Русия съобщи за удар по дейта център в Киев и кораб в Черно море

Руските въоръжени сили са нанесли удар по център за обработка на данни в Киев и са поразили сухотоварен кораб, превозващ военни товари към Одеса, съобщи Министерството на отбраната на Русия. Твърденията са част от обобщението на ведомството за нощните атаки срещу украински обекти.

Според руското министерство поразеният в Киев център е обозначен като „АТМ Укрсиббанк“ и е бил използван от украинските въоръжени сили за съхраняване на разузнавателна информация. В съобщението не се посочват точният адрес на обекта, видът на използваното оръжие, размерът на щетите или дали има пострадали.

Удар по кораб на път към Одеса

Москва съобщава още, че през нощта руските сили са атакували с безпилотни летателни апарати обекти на украинската пристанищна инфраструктура и морски съдове, използвани в интерес на украинските военни. При един от ударите е поразен сухотоварен кораб, който се е намирал в морето и е превозвал товар с военно предназначение към пристанище Одеса.

„Сухотоварен кораб, доставящ в пристанище Одеса товари с военно предназначение, е поразен по време на прехода по море“, се казва в съобщението, цитирано от руските медии.

Руското военно министерство не съобщава името на плавателния съд, неговия флаг, броя на членовете на екипажа или какъв точно е бил товарът. Не са оповестени и данни за щетите по кораба или за евентуални жертви.

Липсва независимо потвърждение

Украинските власти не са потвърдили публично в цитираните съобщения нито твърдението за удара по дата центъра в Киев, нито информацията за поразения сухотоварен кораб. Няма представени независими данни, които да потвърдят мащаба на пораженията или военната роля на двата обекта.

Министерството на отбраната на Русия заявява, че през последната седмица руските сили са нанесли един масиран и седем групови удара по предприятия от украинския военно-промишлен комплекс, логистични и телекомуникационни центрове, енергийни и транспортни обекти, както и по складове за безпилотни апарати, боеприпаси и гориво. Тези данни също са едностранно съобщение на руската страна.

Русия порази център за данни и в Одеса, взривове в Днепропетровск

Център за данни, принадлежащ на украинския интернет доставчик Datagroup в Одеса, е бил повреден от експлозия, според украинското издание "Страна". Спиране на тока е станало в Одеса вечерта на 9 октомври. Електрозахранването и водоснабдяването са били прекъснати в по-голямата част от града.

Друга експлозия е станала в Днепропетровск в югоизточна Украйна, според изданието "Общественное Новости". В Днепропетровска област е издадено предупреждение за въздушна тревога. Има многократни съобщения за експлозии в административния център на областта.

Източници: vz.ru, m24.ru, nsn.fm