

Полша като коридор за европейски и азиатски стоки

Ролята на Полша се вижда и при горивата на Orlen. През 2025 г. компанията продава на Украйна 1,17 млн. тона гориво от рафинерията си в Мажейкяй, Литва. Втечненият природен газ, който доставя, идва предимно от САЩ.

Подобен модел се наблюдава и при дроновете. Част от рекордните доставки за Украйна представляват реекспорт на безпилотни апарати и компоненти от Китай и Тайван. Ограниченията на Пекин върху директните продажби към украински отбранителни компании увеличават значението на посредници в трети държави, сред които е Полша.

Източници: money.bg, interfax.com